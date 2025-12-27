Deficitul de muncă în orașe și lipsa oportunităților în regiuni, în atenția autorităților

17:30

Ministerul Afacerilor Externe de la București îi informează pe românii care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Bulgaria asupra faptului că, în perioada 24 decembrie 2025 – 4 ianuarie 2026, circulația autovehiculelor de peste 12 tone va fi restricționată temporar pe întreaga lungime a autostrăzilor Trakia și Struma, precum și pe secțiunea Sofia-Dermantsi a autostrăzii Hemus. Restricția nu va fi aplicată vehiculelor care efectuează transport public de pasageri.