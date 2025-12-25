Viktor Orbán avertizează că 2025 ar putea fi ultimul an de pace al Europei

07:50

Platforma Telegram nu va fi blocată complet în Rusia până când canalele care operează pe acest serviciu de mesagerie nu se vor „muta” pe platforma MAX, deținută de stat, a declarat Serghei Boiarski, președintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, citat de The Moscow Times. „Telegram are un număr imens de canale cu […] Articolul Duma de Stat amână blocarea Telegram până la migrarea utilizatorilor pe platforma de stat MAX apare prima dată în SafeNews.