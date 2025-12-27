Ieftinirile la benzină și motorină s-au micșorat cu 16 bani și, respectiv, 9 bani per litru

09:30

Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an – 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală, transmite moldova1.md. Proprietarii […] Post-ul Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.