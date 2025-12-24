Primul an al celui de-al doilea mandat al Maiei Sandu: Consolidare, reziliență, diplomație și ambiții europene

10:20

Publicațiile naționale continuă să facă totalurile anului 2025, considerat de experți unul decisiv pentru păstrarea cursului proeuropean al R. Moldova. Intensificarea colaborării multidimensionale cu România este un alt subiect abordat de politicieni și comentatori politici. Presa relatează între timp că Agenția Servicii Publice a câștigat litigiul împotriva unei companii bulgare, care i-a înaintat pretenții financiare de peste 100 de milioane de lei. În vizorul mass-media sunt și planurile pentru securizarea seismică a imobilelor, anunțate de autorități.