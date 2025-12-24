Scad prețurile la carburanți: ANRE a publicat noile plafoane

16:00

Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să […] Articolul Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” apare prima dată în SafeNews.