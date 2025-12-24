Record de pasageri la Aeroportul „Eugen Doga”: șase milioane de călători de la începutul anului

08:30

Trei persoane, printre care doi angajați ai poliției rutiere ruse, au murit în urma unei explozii produse în noaptea de 24 noiembrie pe strada Eletskaia, în sudul Moscovei. Deflagrația a avut loc în apropierea unui automobil de serviciu al poliției, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse (SKR). Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv a fost detonat în momentul în care polițiștii s-au apropiat de un bărbat suspect care se afla lângă mașina lor. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică, însă SKR confirmă că și acesta a murit în urma exploziei.