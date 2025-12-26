Turcia a arestat 115 suspecți, membri ai grupării teroriste Statul Islamic: „Planificau atacuri de Anul Nou”

09:40

S-au trezit într-o poveste. Vorbim despre 38 de copii cu vârstele cuprinse între 5 și 12 ani din localitatea Vozneseni, raionul Leova, care au vizitat pentru prima dată Chișinăul. Pentru mulți dintre ei, capitala era doar un nume. În mare parte, familiile nu își pot permite excursii, drumuri sau parcuri de distracții. Prioritățile sunt altele. […] Articolul VIDEO | O zi cât o copilărie. 38 de copii din Vozneseni au văzut Chișinăul pentru prima dată, cu sprijinul “Hora Binelui” apare prima dată în SafeNews.