„Щоб він сконав” – Cum a criticat Kremlinul dorința de Crăciun al lui Zelenski

Republica Moldova nu poate deveni membră a Uniunii Europene fără reintegrarea regiunii transnistrene, deoarece un asemenea scenariu este imposibil atât din punct de vedere juridic, cât și practic. Declarația a fost făcută de Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. „Integrarea nu …