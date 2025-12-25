UE condamnă ferm sancțiunile impuse de SUA împotriva a cinci personalități europene
SafeNews, 25 decembrie 2025 06:10
Uniunea Europeană a condamnat miercuri în termeni fermi sancțiunile impuse recent de SUA împotriva a cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton, transmite Reuters. Președintele Consiliului European, Antonio Costa, a declarat că sancțiunile impuse marți de SUA „sunt inacceptabile între aliați,
• • •
Acum 5 minute
07:20
Refuzul sportivilor ucraineni de a-şi saluta public colegii ruşi sau belaruşi în competiţie simbolizează dorinţa Ucrainei de a nu ceda nimic invadatorului său pe scena sportivă, relatează L'Equipe. Coabitarea delicată la PSG între portarul Matveï Safonov (născut la Krasnodar) şi fundaşul Illia Zabarnyi (născut la Kiev) ilustrează, în cel mai popular şi mediatizat sport din
Acum 10 minute
07:10
Preşedintele clubului Fenerbahce, reţinut în Istanbul în cadrul unei anchete vaste pentru trafic de droguri # SafeNews
Preşedintele clubului Fenerbahce, unul dintre cele mai importante cluburi sportive din Turcia, a fost reţinut miercuri la Istanbul în cadrul unei anchete privind traficul de droguri care a implicat personalităţi din lumea divertismentului şi a mass-media, potrivit presei de stat. Sadettin Saran, care are dublă cetăţenie turcă şi americană, a fost reţinut la doar câteva
Acum 30 minute
07:00
Krasnoselski: Chișinăul ajută regiunea să nu rămână fără gaz, dar cu suport rus criza e evitată # SafeNews
Chișinăul nu poate fi acuzat că împiedică în prezent furnizarea gazului în regiunea transnistreană, dimpotrivă există înțelegerea și un efort comun ca populația din stânga Nistrului să nu fie lăsată fără gaz și surse de energie. Declarațiile au fost făcute de liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu pentru presa din regiunea transnistreană, transmite
06:50
Ratarea finanțării de la Fondul Monetar Internațional în toamna acestui an nu a avut un impact negativ asupra Republicii Moldova, susține președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian. Potrivit deputatului PAS, necesarul de finanțare a fost acoperit din surse europene, în condiții asemănătoare, transmite IPN. Radu Marian a explicat, la o emisiune televizată,
Acum o oră
06:40
SUA | Donald Trump critică dur emisiunile umoristice și amenință canalele tv cu ridicarea licențelor # SafeNews
Donald Trump a criticat din nou dur așa-numitele „late shows", emisiuni umoristice televizate a căror țintă predilectă este, și la modul mai general canalele de televiziune, amenințând din nou cu anularea licențelor, relatează AFP. Președintele american a ales un vocabular în mod special ostil pentru a cere încetarea difuzării emisiunii lui Stephen Colbert de la
06:30
Secretarul de stat al Ministerului Afacerilor Externe, Valeriu Mija, a fost decorat cu Ordinul Național francez al Meritului în grad de Cavaler. Distincția i-a fost oferită de către ambasadoarea Franței în Moldova, Dominique Waag. Potrivit diplomatei, distincția reprezintă „un semn de apreciere pentru contribuția decisivă a lui Valeriu Mija la consolidarea cooperării bilaterale moldo-franceze în
Acum 2 ore
06:20
Bloomberg: Rusia respinge planul de pace în 20 de puncte al lui Zelenski și vine cu propriile propuneri. Ce vrea Moscova # SafeNews
Rusia vrea să ceară modificări la planul de pace revizuit în 20 de puncte, anunțat de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, inclusiv înăsprirea restricțiilor asupra Forțelor Armate Ucrainene, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului, sub protecția anonimatului. Potrivit acesteia, documentul, pe care conducerea rusă îl consideră un „punct de plecare" pentru negocieri ulterioare, omite
06:10
Acum 24 ore
16:30
BREAKING NEWS | Comisia ad-hoc propune încetarea procedurii disciplinare împotriva lui Dumitru Robu # SafeNews
Comisia ad-hoc constituită pentru examinarea sesizării privind presupuse fapte disciplinare ale fostului Procuror General interimar, Dumitru Robu, a decis încetarea procedurii disciplinare. Măsura a fost luată din cauza intervenției termenului de prescripție a răspunderii disciplinare, fără a analiza fondul acuzațiilor. Comisia, constituită prin Hotărârea CSP nr. 1-424/2025 din 11 decembrie 2025, a fost formată din
16:30
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a demarat o verificare a averii fostului ofițer al Serviciului Protecție și Pază de Stat, Sergiu Slusarenco, după ce au apărut suspiciuni privind modul în care a dobândit mai multe bunuri în ultimii ani. În urma unei sesizări, ANI a constatat că în perioada 2023–2025, Slusarenco a intrat în posesia
16:00
PORT Drive de Shopping, cea mai generoasă tombolă organizată vreodată în țară, continuă să transforme cumpărăturile în premii de excepție. Campania care oferă 12 mașini în 12 luni și-a desemnat deja câștigătorul mașinii cu numărul 3, iar povestea din spatele acestui moment este cu adevărat emoționantă. Norocosul se numește Victor, este din Chișinău, iar biletul câștigător a venit
15:30
VIDEO | Deputatul Maxim Potîrniche vrea 12 milioane de lei pentru studiul viitoarei arene naționale # SafeNews
Se propune alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru finanțarea studiului de fezabilitate al viitoarei arene naționale a Republicii Moldova. Sunt declarațiile făcute de către fostul fotbalist și acum deputat PAS, Maxim Potîrniche, în cadrul unei conferințe de presă. Potrivit lui Potîrniche, studiul de fezabilitate este esențial pentru ca proiectul să
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis o avertizare de cod galben de îngheț pentru întreg teritoriul Republicii Moldova, valabilă joi, 25 decembrie. Potrivit specialiștilor, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C pe arii extinse, ceea ce poate afecta anumite activități socio-economice. Codul galben indică condiții meteorologice care pot fi periculoase sau care
14:40
Polonia va efectua lucrări de exhumare în satul Ugli, regiunea Rovno, în primăvara anului 2026 # SafeNews
Polonia va desfășura, împreună cu Ucraina, lucrări de exhumare în satul Ugli, pentru a identifica rămășițele victimelor tragediei din Volinia. Operațiunea este programată pentru martie–aprilie 2026 și a fost pregătită încă din decembrie 2025, când experții ucraineni și polonezi au efectuat o vizită de recunoaștere, stabilind locul, metodele de lucru și măsurile de securitate. Acțiunea
14:20
A încercat să treacă ilegal frontiera, dar a fost oprit de polițiștii de frontieră la Lopatnic # SafeNews
Un bărbat a încercat să traverseze ilegal frontiera moldo-română pentru a ajunge în Uniunea Europeană, însă a fost oprit la timp de polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic, în timpul unei misiuni de supraveghere. Incidentul a avut loc în zona de responsabilitate a sectorului Lopatnic, unde patrula de serviciu a observat
14:10
VIDEO | Anchetă amplă la Anenii Noi: Trei persoane reținute în cazul dispariției unui bărbat # SafeNews
Poliția investighează dispariția unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi, dat dispărut în luna septembrie. De aproape două luni, cazul este documentat de ofițerii Direcției investigații criminale ai INI, împreună cu polițiștii din Anenii Noi și procurorii. În urma acțiunilor de investigație, oamenii legii au identificat un bărbat de 59
13:30
Elevii din toate instituțiile de învățământ general din Republica Moldova vor intra în vacanța de iarnă începând cu data de 25 decembrie, potrivit unui anunț al Ministerului Educației și Cercetării. Autoritățile precizează că reluarea cursurilor pentru semestrul al doilea nu va avea loc într-o singură zi la nivel național. Fiecare instituție de învățământ va decide
13:00
Republica Moldova nu a înregistrat dezechilibre financiare după ce, în această toamnă, nu a mai beneficiat de finanțarea planificată de la Fondul Monetar Internațional. Declarația a fost făcută de președintele Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Radu Marian, care afirmă că sprijinul Uniunii Europene a compensat integral această lipsă. „La nivel de finanțare și costuri,
12:40
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a anunțat noile prețuri maxime la carburanți, valabile pentru zilele de 25 și 26 decembrie 2025. Potrivit ANRE, șoferii vor plăti mai puțin pentru alimentare în perioada sărbătorilor. Un litru de benzină A95 va costa cel mult 21,97 lei, iar motorina nu va depăși prețul de 18,67 lei pe
12:20
O pace între Rusia şi Ucraina ar putea reaprinde dezbaterea privind revenirea gazului rusesc în Europa # SafeNews
Europa avansează cu planul de a elimina complet importurile de gaze ruseşti până la finalul anului 2027, însă un eventual acord de pace între Rusia şi Ucraina ridică întrebări majore privind viitorul energetic al continentului. Discuţiile vizează inclusiv posibilitatea, controversată şi profund divizivă, ca fluxurile de gaz rusesc să fie reluate prin conductele Nord Stream,
12:20
Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței privind creșterea prețurilor la ouă # SafeNews
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu creșterea semnificativă a prețurilor la ouă, a anunțat Ludmila Catlabuga, ministrul Agriculturii şi Industiei Alimentare, în cadrul emisiunii FORUM de la Vocea Basarabiei. Oficialul a explicat că statul nu poate interveni direct asupra stabilirii prețurilor, dar poate monitoriza modul în care acestea sunt
12:10
Un tânăr din regiunea transnistreană, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei din Chișinău # SafeNews
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, va fi deferit justiției pentru comiterea faptelor de viol și omor. Despre finalizarea urmăririi penale și transmiterea cauzei în instanța de judecată ne anunță Procuratura municipiului Chișinău, Oficiul Ciocana. Potrivit acuzatorilor de stat, acțiunile au avut loc în februarie 2025. Atunci, tânărul ar fi violat
12:00
ULTIMA ORA | CNA și procurorii fac percheziții într-un dosar privind construcții neautorizate # SafeNews
Astăzi, Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-o cauză penală vizând reprezentantul unei companii de construcții și alte persoane implicate în autorizarea lucrărilor de construire. Ancheta vizează edificarea unui complex multifuncțional cu peste 15 nivele pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus", în centrul capitalei. Potrivit probatoriului acumulat, compania de construcții ar fi
11:50
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate (PAS),Maxim Potîrniche, a anunțat că a depus un amendament la Legea bugetului de stat pentru anul 2026, prin care solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru finanțarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale. În cadrul unui briefing de presă, Potîrniche a explicat că studiul de prefezabilitate evidențiază necesitatea strategică,
11:50
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați de Crăciun pe stil nou pentru a asigura siguranța cetățenilor. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, angajații instituției vor activa în regim nonstop, fiind dislocați în detașamentele de intervenție și pregătiți să intervină prompt în cazuri excepționale sau situații
11:30
ULTIMA ORĂ | Percheziții în sudul și centrul țării pentru depistarea jocurilor de noroc online ilegale # SafeNews
Astăzi, ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală ai INI, împreună cu procurorii PCCOCS, au desfășurat percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o anchetă ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Potrivit informațiilor obținute, persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de pariuri,
11:30
Guvernul Republicii Moldova a aprobat pe 23 decembrie un regulament care stabilește procedura de dobândire și pierdere a cetățeniei, în conformitate cu Legea cetățeniei, ce intră în vigoare pe 24 decembrie 2025. Potrivit noilor reguli, candidații trebuie să demonstreze cunoașterea limbii române la nivel B2 și să obțină între 75 și 100 de puncte la
11:10
Senatorul american Marco Rubio a refuzat o întrevedere cu președintele Parlamentului, Igor Grosu, și cu vicepremierul Mihai Popșoi în timpul vizitei delegației Republicii Moldova în Statele Unite, a confirmat ambasadorul Moldovei în SUA, Vlad Kulminski, în cadrul unei emisiuni televizate. „Singura întâlnire care
11:10
În ultimele ore, polițiștii din raionul Ialoveni au depistat trei șoferi care conduceau sub influența alcoolului, punând în pericol siguranța traficului rutier. Primul caz a fost înregistrat în satul Văratic, unde un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui Opel, avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat. În Ulmu, un […] Articolul FOTO | Trei șoferi prinși băuți la volan în Ialoveni: Poliția a deschis dosare penale apare prima dată în SafeNews.
11:00
10:50
Un lot de pastile cu substanțe psihotrope a fost descoperit într-un colet poștal, ascuns în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Descoperirea a fost făcută de funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Expeditorul, un locuitor al municipiului […] Articolul VIDEO | Colet poștal interceptat la ieșirea din țară: 208 pastile psihotrope depistate apare prima dată în SafeNews.
10:30
Clipe de groază pe malul Nistrului: Un bărbat, la un pas să fie ars de viu într-un Mercedes # SafeNews
Un bărbat de 51 de ani, originar din Tighina, a scăpat ca prin minune după ce automobilul său, un Mercedes ML, a fost incendiat în noaptea de 22 decembrie, pe malul râului Nistru, lângă localitatea Tudora, Ștefan Vodă. Potrivit surselor PulsMedia.md, victima dormea în mașină când două persoane necunoscute au stropit autoturismul cu benzină și […] Articolul Clipe de groază pe malul Nistrului: Un bărbat, la un pas să fie ars de viu într-un Mercedes apare prima dată în SafeNews.
10:30
Un bărbat de 59 de ani din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de poliție, fiind suspectați că au ucis cel puțin trei persoane și au oferit cadavrele ca hrană porcilor din gospodăria lor. Reținerea a avut loc în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări. Suspectul deținea o fermă și […] Articolul FLASH | Crimă șocantă la Anenii Noi: Trei persoane, ucise și date ca hrană porcilor apare prima dată în SafeNews.
10:10
LIVE | Ședința Comisiei pentru protecție socială, sănătate și familie din 24 decembrie 2025 # SafeNews
09:40
VIDEO | O zi cât o copilărie. 38 de copii din Vozneseni au văzut Chișinăul pentru prima dată, cu sprijinul “Hora Binelui” # SafeNews
S-au trezit într-o poveste. Vorbim despre 38 de copii cu vârstele cuprinse între 5 și 12 ani din localitatea Vozneseni, raionul Leova, care au vizitat pentru prima dată Chișinăul. Pentru mulți dintre ei, capitala era doar un nume. În mare parte, familiile nu își pot permite excursii, drumuri sau parcuri de distracții. Prioritățile sunt altele. […] Articolul VIDEO | O zi cât o copilărie. 38 de copii din Vozneseni au văzut Chișinăul pentru prima dată, cu sprijinul “Hora Binelui” apare prima dată în SafeNews.
09:30
FOTO | Ninsori și polei în nordul și centrul țării: Drumarii intervin pe drumurile naționale # SafeNews
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că mai multe drumuri naționale din nordul și centrul Republicii Moldova sunt acoperite cu zăpadă și polei, după ninsorile și lapovița din ultimele ore. Echipele S.A. „Drumuri” patrulează traseele și împrăștie materiale antiderapante pentru a preveni accidentele. Intervențiile au vizat raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, Bălți, Sângerei, Dondușeni, Orhei, […] Articolul FOTO | Ninsori și polei în nordul și centrul țării: Drumarii intervin pe drumurile naționale apare prima dată în SafeNews.
09:20
Alexandru Isac, primar și membru al partidului „Viitorul Moldovei”, investigat pentru avere neclară # SafeNews
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că primarul satului Chiștelnița, Telenești, Alexandru Isac, fost lider socialist regional și membru al partidului „Viitorul Moldovei”, deține o avere nejustificată de aproape 570.000 de lei pentru perioada 2019–2025. ANI a fost sesizată de CNA și a descoperit neconcordanțe între veniturile declarate de Isac și cheltuielile efectuate de […] Articolul Alexandru Isac, primar și membru al partidului „Viitorul Moldovei”, investigat pentru avere neclară apare prima dată în SafeNews.
09:00
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 23 decembrie o sentință de condamnare în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor”. Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al formațiunii a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a aplicat o pedeapsă de […] Articolul Un fost secretar al Partidului „Șor”, condamnat la închisoare pentru finanțare ilegală apare prima dată în SafeNews.
09:00
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de luare de mită. Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 19:50, în municipiul Bălți, potrivit surselor PulsMedia.MD. Conform informațiilor din anchetă, este vorba despre șeful interimar al Sectorului de poliție nr. 2 din cadrul […] Articolul FLASH | Șef interimar de poliție prins în timp ce primea mită apare prima dată în SafeNews.
08:50
3 MINUTE DECISIVE: Un bărbat de 64 de ani, readus la viață de medicii de urgență din Bălți # SafeNews
Un bărbat în vârstă de 64 de ani din municipiul Bălți a fost salvat de echipa de asistență medicală urgentă SAMU, după ce a suferit un stop cardio-respirator în plină stradă. Incidentul a avut loc pe 19 decembrie, în jurul orei 14:17. Potrivit IMSP CNAMUP, cazul a fost raportat la Dispeceratul comun de urgență și […] Articolul 3 MINUTE DECISIVE: Un bărbat de 64 de ani, readus la viață de medicii de urgență din Bălți apare prima dată în SafeNews.
08:40
Aglomerație la punctele de trecere a frontierei: mii de persoane au intrat și au ieșit din țară # SafeNews
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate peste 66.000 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Totodată, 20 de cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 18.500 de traversări, urmat de […] Articolul Aglomerație la punctele de trecere a frontierei: mii de persoane au intrat și au ieșit din țară apare prima dată în SafeNews.
08:10
Ajunul Crăciunului vine cu vreme rece și precipitații slabe în majoritatea regiunilor Republicii Moldova. Meteorologii anunță ninsori ușoare în nord și centru, iar în sud sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime ale zilei se vor situa între -2 și +3 grade Celsius. Vântul va sufla din […] Articolul Ajun de Crăciun cu ninsoare și lapoviță în Republica Moldova apare prima dată în SafeNews.
08:00
VIDEO | Un pom de Crăciun a ars complet în timpul ceremoniei de aprindere a luminilor în Georgia # SafeNews
Pomul de Crăciun din orașul Gardabani, Georgia, a ars complet din cauza unui scurtcircuit. În imagini se observă cum focul a mistuit instant crengile pomului de Crăciun, iar de la brad a rămas doar scheletul. Potrivit Exclusive News, cauza incendiului a fost un scurtcircuit, care a lăsat întreg orașul fără curent. Serviciul pentru Situații de […] Articolul VIDEO | Un pom de Crăciun a ars complet în timpul ceremoniei de aprindere a luminilor în Georgia apare prima dată în SafeNews.
07:50
Duma de Stat amână blocarea Telegram până la migrarea utilizatorilor pe platforma de stat MAX # SafeNews
Platforma Telegram nu va fi blocată complet în Rusia până când canalele care operează pe acest serviciu de mesagerie nu se vor „muta” pe platforma MAX, deținută de stat, a declarat Serghei Boiarski, președintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, citat de The Moscow Times. „Telegram are un număr imens de canale cu […] Articolul Duma de Stat amână blocarea Telegram până la migrarea utilizatorilor pe platforma de stat MAX apare prima dată în SafeNews.
07:50
Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania # SafeNews
Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat în luna mai într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv pentru presupus spionaj în favoarea Rusiei. Potrivit Biroului procurorului federal […] Articolul Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania apare prima dată în SafeNews.
07:50
Experții avertizează că schemele de criptomonede de miliarde de dolari vor afecta bugetul, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) promite să prezinte legea doar până în decembrie 2026. „Reglementarea criptomonedelor este un angajament asumat de Republica Moldova ca parte a procesului de aderare la UE, precum și a planului de creștere economică. Un proiect de […] Articolul Reglementarea criptomonedelor, amânată până în decembrie 2026 apare prima dată în SafeNews.
07:50
ASP câștigă procesul în apel în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”: Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei # SafeNews
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că a câștigat procesul împotriva companiei OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, iar pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, în valoare de peste 100 de milioane de lei, au fost respinse. Decizia este irevocabilă. Litigiul a vizat refuzul ASP de a continua o schemă contractuală considerată păguboasă […] Articolul ASP câștigă procesul în apel în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte”: Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei apare prima dată în SafeNews.
07:40
Tragedie într-o staţiune montană din Muntenegru. Un turist german, de 34 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut din telescaun. Bărbatul urca muntele împreuna cu soţia sa când, din motive încă necunoscute, s-au izbit de alte două telescaune. Turistul a căzut de la o înălţime de aproape 70 de metri, iar impactul cu […] Articolul Un turist a murit după ce a căzut dintr-un telescaun într-o stațiune din Muntenegru apare prima dată în SafeNews.
07:40
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor”, ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale. Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie 2026 omenirea […] Articolul Scenarii pentru 2026: Ce a prezis Baba Vanga pentru următorul an apare prima dată în SafeNews.
07:30
Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful de Stat Major al armatei libiene a murit marți, 23decembrie 2025, într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara, notează Reuters. Moartea șefului de de Stat Major a fost anunțată de premierul libian Abdulhamid Dbeibah, liderul Guvernului […] Articolul Accident aviatic în Turcia. Șeful de Stat Major al armatei libiene a murit apare prima dată în SafeNews.
