Peste 80 de școli închise și aproape același număr de elevi: cum s-a transformat educația în ultimii șapte ani

17:50

De Crăciun, dorul de casă învinge distanțele, chiar și războiul: refugiați, moldoveni din diaspora și studenți pornesc spre cei dragi pentru a sărbători Crăciunul în familie. Sărbătorile de iarnă readuc oamenii mai aproape unii de alții: orașele se golesc, drumurile se aglomerează, iar dorul de familie îi face pe mulți să pornească acasă chiar și de la mii de kilometri pentru a petrece sărbătorile în liniște, cu tradiții, mese festive și momente alături de cei dragi.