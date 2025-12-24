Academicieni, economiști și profesori — pe lista teroriștilor din Rusia

10:40

Presa internațională evaluează etapele la care au ajuns negocierile de încheiere a războiului ruso‑ucrainean mediate de Statele Unite. Mai multe publicații semnalează că Rusia e dispusă să continue războiul în pofida crizei economice cu care se confruntă. Divergențele dintre liderii Germaniei și Franței care pun în pericol unitatea europeană, dar și lipsa acțiunilor de sprijin din partea Moscovei pentru regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, aflat sub presiunea SUA, se numără printre alte teme abordate de presa străină.