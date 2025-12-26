Administrația Trump, vizată de o plângere depusă de unul dintre europenii sancționați de către Washington pentru „cenzură”

06:20

Un elicopter s-a prăbuşit miercuri pe Kilimanjaro, cel mai înalt vârf din Africa şi importantă atracţie turistică din Tanzania, provocând moartea celor cinci persoane aflate la bord, printre care se numărau doi turişti cehi, au anunţat joi autorităţile tanzaniene. Aparatul de zbor s-a prăbuşit de la aproximativ 4.700 de metri altitudine, în zona taberei Barafu.