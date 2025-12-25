Persoanele fizice pot cumpăra bunuri confiscate: reguli și proceduri de urmat

12:40

Sărbătorile de iarnă aduc bucurie, dar pot fi însoțite și de emoții mai puțin plăcute – de la frica inocentă a copiilor de Moș Crăciun până la tensiunile generate de discuțiile incomode la reuniunile familiale. Psihoterapeutul Ștefan Popov afirmă că toate aceste situații pot fi gestionate și recomandă să manifestăm mai multă grijă și empatie față de cei dragi.