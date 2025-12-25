De la 1.255 la 1.173 de școli și aproape același număr de elevi: cum s-a transformat educația în ultimii șapte ani
Radio Moldova, 25 decembrie 2025 16:10
În ultimii șapte ani, sistemul de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova a trecut printr-un proces de ajustare graduală, determinat de schimbările demografice, migrație și reorganizarea rețelei școlare. În această perioadă zeci de școli au fost închise, numărul de elevi a rămas relativ stabil, educația în limba română s-a consolidat, engleza a devenit dominantă ca limbă străină, iar sistemul este susținut tot mai mult de profesori cu experiență îndelungată, arată datele Biroului Național de Statistică.
• • •
Acum 5 minute
16:40
În ultimii șapte ani, sistemul de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova a trecut printr-un proces de ajustare graduală, determinat de schimbările demografice, migrație și reorganizarea rețelei școlare. În această perioadă, zeci de școli au fost închise, numărul de elevi a rămas relativ stabil, educația în limba română s-a consolidat, iar sistemul este susținut tot mai mult de profesori cu experiență îndelungată, arată datele Biroului Național de Statistică.
Acum o oră
16:10
În ultimii șapte ani, sistemul de învățământ primar și secundar general din Republica Moldova a trecut printr-un proces de ajustare graduală, determinat de schimbările demografice, migrație și reorganizarea rețelei școlare. În această perioadă zeci de școli au fost închise, numărul de elevi a rămas relativ stabil, educația în limba română s-a consolidat, engleza a devenit dominantă ca limbă străină, iar sistemul este susținut tot mai mult de profesori cu experiență îndelungată, arată datele Biroului Național de Statistică.
15:50
Sărbătorim acasă: pasagerii sosiți la Chișinău, întâmpinați cu spumant și mesaje de bun venit # Radio Moldova
Pasagerii mai multor curse aeriene care au aterizat pe Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău au avut parte de o întâmpinare specială, în cadrul unei inițiative menite să promoveze produsele autohtone și experiențele locale. La bordul aeronavelor, călătorii au primit în dar o sticlă de spumant moldovenesc, însoțită de un mesaj de bun venit.
Acum 2 ore
15:40
Republica Moldova s-a apropiat hotărât de Uniunea Europeană, avansând pe parcursul anului 2025 reformele necesare în procesul de aderare. Delegația Uniunii Europene la Chișinău subliniază că anul a fost marcat de „pași concreți în domeniul economic, financiar, digital și legislativ”.
15:00
O femeie de 32 de ani și un bărbat pensionar, de 70 de ani, și-au pierdut viața într-un incendiu la Hâncești, produs în seara Ajunului de Crăciun.
14:50
Crăciunul este revelația unei iubiri care poate schimba istoria, a transmis Papa Leon al XIV-lea, în omilia rostită în Noaptea de Crăciun, la Sfânta Liturghie celebrată în bazilica Sfântul Petru de la Vatican. Într-un mesaj cu accente teologice, dar și reflecții asupra lumii contemporane, pontiful a vorbit despre Nașterea Domnului ca răspuns al lui Dumnezeu la violență, opresiune și degradarea demnității umane.
14:50
Crăciunul rămâne a fi una dintre cele mai importante sărbători pentru moldoveni, cu obiceiuri care au evoluat de-a lungul timpului, dar care încă definesc spiritul comunității și al familiei. Despre obiceiurile de odinioară, rolul colindatului și transformarea Crăciunului într-o sărbătoare tot mai privată ne-a vorbit istoricul Andrei Prohin.
Acum 4 ore
14:40
Schioarea austriacă Cornelia Hütter vrea să pună capăt ghinionului său la Jocurile Olimpice de iarnă. La precedentele 3 ediții, ea nu a cucerit medalii, dar simte că la Milano și Cortina d'Ampezzo va veni momentul mult așteptat. Olimpiada se va desfășura între 6 și 22 februarie 2026 și va fi transmisă în direct și în exclusivitate la Moldova 1.
14:10
În ziua de Crăciun, cete de colindători duc din casă în casă vestea Nașterii Domnului, păstrând vie o tradiție străveche care unește oamenii și încălzește sufletele în cea mai frumoasă perioadă a anului.
13:50
Ucraina, atacată în noaptea de Crăciun | A fost lovită infrastructura portuară, industrială și zone civile din Odesa și Harkov # Radio Moldova
Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei, chiar în noaptea de Crăciun. Forțele ruse au lovit infrastructura portuară, industrială și cartiere rezidențiale din regiunile Odesa și Harkov. Sunt raportate victime, clădiri distruse și incendii.
13:30
Reguli noi pentru cetățenie: procedura de depunere a cererilor a fost schimbată. Noua Lege, în vigoare # Radio Moldova
S-au modificat regulile de depunere a cererilor pentru cetățenia Republicii Moldova, odată cu intrarea în vigoare, la 24 decembrie 2025, a noii Legi a cetățeniei. Agenția Servicii Publice anunță că procedura a devenit mai strictă, iar accesarea serviciilor se face exclusiv cu programare prealabilă.
13:30
Gala Studenților Originari din R. Moldova, ediția a 13-a: „Este prima dată când premiem și studenții de acasă” # Radio Moldova
„Studentul Anului 2025” va fi desemnat pe 27 decembrie în cadrul Galei Studenților Originari din R. Moldova, eveniment ajuns la a 13-a ediție. În acest an, în premieră, vor fi celebrați și studenții care își fac studiile în țară.
13:20
Ucraina, atacată și în noaptea de Crăciun | A fost lovită infrastructura portuară, industrială și zone civile din Odesa și Harkov # Radio Moldova
Atacuri rusești în sudul și estul Ucrainei chiar în noaptea de Crăciun. Forțele ruse au lovit infrastructura portuară, industrială și zone civile din regiunile Odesa și Harkov. Bilanțul provizoriu indică mai multe victime, clădiri distruse și incendii. În toată Ucraina, familiile strămutate, precum și militarii de pe front sărbătoresc Crăciunul departe de casă, agățându-se cu speranță de tradițiile care evocă căldura familială.
13:00
Vinurile spumante și cele liniștite sunt un răsfăț al gustului și un element esențial al unei mese festive. Somelierul Andrei Cibotaru spune cum alegerea vinului și asocierea corectă cu bucatele pot transforma orice sărbătoare într-o experiență memorabilă. Nu orice vin scump sau vechi poate fi un vin potrivit.
Acum 6 ore
12:40
De Crăciun, fotbaliștii echipei Arsenal Londra, Martin Odegaard și Jurrien Timber, s-au reprofilat. Cei doi au acceptat provocarea de a confecționa cheese-cake-uri într-un timp scurt.
12:40
Sărbătorile între bucurie și anxietate: cum gestionăm emoțiile și tensiunile de Crăciun # Radio Moldova
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie, dar pot fi însoțite și de emoții mai puțin plăcute – de la frica inocentă a copiilor de Moș Crăciun până la tensiunile generate de discuțiile incomode la reuniunile familiale. Psihoterapeutul Ștefan Popov afirmă că toate aceste situații pot fi gestionate și recomandă să manifestăm mai multă grijă și empatie față de cei dragi.
12:30
Revista presei internaționale | Rusia, nemulțumită de prevederile planului american de pace redactat de Kiev și Europa # Radio Moldova
Presa internațională comentează proiectul planului de pace prezentat de Ucraina, în colaborare cu SUA și țările europene. Unele publicații străine dezvăluie că Rusia e dispusă să ceară modificări substanțiale ale proiectului de acord, considerând că acesta nu reflectă cerințele sale. Planurile liderilor politici mondiali pentru sărbătorile de iarnă se numără printre alte subiecte abordate de presa internațională.
12:30
Unitatea, credința și identitatea ucrainenilor sunt mai puternice decât războiul, a transmis președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, în mesajul său de Crăciun, rostit pe fundalul celui de-al patrulea an de agresiune militară rusă. Liderul de la Kiev a vorbit despre Crăciun ca despre un moment de reflecție colectivă, marcat de pierderi, absențe și suferință, dar și de continuitatea valorilor care definesc societatea ucraineană.
12:10
Bilanțul proiectelor de infrastructură: „Statul investește echilibrat în toate localitățile” # Radio Moldova
„Europa este aproape” și „Curtea Europeană” sunt evidențiate de vicepremierul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, drept principalele proiecte ale anului 2025, alături de alte circa 1.600 de inițiative implementate în ultimii ani. Bilanțul a fost prezentat într-un interviu acordat emisiunii „Zi de Zi” de la Radio Moldova.
11:50
Aglomerație la frontieră în perioada sărbătorilor: autoritățile lucrează în regim intens # Radio Moldova
În perioada sărbătorilor de iarnă, când mii de cetățeni revin acasă sau pleacă în vacanță, fluxul de călători la frontiera Republicii Moldova este în creștere. Pentru a preveni aglomerația și a reduce timpii de așteptare, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră activează în regim sporit, aplicând un set de măsuri suplimentare.
11:50
Echipa națională de fotbal a Camerunului a debutat cu dreptul la Cupa Africii pe Națiuni din acest an. Într-un meci din grupa F, „Leii neîmblânziți”, conduși de pe banca tehnică de antrenorul David Pagou, au învins reprezentativa Gabonului cu 1:0. Camerunul și Gabonul s-au înfruntat pe Stade Adrar din orașul marocan Agadîr. Golul „leilor neîmblânziți” a fost marcat de Karl Etta Eyong în minutul 6. Atacantul a înscris din pasa lui Bryan Mbeumo.
Acum 8 ore
10:40
Cel mai puternic ger din acest sezon rece a cuprins Republica Moldova în noaptea de Crăciun. Pe fondul umidității ridicate, temperatura resimțită a fost de minus 21 de grade în nordul țării și până la minus 24 de grade în sud. Potrivit meteorologilor, frigul se va mai menține și în următoarele zile.
10:20
Corespondență Dan Alexe | Cum a ajuns un fost Comisar UE pe lista neagră a lui Trump alături de teroriștii islamici # Radio Moldova
10:20
Cazul de la Beriozchi, Anenii Noi: Poliția a infiltrat o persoană în gospodăria suspectului # Radio Moldova
Poliția a infiltrat o persoană în anturajul și chiar în gospodăria principalului suspect din cazul Beriozchi, raionul Anenii Noi, pentru a acumula probe esențiale în dosarul penal privind dispariția și presupusul omor al unui bărbat de 61 de ani. Informația a fost confirmată de șeful Inspectoratul General al Poliției (IGP), Viorel Cernăuțeanu.
09:50
Numărul total al unităților de alimentație publică din Rusia a scăzut în noiembrie anul curent cu 3,1% în ritm anual, adică cu 3.700 de localuri, ajungând la 115 mii, relatează publicația Kommersant, cu trimitere la datele „Yandex Maps”.
09:20
RETROSPECTIVA 2025 | Salarii, pensii, ajutoare și credite: bilanțul social al anului # Radio Moldova
În 2025, politica socială din Republica Moldova a fost marcată de majorări de venituri, plăți extinse și investiții publice, dar și de probleme structurale care au rămas nerezolvate. Salariile, pensiile și indemnizațiile au crescut în statistici, însă pentru mulți cetățeni munca a continuat să fie instabilă, costul vieții ridicat, iar accesul la servicii de calitate – inegal. De-a lungul anului, statul a intervenit activ prin măsuri sociale și investiții în educație și sănătate, în timp ce piața muncii, sistemul de pensii și accesul la locuințe au rămas sub presiune.
09:00
Crăciunul, în mesajele oficialilor: „Să fim recunoscători pentru viață, pentru sănătate și pentru oamenii dragi de lângă noi” # Radio Moldova
Cu prilejul sărbătorii Nașterii Domnului, oficialii Republicii Moldova, dar și partenerii externi ai țării, au transmis mesaje de felicitare pentru cetățeni, cu urări de pace, sănătate, unitate și încredere în viitor. Mesajele au vizat atât dimensiunea spirituală a Crăciunului, cât și așteptările pentru anul care vine.
Acum 12 ore
08:40
În timpul vizitei la Minsk din decembrie a emisarului special al lui Trump, John Cole, Aleksandr Lukașenko a observat că acesta a slăbit și l-a întrebat cum a reușit. Cole i-a răspuns că a folosit un medicament american pentru slăbit - injecțiile Zepbound - și a promis că i le va transmite și lui Lukașenko, scrie publicația The Wall Street Journal, citată de DW.
08:20
Revista Presei | Expert: Alegerile din Autonomia Găgăuză vor oferi Rusiei pretext pentru a relansa tacticile de destabilizare a R. Moldova și a bloca parcursul european # Radio Moldova
Alegerile viitoare din Autonomia Găgăuză și probabilitatea ca Rusia să-și relanseze tacticile de destabilizare a Republicii Moldova; cum lacunele în legislație ar putea crea premise ca Chișinăul să revină la achizițiile de energie electrică din stânga Nistrului și răspunsul autorităților – sunt câteva dintre principalele subiecte ale presei, trecute în revistă.
07:40
Creștinii sărbătoresc astăzi, 25 decembrie, Nașterea Domnului, conform calendarului gregorian, una dintre cele mai importante sărbători ale creștinătății. Dis-de-dimineață, credincioșii participă la liturghia de Crăciun, iar pe parcursul zilei își deschid casele pentru rude și cei dragi, în jurul mesei de sărbătoare.
07:20
Acum 24 ore
21:30
Laboratoare ultramoderne, dotate la standarde europene, care oferă studenților din Republica Moldova acces direct la tehnologii de ultimă generație în domeniul farmaceutic, au fost inaugurate la Universitatea de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu” (USMF). Acum, procesul de elaborare a unui medicament poate fi urmărit pas cu pas - de la simulările computerizate până la formularea propriu-zisă în laborator - într-un spațiu unic în țară, dedicat educației prin cercetare.
21:10
Centrul Chișinăului a răsunat de colinde. Adulți și copii au sărbătorit ajunul Crăciunului pe stil nou în Piața Marii Adunări Naționale, în ciuda gerului. Luminițele festive, muzica live, mirosul de vin fiert și dulciurile delicioase au transformat piața într-un loc magic, unde gerul părea să dispară, lăsând loc doar bucuriei și spiritului sărbătorilor.
21:00
Analiza experților | Republica Moldova, între reziliență economică și „capcana” geopolitică a UE # Radio Moldova
Anul 2025 se încheie pentru Republica Moldova sub semnul unei stabilități politice, iar economia dă semne de revigorare, în timp ce scrutinul din regiunea găgăuză ar putea determina Moscova să fragmenteze din nou coeziunile sociale. Experții mai anticipează că dosarul transnistrean și blocajele din Uniunea Europeană (UE) vor rămâne principalele provocări pentru anul 2026. Bilanțurile au fost făcute în emisiunea ÎN CONTEXT, de la Moldova 1.
20:50
Rusia continuă să atace infrastructura critică a Ucrainei chiar și în ajunul Crăciunului. La Harkov, unde rușii au lansat o serie de atacuri țintite asupra unei centrale termice, cel puțin o persoană a fost ucisă și 11 au fost rănite. Iar o pană de curent a afectat încălzirea și transportul public din oraș. Potrivit Kievului, Rusia a lansat peste 100 drone asupra regiunilor Cernigov, Zaporojie, Donețk și Harkov. Pentru militarii ucraineni, acesta este al patrulea Crăciun pe care îl vor marca pe front.
20:10
Rosfinmonitoring a inclus, din 2022, 24 de oameni de știință ruși pe lista sa de „teroriști și extremiști”, potrivit calculelor publicației T-invariant și ale centrului CISRUS, care țin „Cronicile persecuției oamenilor de știință”. În anul declanșării războiului împotriva Ucrainei, șapte cercetători au fost declarați extremiști-teroriști, în 2023 - șase persoane, anul trecut - cinci, iar în anul curent - din nou șase, au constatat analiștii, citați de publicația The Moscow Times.
19:40
Primul an al celui de-al doilea mandat al Maiei Sandu: Consolidare, reziliență, diplomație și ambiții europene # Radio Moldova
Primul an al celui de-al doilea mandat al președintei Maia Sandu a fost caracterizat de o stabilizare fără precedent a arhitecturii puterii de stat și de o reconfigurare semnificativă a poziționării Republicii Moldova pe plan internațional. Analistul politic Ion Tăbârță evidențiază conturarea unei etape în care calitatea actului de guvernare și ritmul integrării europene devin principalii indicatori de performanță. La rândul său, directorul Expert Forum România, Sorin Ioniță, subliniază că succesul electoral și ofensiva diplomatică externă au contribuit la transformarea Republicii Moldova dintr-un stat izolat într-un exemplu de succes pentru Uniunea Europeană. Opiniile au fost exprimate în cadrul emisiunii ZI DE ZI de la Radio Moldova.
19:30
Averi nejustificate de peste 2.8 milioane de lei: un primar din Telenești și o fostă șefă de vamă, vizați de ANI # Radio Moldova
Primarul satului Chiștelnița din raionul Telenești, Alexandru Isac, și ex-șefa unei secții din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, au fost vizați de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat în urma controalelor avere nejustificată de 2.8 milioane de lei.
19:20
A ademenit un minor de 13 ani în trafic de droguri: tânără condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare # Radio Moldova
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, în care l-a implicat și pe un adolescent de 13 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău.
19:00
În ajunul sărbătorilor de iarnă, fotbaliștii echipei naționale a României au venit cu mesaje pentru suporteri. Ianis Hagi, Valentin Mihăilă și Denis Drăguș au avut cuvinte calde pentru cei ce le țin pumnii.
18:50
Record de pasageri la Aeroportul „Eugen Doga”: șase milioane de călători de la începutul anului # Radio Moldova
Șase milioane de pasageri au trecut, de la începutul anului, prin Aeroportul Internațional „Eugen Doga”. Recordul a fost bătut de Adriana Munteanu, o moldoveancă stabilită în Dubai, care a venit să petreacă sărbătorile în Republica Moldova. În contextul creșterii numărului de călători, autoritățile promit investiții majore și extinderea aerogării.
18:40
RBC-Ucraina: Polițiștii morți în explozia de la Moscova ar fi torturat prizonieri ucraineni # Radio Moldova
Agenția „RBC-Ucraina”, citând surse anonime din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, a difuzat propria versiune a exploziei produse în cursul nopții la Moscova, în urma căreia au murit doi polițiști. Potrivit acesteia, „un locuitor al orașului, în semn de dezacord față de politica agresivă a Kremlinului, […] a aruncat un pachet exploziv în geamul unei mașini”.
18:30
Magia sărbătorilor, dusă pe roți: salvatorii și pompierii au lansat tradiționala Caravană de Crăciun # Radio Moldova
Caravana de Crăciun a salvatorilor și pompierilor a fost lansată miercuri seara, la Chișinău, reunind zeci de autospeciale decorate festiv, muzică de fanfară și mesaje de solidaritate, într-o acțiune menită să aducă bucurie copiilor, dar și să promoveze siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă.
18:20
Crăciunul – sărbătoarea copilăriei și a credinței, marcat în R. Moldova pe 25 decembrie și 7 ianuarie # Radio Moldova
Republica Moldova este una dintre puținele țări în care sărbătoarea Nașterii Domnului, Crăciunul, este marcată oficial atât pe 25 decembrie, după calendarul gregorian, cât și pe 7 ianuarie, după cel iulian. În ultimii, se observă tot mai mult o tendință de dublare a sărbătorii.
18:00
Un tânărul învinuit că, în luna februarie, a violat și ucis o femeie într-un apartament din Chișinău și a încercat să-i însceneze suicidul riscă până la 20 de ani de închisoare sau detenție pe viață. Procurorii au finalizat urmărirea penală și au transmis dosarul în instanță.
18:00
Lindsey Vonn s-a calificat la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo # Radio Moldova
Schioarea Lindsey Vonn s-a calificat oficial la Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano și Cortina d'Ampezzo. În aceste condiții, sportiva din Statele Unite ale Americii urmează să evolueze la a cincea Olimpiadă albă din cariera sa. Revenită în competiție în urmă cu un an după o pauză de cinci ani, Vonn și-a regăsit în această iarnă forma care a consacrat-o. După 3 probe, americanca conduce în clasamentul Cupei Mondiale de coborâre. Rezultatele sale excelente i-au asigurat calificarea la Jocurile Olimpice de iarnă.
17:50
Crăciunul adună familii: refugiați, studenți și moldoveni din diaspora se întorc acasă # Radio Moldova
De Crăciun, dorul de casă învinge distanțele, chiar și războiul: refugiați, moldoveni din diaspora și studenți pornesc spre cei dragi pentru a sărbători Crăciunul în familie. Sărbătorile de iarnă readuc oamenii mai aproape unii de alții: orașele se golesc, drumurile se aglomerează, iar dorul de familie îi face pe mulți să pornească acasă chiar și de la mii de kilometri pentru a petrece sărbătorile în liniște, cu tradiții, mese festive și momente alături de cei dragi.
17:20
A ademenit un minor de 13 ani în trafic de droguri: tânără condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare # Radio Moldova
O tânără de 26 de ani din Hâncești a fost condamnată la 5 ani și 6 luni de închisoare pentru trafic de droguri, în care l-a implicat și pe un adolescent de 13 ani. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău.
17:10
Moscova va analiza „cu capul limpede” planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA # Radio Moldova
Moscova va încerca să obțină introducerea unor „modificări-cheie” în planul de pace al SUA pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, inclusiv impunerea unor restricții suplimentare asupra forțelor armate ale Ucrainei, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului.
16:50
