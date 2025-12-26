Curs valutar, 26 decembrie 2025: astăzi euro valorează 19 lei și 80 de bani, iar dolarul costă 16 lei și 79 de bani.
Observatorul de Nord, 26 decembrie 2025 08:40
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 decembrie 2025, un euro are valoarea de 19 lei și 80 de bani, iar dolarul american costă 16 lei și 79 de bani. Leul românesc costă 3 lei și 89 de bani. Rubla rusească costă 21 de bani, iar hrivna
Maratonul culinar Gustul de acasă"- când tradiția prinde viață la aceeași masă
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul
Meteo, 26 decembrie 2025: fără precipitații și cu temperaturi sub zero, în orele dimineții
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 26 decembrie 2026, vom avea o zi cu valori termice scăzute, mai cu seamă în orele dimineții, iar probabilitatea unor precipitații este de 35 la sută. Astfel, temperatura aerului se va încadra între -8 grade Celsius și zero grade, umiditatea aerului va fi de 78 de procente, iar vântul va bate
Horoscopul zilei de 26 decembrie 2025. Capricornii sunt ambițioși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Pe măsură ce ziua se scurge, observă cum aceste trăiri intensificate îți influențează interacțiunile și deciziile. Este a 7-a zi lunară, sub influența Cocoșului. Ești astfel încurajată să adopți o perspectivă mai atentă și mai selectivă. Acest simbol vorbește despre claritate și despre importanța unei judecăți solide în tot ceea ce întreprinzi. Întreabă-te cum poate
O elevă a Liceului Teoretic „Constantin Stere" din municipiul Soroca va beneficia de echipament asistiv modern pentru vedere, menit să îi faciliteze procesul educațional atât la școală, cât și acasă. Aparatajul a fost oferit în cadrul unui program derulat de Ministerul Educației și Cercetării, în colaborare cu UNICEF, prin intermediul Centrului Republican de Asistență Psihopedagogică.
„Iarmarocul de Crăciun" a început la Soroca: tradițiile prind viață chiar acum, în Piața Libertății / VIDEO
Spiritul sărbătorilor de iarnă a cuprins municipiul Soroca, unde astăzi, 25 decembrie, are loc ediția a XVI-a a Festivalului Raional al Tradițiilor și Obiceiurilor de Iarnă „V-am ura, v-am tot ura". Evenimentul, desfășurat chiar acum în Piața Libertății, adună comunitatea în jurul tradițiilor autentice, muzicii populare, jocurilor și obiceiurilor strămoșești, într-o sărbătoare care transformă orașul
Podcast OBSERVATORUL: Preotul Liviu Cernei despre Crăciunul pe stil nou și vechi, Revelionul în post și promovările pe TikTok / VIDEO
Preotul Liviu Cernei, parohul bisericii „Sfinții Apostoli Petru și Pavel" din satul Zastânca, raionul Soroca, este invitatul Podcastului „OBSERVATORUL". În cadrul dialogului am abordat mai multe subiecte interesante. Printre cele discutate sunt: cum ar trebui să fie masa de revelion, Crăciunul pe stil nou sau vechi, relația dintre preoții din ambele mitropolii ortodoxe din Republica
Primiți colindătorii? Ne bucurăm de Crăciun cu Ansamblul "Crenguțele" și preotul Sorin Huluță / VIDEO
Astăzi, când mulți dintre creștinii ortodocși sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, cu un mesaj aparte de felicitare pentru soroceni, românii de pretutindeni și creștini, vin Ansamblul "Crenguțele" de la Liceul Teoretic „Ion Creangă" din Soroca și preotul Sorin Huluță, parohul bisericii cu hramul „Sfinții Martiri Brâncoveni". Crăciun fericit!
Astăzi, 25 decembrie 2025, benzina și motorina se ieftinesc, cu 10 bani și, respectiv, șase bani
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit prețurile maxime de referință pentru produsele petroliere principale de tip standard pentru astăzi, 25 decembrie 2025: 21,97 lei prețul unui litru de benzină A95 și 18,67 lei pentru un litru de motorină – 18,67 lei. Astfel, prețurile respective înseamnă o ieftinire cu 10 bani la benzină
Horoscopul zilei de 25 decembrie 2025. Vărsătorii sunt norocoși. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Dacă lași tensiunea deoparte, vei reuși să-ți exprimi cu adevărat ideile și să te bucuri de încrederea celor din jur. A șasea zi lunară te încurajează să profiți de talentele tale. Nu trebuie să fii timidă și să ascunzi lumina care te înconjoară. Cu Luna în Pești, ai încredere în intuiția ta. Descoperă ce îți
Instruire despre inițiative comunitare și guvernare sensibilă, la Biblioteca „Mihail Sadoveanu" din Soroca
La Biblioteca Municipală „Mihail Sadoveanu" din municipiul Soroca a avut loc o instruire cu tema „Abilitarea femeilor, fetelor și a societății civile pentru o guvernare sensibilă", destinată consolidării capacităților comunitare în domeniul inițiativelor locale și accesării finanțărilor. La activitate au participat bibliotecari, precum și prieteni ai bibliotecii, interesați de dezvoltarea comunității și de implicarea activă
În satele Moldovei, gustul nu este doar o experiență culinară, ci o poveste vie transmisă din generație în generație. Rețetele tradiționale, moștenite din străbuni, mesele pregătite cu multă răbdare și pasiune de gospodine iscusite, spun istoria locurilor și a oamenilor care le dau viață, reflectă identitatea și valorile comunităților care le-au creat. Maratonul culinar „Gustul
Ecaterina Corbu: „Sunt studentă la Timișoara, mă ocup de voluntariat, iubesc ceea ce fac și…nu exclud să mă întorc acasă, la Soroca"
Invitată Podcastului „OBSERVATORUL" este domnișoara Ecaterina Corbu, studentă la Universitatea de Vest din Timișoara și una din liderii studenților basarabeni din „leagănul revoluției din 1989". Fire frumoasă, activă și complexă, frumoasă, într-o română impecabilă, cu un accent bănățeano-basarabean, Ecaterina ne-a povestit, în cele câteva zeci de minute, despre viața și studiile în orașul de pe
Noul an aduce speranțe diferite pentru oamenii din satele raionului Soroca. Am vorbit cu mai mulți soroceni și i-am întrebat ce așteptări au pentru anul care vine. Răspunsurile lor vorbesc despre nevoi reale, dorințe simple și multă speranță. Elena Sochirca, primarul satului Dubna, spune clar ce așteaptă. „Așteptările sunt foarte mari, pentru că bugetele sunt
Artistul Iurie Mahovici s-a stins din viață la 63 de ani. Maestru în Artă, pianist și pedagog, acesta a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. Potrivit unui necrolog al Ministerului Culturii, Mahovici „a contribuit decisiv la promovarea muzicii academice în întreaga țară", fapt pentru care a fost decorat cu titlurile de Artist al
Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului
După săptămâni de negocieri intense, Ucraina și Statele Unite au finalizat un proiect revizuit de plan de pace menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia. Documentul, redus de la 28 la 20 de puncte, a fost prezentat jurnaliștilor de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, relatează The Kyiv Independent, citat de moldpres.md. Potrivit lui Zelenski, noul
De la Poliția Națională, urare elevilor – vacanță de iarnă în siguranță să aveți!
În perioada 25 decembrie – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă – un timp al bucuriei, relaxării și jocului. Pentru că cei mici vor petrece mai mult timp liber – și riscurile pentru siguranța acestora cresc. Pentru a preveni situațiile neplăcute, recomandăm copiilor respectarea următoarelor sfaturi; Nu
Tânăr de 25 de ani – trimis în judecată pentru că o violat și omorât cu cruzime o femeie, care presta servicii sexuale
Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana anunță finalizarea urmăririi penale și transmiterea în instanța de judecată a cauzei penale de învinuire a unui tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, de comiterea faptelor de viol și omor. Potrivit probatoriului, în februarie 2025, tânărul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată
Timp de 15 zile, începând cu ziua de astăzi și până la 9 ianuarie 2026, elevii din clasele primare, gimnaziale și liceale au ieșit astăzi în vacanța de iarnă. Astfel, s-a încheiat primul semestru din anul de studii 2025-2026. De altfel, instituțiile de învățământ pot să decidă data exactă pentru începutul semestrului II: din data de
„Синий" își taie, din nou, pedeapsa. Cronologia unei legi care a scandalizat în 2025
Autor: Viorica MIJA, anticoruptie.md Mai mulți condamnați la închisoare pe viață au insuflat aerul libertății în acest an. Ce-i drept, pentru o perioadă scurtă, timp în care, în culoarele politic
Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate # Observatorul de Nord
Perioada Sărbătorilor de iarnă, care durează în jur de trei săptămâni în Republica Moldova, reprezintă atât un prilej de bucurie și de marcare a noilor începuturi, cât și timpul în care pericolele alimentare, de inactivitate fizică și de consum nociv al alcoolului escaladează. Urmarea unui asemenea stil de viață în perioada sărbătorilor și asocierea acestuia […] Post-ul Recomandări pentru parcurgerea perioadei Sărbătorilor de iarnă fără pericole pentru sănătate apare prima dată în Observatorul de Nord.
Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 # Observatorul de Nord
Prima de asigurare medicală pentru 2026 rămâne la același nivel ca în acest an – 12.636 de lei. De asemenea, pensionarii, studenții, mamele care au la întreținere copii mici și persoanele cu dizabilități, care sunt asigurați de stat și au un teren agricol, nu vor mai fi obligați să achite polița medicală, transmite moldova1.md. Proprietarii […] Post-ul Reduceri substanțiale pentru primele de asigurare medicală, dacă sunt achitate până pe 31 martie 2026 apare prima dată în Observatorul de Nord.
Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală # Observatorul de Nord
Ministerul Sănătății amintește că persoanele cu nevoi speciale, copii și adulți, pot beneficia, în condiții de staționar, de servicii stomatologice gratuite în cadrul Serviciului de asistență medicală stomatologică sub anestezie generală. Pe parcursul acestui an, 89 de maturi și 155 de copii au beneficiat de servicii stomatologice. Serviciul acordă asistență stomatologică gratuită copiilor în […] Post-ul Copiii și adulții cu nevoi speciale primesc servicii stomatologice gratuite sub anestezie generală apare prima dată în Observatorul de Nord.
Turneul Republican de Tenis de Masă a adunat sportivi din toată țara la Sîngerei / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
Recent, în sala de sport a Gimnaziului „A. Păunescu” din satul Copăceni, s a desfășurat Turneul Republican de Tenis de Masă „Cupa Raionului Sîngerei”. Evenimentul a fost organizat cu susținerea Consiliului Raional Sîngerei și a Școlii Sportive „Dumitru Atanasov”. La turneu au participat sportivi din mai multe localități ale țării. Au venit jucători din Sîngerei, […] Post-ul Turneul Republican de Tenis de Masă a adunat sportivi din toată țara la Sîngerei / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Doctorul Liviu Gorceac a fost distins cu medalia Nicolae Testemițanu! Respect, doctore! # Observatorul de Nord
A salvat zeci și sute de vieți, a stat mereu – vreme de 35 de ani!!! – la straja sănătății sorocenilor și astăzi și-a primit onorul pe care îl merită cu prisisință. Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, i-a înmânat medalia Nicolae Testemițanu. Este vorba despre doctorul sorocean LIVIU GORCEAG, medic la urgență și […] Post-ul Doctorul Liviu Gorceac a fost distins cu medalia Nicolae Testemițanu! Respect, doctore! apare prima dată în Observatorul de Nord.
Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili – mai mult sprijin, mai multă grijă # Observatorul de Nord
O serie de servicii noi urmează a fi create, pentru a asigura un sprijin mai bun copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane, informează anticoruptie.md. O serie de decizii în acest sens au fost aprobate, marți, în ședința de Guvern. Potrivit ministrei Muncii și Protecției Sociale, […] Post-ul Guvernul extinde serviciile sociale pentru cei vulnerabili – mai mult sprijin, mai multă grijă apare prima dată în Observatorul de Nord.
Condamnat penal – un tânăr de 19 ani s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie # Observatorul de Nord
Procuratura municipiului Chișinău informează despre pronunțarea unei sentințe de condamnare a unui tânăr de 19 ani, învinuit de comiterea infracțiunii de escrocherie. Potrivit materialelor cauzei, la 6 august 2025, inculpatul, împreună cu alte persoane în curs de identificare, au contactat victima prin telefon, prezentându-se drept angajați ai unei bănci, și i-au comunicat că persoane necunoscute […] Post-ul Condamnat penal – un tânăr de 19 ani s-a dat drept lucrător bancar și a înșelat de bani o femeie apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 24 decembrie 2025: și astăzi leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și dolarul # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru ziua de astăzi, 24 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 83 de bani, cu 1 ban mai puțin. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 82 bani, cu 9 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 24 decembrie 2025: și astăzi leul moldovenesc se apreciază în raport cu euro și dolarul apare prima dată în Observatorul de Nord.
Femeie de 53 de ani condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii # Observatorul de Nord
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani anunță că printr-o sentință recent pronunțată, o femeie de 53 ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii. Instanța a mai dispus privarea de dreptul de a exercita activitate în domeniul gestionării resurselor umane şi activităţilor conexe legate de minori, pe un […] Post-ul Femeie de 53 de ani condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Horoscopul zilei de 24 decembrie 2025. Berbecii sunt triști. Află ce se întâmplă cu zodia ta # Observatorul de Nord
Faptul că Venus intră în zodia Capricorn lasă o urmă vizibilă asupra relațiilor de iubire. Și finanțele sunt aduse la loc de cinste. Venus și Neptun se întâlnesc chiar înainte ca planeta Venus să-și schimbe zodia. Acest aspect poate întuneca pentru o vreme judecata anumitor nativi. Descoperă ce îți rezervă astrele în funcție de zodia […] Post-ul Horoscopul zilei de 24 decembrie 2025. Berbecii sunt triști. Află ce se întâmplă cu zodia ta apare prima dată în Observatorul de Nord.
Hai la pompă! Astăzi benzina s-a mai ieftinit cu 10 bani, iar motorina costă cu nouă bani, per litru # Observatorul de Nord
Pentru astăzi, 24 decembrie 2025, Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a stabilit un preț maxim de 22,07 lei pentru un litru de benzină cu cifra octanică 95 sau cu 10 bani mai puțin decât în ziua precedentă. Motorină standard va avea un preț maxim de 18,73 lei pentru un litru, în scădere cu […] Post-ul Hai la pompă! Astăzi benzina s-a mai ieftinit cu 10 bani, iar motorina costă cu nouă bani, per litru apare prima dată în Observatorul de Nord.
Meteo, 24 decembrie 2025: se așteaptă ninsori și temperaturi sub zero grade Celsius # Observatorul de Nord
Conform prognozelor meteorologilor astăzi, 24 decembrie 2025, în raioanele de nord ale Republicii Moldova sunt posibile ninsoari, iar valorile termice vor fi sub zero grade Celsius, pe tot parcursul zilei. Astfel, în termometre vom avea de la -1 până la -8 grade Celsius, probabilitatea unor precipitații este de 20 la sută, umiditatea aerului va fi […] Post-ul Meteo, 24 decembrie 2025: se așteaptă ninsori și temperaturi sub zero grade Celsius apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări… […] Post-ul Trei bărbați, uciși și dați ca hrană la porci apare prima dată în Observatorul de Nord.
Este bine să știți! Post-ul În atenția pescarilor și nu numai – despre speciile de pești în limba română apare prima dată în Observatorul de Nord.
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen # Observatorul de Nord
Comisia Europeană a adoptat cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize, iar cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen. Vă reamintim că, de 11 ani cetățenii republicii Moldova pot călători fără vize în Uniunea Europeană și spațiul Schenghen. […] Post-ul Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile în statele spațiului Schengen apare prima dată în Observatorul de Nord.
162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail” # Observatorul de Nord
Recent, sala de lupte a Școlii Sportive pentru Copii și Juniori din Soroca a găzduit Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail”, ediția 2025. La competiție au participat 11 echipe, care au întrunit 162 de tineri luptători. Printre participanți s-au numărat CS „LIDER” Vinița, Ucraina, CS „BOTOȘANI” România, Academia de lupte „GHIDION” Suceava, România, ȘS […] Post-ul 162 de luptători, componenți ai 11 echipe au participat la Turneul Internațional la lupte greco-romane „Invită Petrișin Mihail” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători # Observatorul de Nord
Sărbătorile de iarnă sunt despre bucuria de a fi împreună cu cei dragi, despre mese îmbelșugate și emoții frumoase. Pentru ca această experiență să rămână una plăcută, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) vine în sprijinul cetățenilor cu un șir de recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare de sărbători. Recomandările experților ANSA se […] Post-ul Reguli stricte pentru alegerea alimentelor – atenție la cumpărăturile de sărbători apare prima dată în Observatorul de Nord.
Un caz de gripă sezonieră în raionul soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor. # Observatorul de Nord
Agenția Națională pentru Sănătate Publică continuă supravegherea infecțiilor respiratorii și monitorizarea circulației virusurilor gripale și SARS-CoV-2 la nivel teritorial și național. În perioada 15 – 21 decembrie curent, au fost înregistrate 2488 de cazuri de IACRS, majoritatea la copii, în creștere cu 6% față de săptămâna precedentă. În acestă perioadă, au fost înregistrate 101 cazuri […] Post-ul Un caz de gripă sezonieră în raionul soroca, în perioada 15 – 21 decembrie. Recomandările medicilor. apare prima dată în Observatorul de Nord.
Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca # Observatorul de Nord
Un bărbat din raionului Soroca a pătruns ilegal în curtea unei familii. În urma unui conflict verbal, acesta ar fi scos un cuțit și l-ar fi îndreptat spre proprietarul gospodăriei, acțiuni percepute de victimă drept un pericol real pentru viață și integritate fizică. Martorii audiați au confirmat că bărbatul se afla sub influența alcoolului, avea […] Post-ul Amenințări cu cuțitul și pătrundere ilegală într-o gospodărie din raionul Soroca apare prima dată în Observatorul de Nord.
Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului” # Observatorul de Nord
Elevii Școlii de Muzică pentru Copii îi invită pe iubitorii de frumos la un concert de colinde, organizat în ajunul Crăciunului, sub genericul „Vestim Nașterea Domnului”. Evenimentul va avea loc pe 24 decembrie 2025, cu începere de la ora 15:00, în sala de concerte a Școlii de Muzică pentru Copii. Concertul este coordonat de profesorii […] Post-ul Concert de colinde la Școala de Muzică pentru Copii: „Vestim Nașterea Domnului” apare prima dată în Observatorul de Nord.
Școala de Muzică din orașul Drochia continuă să demonstreze că are cu ce se mândri. Copiii talentați, ghidați cu dedicare de profesori și susținuți de părinți, obțin rezultate frumoase și confirmă, prin fiecare apariție scenică, valoarea muncii depuse. În ajunul Sărbătorilor de iarnă – Crăciunul și Anul Nou – instituția a găzduit concertul extraordinar „Balul […] Post-ul „Balul Poveștilor” – magia sărbătorilor de iarnă pe scena din Drochia apare prima dată în Observatorul de Nord.
Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație # Observatorul de Nord
La ședința de astăzi a cabinetului de minisștri a fost aprobat un nou model de permis de conducere, care va fi pus în circulație după finalizarea condițiilor tehnice de producere, dar nu mai târziu de 31 mai 2026. Noul model va include elemente suplimentare de securitate, menite să reducă riscul de falsificare, precum și un […] Post-ul Nu mai târziu de 31 mai 2026 vom avea un permis de conducere modernizat, dar schimbarea nu va afecta documentele aflate deja în circulație apare prima dată în Observatorul de Nord.
Liceul Teoretic „Petru Rareș” găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO # Observatorul de Nord
La Liceul Teoretic „Petru Rareș” din municipiul Soroca a avut loc Festivalul Tradițiilor de Iarnă cu participarea claselor V-a și a VI-a. Rând pe rând elevii au urcat pe scenă, au cântat, dansat și colindat. În aplauzele colegilor, părinților și profesorilor, discipolii au demonstrat nu doar că sunt buni la învățătură, ci și talentați. Post-ul Liceul Teoretic „Petru Rareș” găzduiește Festivalul Tradițiilor de Iarnă / GALERIE FOTO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme # Observatorul de Nord
În după amiaza zilei de 22 decembrie 2025, salvatorii din nordul țării au intervenit în urma unui accident de circulație produs în apropierea satului Nicoreni raionul Drochia. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 16:55, transmite Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI. Potrivit informațiilor, un automobil de model Nissan Primera […] Post-ul Accident grav la 40 kilometri de Soroca – patru persoane au suferit diverse traumatisme apare prima dată în Observatorul de Nord.
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) anunță finalizarea cu succes a acțiunilor de retragere și distrugere a loturilor de ouă neconforme (cod 3 MD IL 017 SRL „ADALVA”), în care fusese depistată prezența de reziduuri de medicamente de uz veterinar, cu antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostatice. (comunicat anterior https://ansa.gov.md/media/rechemare-retragere/atentie-rechemare-de-produs.html-0 ) Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, […] Post-ul 132.270 de ouă au fost retrase de pe piață și nimicite apare prima dată în Observatorul de Nord.
Recent am asistat la un matineu sub genericul „Dalbe sărbători, anul 2026” prezentat de elevii cl. II de la gimnaziul s. Racovăț sub egida profesoarei Natalia Borozan. Vreau să menționez că a fost o activitate foarte interesantă de adânc suflu patriotic și de o mare dragoste față de tradițiile și obiceiurilor de Crăciun. Copiii îmbrăcați în […] Post-ul Matineu patriotic de Crăciun la Gimnaziul Racovăț apare prima dată în Observatorul de Nord.
Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO # Observatorul de Nord
O campanie umanitară reușește, an de an, să apropie copiii de pe ambele maluri ale Prutului. Și în acest an, elevii unei școli din România au pregătit daruri pentru copiii din Soroca, adunând încălțăminte, rechizite și dulciuri, oferite din inimă. Este vorba despre campania cu titlul „Vise împlinite, de la inimă la inimă”, organizată de […] Post-ul Copiii din București au adus bucurie elevilor de la Liceul Teoretic „Ion Creangă” din Soroca / GALERIE FOTO/ VIDEO apare prima dată în Observatorul de Nord.
Sechestre pe bunuri de proveniență ilicită în valoare de peste 73,6 milioane de lei au fost aplicate de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale (ARBI) a Centrului Național Anticorupție (CNA) pe parcursul săptămânii trecute. Bunurile au fost sechestrate în cadrul executării unei cereri de asistență juridică internațională din Italia. Printre activele sechestrate sunt 2 […] Post-ul Sechestre de zeci de milioane, pe bunuri din spălare de bani și escrocherii apare prima dată în Observatorul de Nord.
Curs valutar, 26 decembrie 2025: valutele de referință scad în raport cu leul moldovenesc # Observatorul de Nord
Conform cursului oficial de schimb valutar, afișat de Banca Națională a Moldovei pentru astăzi, 26 decembrie 2025, euro coboară la valoarea de 19 lei și 84 de bani, cu 1 ban mai puțin decât ieri. Dolarul american coboară la valoarea de 16 lei și 91 bani, cu 3 bani mai puțin. Leul românesc va avea […] Post-ul Curs valutar, 26 decembrie 2025: valutele de referință scad în raport cu leul moldovenesc apare prima dată în Observatorul de Nord.
10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit # Observatorul de Nord
Procuratura Chișinău, Oficiul Ciocana, în comun cu ofițerii Direcției combaterea criminalității organizate a INI și organul de urmărire al IP Ciocana, au deconspirat o schemă de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari. În cadrul cauzei penale, un bărbat de 45 de ani, bănuit de comiterea infracțiunii a fost reținut, informează procuratura.md. La […] Post-ul 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit apare prima dată în Observatorul de Nord.
