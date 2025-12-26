„Щоб він сконав” – Cum a criticat Kremlinul dorința de Crăciun al lui Zelenski
Cotidianul, 26 decembrie 2025 11:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat joi discursul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „neadecvat” și „amar” și afirmând că acesta ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea liderului de la Kiev de a participa la negocierile în curs pentru încheierea războiului. În mesajul rostit în Ajunul Crăciunului, …
• • •
Alte ştiri de Cotidianul
Acum 30 minute
11:10
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a criticat joi discursul de Crăciun al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, calificându-l drept „neadecvat” și „amar” și afirmând că acesta ridică semne de întrebare cu privire la capacitatea liderului de la Kiev de a participa la negocierile în curs pentru încheierea războiului. În mesajul rostit în Ajunul Crăciunului, …
11:10
Captură de droguri de circa 20 de milioane de lei la Chișinău: două refugiate din Ucraina, arestate preventiv # Cotidianul
Ofițerii Direcției investigații „Centru” și cei de urmărire penală ai Inspectoratul Național de Investigații, în comun cu procurorii PCCOCS, au anunțat reținerea a două femei din Ucraina, refugiate în Republica Moldova, într-un dosar de trafic de droguri de proporții deosebit de mari. Potrivit autorităților, capturile de substanțe narcotice sunt estimate la aproximativ 20 de milioane …
Acum o oră
11:00
Stenograme declasificate: Putin a propus aderarea Rusiei la NATO într-o discuție cu George W. Bush în 2001 # Cotidianul
Statele Unite au făcut publice mai multe stenograme ale discuțiilor dintre liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și fostul președinte american George W. Bush, în care Putin a adus în discuție ideea aderării Rusiei la NATO. Stenogramele au fost publicate de National Security Archive, un institut independent de cercetare și bibliotecă nonprofit, cu sediul la …
10:40
Zelenski anunță o viitoare întrevedere cu Donald Trump pe tema planului de pace pentru Ucraina # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a declarat că urmează să aibă, în perioada apropiată, o întâlnire bilaterală cu președintele Statelor Unite, Donald Trump. Liderul de la Kiev a precizat că, până la finalul anului, ar putea fi adoptate mai multe decizii-cheie legate de planul de pace facilitat de Washington. Zelenski a menționat, într-un mesaj publicat pe …
10:40
Ion Ceban acuză presiuni politice asupra aleșilor locali: O vânătoare deschisă pentru a-i forța să treacă la PAS # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău și lider al Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, acuză actuala guvernare de presiuni directe asupra primarilor și consilierilor locali din alte formațiuni politice, inclusiv din MAN, pentru a-i determina să adere la Partidul Acțiune și Solidaritate. Într-o postare publicată pe Facebook, Ceban susține că aleșii locali ar fi puși în fața unor …
Acum 2 ore
10:30
VIDEO | Suspendarea programului FMI, interpretată politic de Igor Dodon: „Un cartonaș roșu” al Occidentului pentru Maia Sandu și PAS # Cotidianul
Fostul președinte al Republicii Moldova, pro-rusul Igor Dodon, susține că suspendarea programului Fondului Monetar Internațional cu Republica Moldova ar reprezenta un „cartonaș roșu” din partea Occidentului pentru președinta Maia Sandu și actuala guvernare de la Chișinău. Declarațiile au fost făcute în cadrul unei emisiuni televizate. În acest context, fostul șef al statului califică suspendarea programului …
10:00
34 de ani de la căderea URSS: 26 decembrie 1991, ziua care a pus capăt epocii sovietice # Cotidianul
La finalul anului 1991, Uniunea Sovietică a dispărut oficial de pe harta politică a lumii, punând capăt unuia dintre cele mai influente proiecte statale ale secolului XX. Decizia a fost consfințită pe 26 decembrie 1991, când forul legislativ al Uniunii a recunoscut suveranitatea republicilor componente și a deschis calea unei noi arhitecturi regionale. Procesul de …
09:50
Comparativ cu submarinele nucleare masive ale Rusiei, submarinul suedez A26, cu o lungime de doar 66 de metri, este un model compact. Însă ceea ce îi lipsește ca dimensiune este compensat prin capacitățile sale de camuflaj și supraveghere. O deschidere integrată în prova îi permite să lanseze drone subacvatice, senzori sau scafandri pe fundul mării. …
09:40
Zelenski, convorbire de Crăciun cu trimișii lui Trump: Lucrăm 24/7 pentru a pune capăt războiului # Cotidianul
Președintele Volodîmîr Zelenski a avut, în ziua de Crăciun, o convorbire telefonică de aproape o oră cu trimișii speciali ai președintelui american Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, pentru a discuta „mai multe detalii substanțiale” ale negocierilor de pace în curs, a declarat șeful statului ucrainean. „Lucrăm cu adevărat 24/7 pentru a apropia sfârșitul acestui …
Acum 24 ore
20:40
Record în Rusia: peste 4.000 de persoane, inclusiv sute de minori, adăugate în lista „teroriștilor și extremiștilor” # Cotidianul
În 2025, registrul „teroriștilor și extremiștilor” al Rosfinmonitoring a fost extins cu 4.018 nume — un record cel puțin pentru ultimii șapte ani, arată o analiză realizată de publicația „Verstka”, care a studiat actualizările listei monitorizate de un script creat de dezvoltatorul Ivan Șukșin. Lista a crescut cu 26% în 2025 Comparativ cu anul precedent, …
19:40
2025, anul pașilor decisivi spre UE: Delegația Uniunii Europene evidențiază progresele Republicii Moldova # Cotidianul
Anul 2025 a reprezentat o etapă esențială în apropierea Republicii Moldova de Uniunea Europeană, fiind marcat de decizii concrete și reforme avansate în domeniile economic, financiar, digital și legislativ, necesare pentru procesul de aderare. Potrivit unui comunicat al Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova, relația UE–Moldova a cunoscut, din martie până în decembrie 2025, o …
19:20
Din 1 ianuarie, moldovenii vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale # Cotidianul
Cetățenii Republicii Moldova vor utiliza serviciile de telefonie și internet mobil în Uniunea Europeană la tarife naționale. Măsura intră în vigoare pe 1 ianuarie 2026, transmite IPN. Delegația Uniunii Europene în Republica Moldova precizează că acest pas important spre integrarea în Piața Unică Digitală a UE a fost posibil grație includerii țării în regimul „Roam …
19:10
Rusia sub președintele Vladimir Putin este mai puțin stabilă decât Uniunea Sovietică, a declarat joi istoricul rus Irina Șerbakova, cofondatoare a organizației pentru drepturile omului Memorial, pentru dpa, citat de agerpres.ro. Expertă în crimele comise în epoca stalinistă, Șerbakova a explicat că, deși sistemul sovietic a fost putred și lipsit de credibilitate, au existat reguli …
16:50
Comisia Europeană a prezentat o strategie de soluționare a crizei locuințelor în întreg blocul comunitar. Este primul plan prezentat pentru locuințe accesibile, pe fondul scumpirilor rapide și al supraturismului, care pune presiune asupra piețelor locale, transmite IPN. „Europa trebuie să-și asume colectiv responsabilitatea pentru criza locuințelor, care afectează milioane de cetățeni și să ia măsuri …
16:40
6 miliarde de lei pentru educație: ce investiții anunță Ministerul Educației și de unde vor veni banii # Cotidianul
Aproximativ 6 miliarde de lei vor fi direcționate, în următorii ani, către dezvoltarea infrastructurii din educație, cu prioritate pentru renovarea și echiparea instituțiilor de învățământ. Investițiile sunt menite să genereze transformări semnificative în funcționarea sistemului educațional. În paralel, programa școlară urmează să fie actualizată până în 2027, fiind prevăzută elaborarea unor manuale noi pentru toate …
16:20
Avioane NATO ridicate de urgență după ce Putin a trimis bombardiere nucleare într-un zbor de Crăciun spre Marea Britanie # Cotidianul
NATO a trimis avioane de vânătoare după ce Vladimir Putin a dislocat bombardierele sale strategice nucleare Tu-95MS pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de Crăciun deasupra Mării Norvegiei, scrie mirror.co.uk. Vladimir Putin a trimis bombardiere nucleare pentru a amenința nordul Marii Britanii, într-un zbor de lungă durată de Crăciun deasupra Mării Norvegiei. NATO …
16:20
Reuniunea anuală a ambasadorilor Republicii Moldova, la care a participat și președinta Maia Sandu, a reconfirmat direcția strategică asumată de Chișinău: aderarea la Uniunea Europeană ca prioritate absolută a politicii interne și externe. Mesajul nu a surprins pe nimeni, mai ales în contextul actual, în care agresiunea Federației Ruse împotriva Ucrainei continuă, iar amenințările hibride …
13:50
Președintele Volodîmîr Zelenski s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind o credință tradițională potrivit căreia, în această noapte, „cerurile se deschid”, iar ucrainenii își pun o singură dorință, scrie kyivindependent.com. „«Să moară», s-ar putea gândi fiecare dintre noi”, a spus Zelenski, făcând referire la președintele rus Vladimir Putin. „Dar atunci când ne întoarcem către Dumnezeu, …
13:20
Crima din Anenii Noi: Cernăuțeanu afirmă că poliția a infiltrat o persoană sub acoperire # Cotidianul
Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria bărbatului suspectat că ar fi ucis cel puțin o persoană în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Informația a fost făcută publică de șeful Inspectoratul General al Poliției, Viorel Cernăuțeanu, în cadrul unei emisiuni difuzate de Jurnal TV. Persoana sub acoperire a lucrat în gospodăria suspectului pentru a acumula …
13:00
VIDEO | Ion Ceban, huiduit pe scenă la concertul aniversar Zdob și Zdub, la Arena Chișinău # Cotidianul
Primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, a fost huiduit de o parte a publicului în timpul concertului aniversar al trupei Zdob și Zdub, organizat pe 24 decembrie, la Arena Chișinău. Reacțiile din sală au fost împărțite: în timp ce unii spectatori i-au cerut să coboare de pe scenă, alții l-au aplaudat. Edilul a urcat pe scenă …
12:50
Crăciun sub asediul vremii extreme în România: viscol puternic, porturi închise și ger de până la -12 grade # Cotidianul
Sărbătorile de iarnă au început sub semnul unor fenomene meteo severe în mare parte din România. Vremea s-a deteriorat accentuat, iar meteorologii avertizează asupra unui episod de iarnă dură, caracterizat prin viscol, vânt puternic, ninsori abundente și temperaturi extrem de scăzute. Un cod galben este în vigoare pentru 19 județe și municipiul București, valabil până …
Ieri
21:40
Cum a arătat primul an din al doilea mandat al Maiei Sandu, în viziunea analiștilor: consolidare, diplomație și aderare la UE # Cotidianul
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Succesul electoral, ritmul integrării europene și ofensiva diplomatică au contribuit la transformarea unui stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană …
21:40
Mesaje de Crăciun de la conducerea țării: pace, sănătate și solidaritate pentru cetățeni # Cotidianul
În ajunul Crăciunului pe stil nou, conducerea Republicii Moldova a transmis mesaje de felicitare adresate cetățenilor, cu urări de pace, sănătate și căldură în case. Mesajele au venit din partea președintelui Parlamentului, a Guvernului și a șefei statului. Președintele Parlamentului, Igor Grosu, le-a urat moldovenilor „Crăciun Fericit” oriunde s-ar afla și i-a îndemnat să fie …
21:30
Armata Ucrainei a anunțat miercuri că a lovit, în cursul nopții, uzina de cauciuc sintetic Iefremov din regiunea Tula a Rusiei, precum și un depozit destinat dronelor maritime din Crimeea aflată sub ocupație rusă. Potrivit unui mesaj publicat pe Telegram, armata ucraineană a precizat că uzina din Iefremov este specializată în producerea de componente pentru …
20:50
România s-a remarcat în 2024 drept „cel mai vocal susținător” al Republicii Moldova la nivel european # Cotidianul
România a acordat în 2024 o atenție prioritară Republicii Moldova, concentrându-și eforturile diplomatice pe sprijin bilateral, mobilizarea susținerii internaționale și promovarea integrării europene a Chișinăului. Concluzia se regăsește în raportul de activitate pe anul 2024 al Consiliul Suprem de Apărare a Țării, document prezentat săptămâna trecută în comisiile de Apărare ale Parlamentului României și care …
19:10
Uniunea Europeană a condamnat public decizia Statelor Unite de a impune interdicții de viză unor cetățeni europeni, inclusiv unui fost comisar european și mai multor activiști de top implicați în combaterea dezinformării și a discursului instigator la ură. Bruxellesul califică măsura drept „nejustificată” și avertizează că își va apăra ferm autonomia de reglementare. Administrația președintelui …
17:50
Ipocrizie în sutană: Patriarhul Kirill are o relație neoficială ascunsă timp de peste 50 de ani # Cotidianul
O investigație amplă realizată de publicația rusă independentă Proiect scoate la iveală detalii despre o relație personală de lungă durată a patriarhului Bisericii Ortodoxe Ruse, Kirill (Vladimir Gundeaev), relație care ar contraveni în mod direct canoanelor ortodoxe. Potrivit jurnaliștilor, capul Bisericii Ortodoxe Ruse ar fi fost însoțit timp de peste cinci decenii de aceeași femeie, …
17:50
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” atinge un nou prag istoric: peste 6 milioane de pasageri în 2025 # Cotidianul
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” din Chișinău marchează astăzi un nou record pentru aviația civilă din Republica Moldova, atingând cifra de 6.000.000 de pasageri procesați în anul 2025, un reper considerat istoric pentru infrastructura aeronautică națională și pentru conectivitatea țării cu destinațiile internaționale. Ceremonia festivă a avut loc în zona „Sosiri” a aeroportului, unde a fost …
17:30
Explozia de la Moscova, noi detalii: surse „RBC-Ucraina” susțin că polițiștii uciși ar fi torturat prizonieri ucraineni. Autoritățile ruse prezintă o versiune diferită # Cotidianul
Explozia produsă în noaptea de miercuri pe strada Elețkaia din Moscova, soldată cu moartea a doi polițiști și a unei alte persoane, continuă să genereze noi versiuni și interpretări. După ce Comitetul de Anchetă al Rusiei a anunțat oficial că incidentul ar fi avut loc în momentul în care polițiștii au încercat să rețină o …
17:00
Record istoric pentru turismul din Republica Moldova. Țara intră în Top 10 destinații europene în 2025 # Cotidianul
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cele mai bune performanțe turistice din istoria sa. Dezvoltarea turismului a devenit o prioritate, iar rezultatele sunt vizibile. Declarații în acest sens a făcut directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, Ana Șandra, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la postul public de televiziune. În prima jumătate a anului, …
16:10
VIDEO | Schimbarea la față a lui Krasnoselski. Autoproclamatul lider de la Tiraspol recunoaște sprijinul pentru asigurarea gazului în regiunea transnistreană # Cotidianul
Cu doar câteva zile înainte de intrarea în noul an, administrația de la Tiraspol admite existența unor riscuri legate de alimentarea cu energie, dar susține că regiunea nu se va confrunta cu o nouă criză similară celei de la începutul anului 2025. Declarațiile au fost făcute de liderul separatist Vadim Krasnoselski, care afirmă că așa-numitele …
15:20
Ministrul Finanțelor: „Generăm creștere economică pentru un nivel de trai comparabil cu cel din UE” # Cotidianul
Războiul din Ucraina rămâne un factor de incertitudine pentru investitorii străini, însă Republica Moldova continuă să câștige credibilitate. Prioritatea autorităților este sprijinirea antreprenorilor locali și a companiilor străine care desfășoară activități în țară, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1. Menținerea stabilității macroeconomice, investițiile în infrastructură, energie și …
14:50
VIDEO | Caz șocant în Anenii Noi: trei persoane reținute după ce cadavrele victimelor au fost dezmembrate și date porcilor # Cotidianul
Un caz cutremurător zguduie localitatea Beriozchi din raionul Anenii Noi. Trei persoane au fost reținute, suspectate de omor, în urma unei anchete complexe desfășurate timp de aproape două luni de ofițerii Direcției Investigații Criminale a INI, polițiștii Inspectoratului din Anenii Noi și procurori. Cazul a început în luna septembrie, după dispariția unui bărbat de 61 …
14:40
Electricitatea din România, mai ieftină decât la Moldgres. Explicațiile ministrului Energiei # Cotidianul
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, exclude scenariul revenirii Republicii Moldova la achiziționarea energiei electrice de la Centrala Termoelectrică Moldovenească (Moldgres), invocând prețurile ridicate ale gazelor, problemele logistice de alimentare a regiunii transnistrene și eficiența scăzută a procesului de producere. Toți acești factori duc, potrivit oficialului, la un cost final al electricității mai mare decât cel de …
14:20
VIDEO | Vasile Costiuc: „Doamna ministru de interne minte atunci când spune că au fost trase doar trei gloanțe la IP Centru” # Cotidianul
Scandalul împușcăturilor de la Inspectoratul de Poliție Centru capătă noi proporții. Deputatul formațiunii „Democrația Acasă”, Vasile Costiuc, lansează acuzații dure la adresa ministrei Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, susținând că aceasta „minte” atunci când afirmă că în incident au fost trase doar trei focuri de armă. Într-un video publicat pe Facebook, Costiuc compară situația de la …
14:20
Vitalie Codreanu, procurorul care gestionează dosarul „Kuliok”, în care este vizat fostul președinte Igor Dodon, a promovat evaluarea externă a integrității, deși anterior a fost respins de două ori în procedura de pre-vetting. Comisia de evaluare a procurorilor a anunțat finalizarea examinării și a transmis raportul de evaluare Consiliului Superior al Procurorilor pe 22 decembrie …
13:00
Liderul de la Kiev, Volodimir Zelenski, a prezentat în detaliu presei proiectul acordului de pace la care au lucrat în ultimele săptămâni reprezentanții SUA, UE și ai Ucrainei, scrie Europa Liberă Moldova. Proiectul documentului în 20 de puncte – despre care Zelenski le-a vorbit jurnaliștilor la un briefing marți, la Kiev – prevede încetarea focului …
12:40
Radu Marian, confruntat în direct pe subiectul salariilor profesorilor: „Au tot dreptul să fie nemulțumiți” # Cotidianul
Un apel telefonic din partea unui telespectator a provocat un schimb tensionat de replici în timpul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, unde deputatul PAS Radu Marian a fost criticat pentru nivelul salariilor din educație. Cetățeanul a acuzat guvernarea că a ignorat ani la rând situația financiară a profesorilor, deși aceștia au reprezentat un sprijin …
12:40
Un tânăr din Rusia, amendat pentru căutări online legate de grupări “extremiste”. Primul caz în baza noului articol din Codul Contravențional al Federației Ruse # Cotidianul
O instanță din Rusia a aplicat pentru prima dată o amendă unui cetățean pentru simpla căutare pe internet a unor materiale considerate extremiste, în baza unei modificări recente a Codului contravențional. Este vorba despre un tânăr de 20 de ani din regiunea Sverdlovsk, sancționat cu 3.000 de ruble, după ce autoritățile au stabilit că a …
12:40
VIDEO | CNA desfășoară percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Cotidianul
Centrul Național Anticorupție desfășoară la această oră percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Potrivit unui comunicat al CNA, cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau …
12:40
Compania de stat Energocom a realizat prima achiziție de energie electrică livrată din baterii de stocare, contractând un producător local care utilizează tehnologii moderne de tip BESS. Noua soluție contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național și la acoperirea consumului în orele de vârf, informează IPN. Producătorul local generează energie electrică cu ajutorul panourilor fotovoltaice în …
12:20
Ziua Găgăuziei ar trebui să fie un prilej de reflecție asupra sensului și scopului autonomiei găgăuze în cadrul Republicii Moldova. Din păcate, mesajele de felicitare venite în rusă din partea unor politicieni cunoscuți pentru orientarea lor pro-rusă, precum Victoria Furtună, Igor Dodon și alții, scot din nou la iveală o realitate incomodă: autonomia există astăzi …
Mai mult de 2 zile în urmă
11:30
Demisii în lanț în tabăra lui Șor: președintele fracțiunii „Victorie” din Bălți, Veaceslav Jukov, părăsește funcția # Cotidianul
O nouă fisură în armata politică a oligarhului fugar Ilan Șor. După prăbușirea „proiectelor sociale” și retragerile în lanț ale oamenilor săi din funcții publice, încă un apropiat își face bagajele. De această dată, consilierul municipal și președintele fracțiunii blocului „Victorie” din Consiliul Municipal Bălți, Veaceslav Jukov, anunță că își dă demisia. Afilatul lui Șor …
11:30
R. Moldova și România semnează un Memorandum pentru consolidarea cooperării în protecția martorilor # Cotidianul
R. Moldova și România își unesc eforturile de cooperare în domeniul protecției martorilor. În acest sens, șefii Inspectoratelor Generale de Poliție ale celor două state au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale.Documentul a fost semnat în cadrul unei întrevederi oficiale dintre șeful Poliției Naționale, Viorel Cernăuțeanu și delegația Inspectoratului General al Poliției …
11:20
Ministerul Agriculturii sesizează Consiliul Concurenței după scumpirea ouălor. Catlabuga: „Statul nu poate interveni direct în preț” # Cotidianul
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu creșterea accentuată a prețurilor la ouă, pentru a verifica modul în care acestea sunt formate de-a lungul lanțului comercial. Anunțul a fost făcut de ministra Ludmila Catlabuga, care a subliniat că statul nu poate impune prețuri, dar are pârghii de monitorizare și control …
11:00
VIDEO | Vlad Kulminski: Aderarea Republicii Moldova la UE fără Transnistria este imposibilă juridic și practic # Cotidianul
Republica Moldova nu poate deveni membră a Uniunii Europene fără reintegrarea regiunii transnistrene, deoarece un asemenea scenariu este imposibil atât din punct de vedere juridic, cât și practic. Declarația a fost făcută de Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „Integrarea nu …
10:40
Secretarul organizației teritoriale Rîșcani a PP „Șor” a fost condamnat la 4 ani de închisoare, dintre care 2 ani cu suspendare. A fost obligat să scoată din buzunare peste 1,4 mln. lei # Cotidianul
Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al fostului Partid „Şor” a fost condamnat la 2 ani de închisoare și alți 2 ani de închisoare cu suspendarea condiționată a executării pedepsei pentru acceptarea cu bună știință a finanțării formațiunii din partea unui grup criminal organizat. Sentința a fost pronunțată marți, 23 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii …
10:30
Ambasadorul Moldovei în SUA confirmă: Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu Igor Grosu și Mihai Popșoi # Cotidianul
Senatorul american Marco Rubio a refuzat să se întâlnească cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu vicepremierul Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației Republicii Moldova în Statele Unite. Informația a fost confirmată de ambasadorul R. Moldova în SUA, Vlad Kulminski, în cadrul emisiunii „Rezoomat” de la Realitatea TV. Diplomatul a explicat că solicitarea a existat, …
23 decembrie 2025
21:10
VIDEO | Președinta Maia Sandu a decorat personalități care contribuie la dezvoltarea Republicii Moldova # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii, apreciate pentru profesionalismul, integritatea și dedicarea lor, precum și pentru aportul adus la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale. Printre personalități s-a regăsit și fostul președinte, Nicolae Timofti. În mesajul adresat laureaților, șefa statului le-a mulțumit pentru munca și …
19:30
Curtea de Apel Centru a menținut sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, respingând apelul depus de apărarea acestuia împotriva deciziei instanței de fond. Decizia a fost pronunțată pe 23 decembrie, iar apelul a vizat hotărârea Judecătoriei Chișinău, sediul Buiucani, din 19 martie 2025, prin care Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la 12 ani …
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.