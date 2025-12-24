A încercat să treacă ilegal frontiera, dar a fost oprit de polițiștii de frontieră la Lopatnic

06:20

Șefa guvernului italian Giorgia Meloni și-a îndemnat marți angajații de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunță a fi un an greu de muncă, a consemnat agenția italiană de presă ANSA, […] Articolul Italia: Premierul le recomandă angajaților să se odihnească de Crăciun, căci vine un an și mai greu apare prima dată în SafeNews.