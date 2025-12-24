(live) „Poveste de Iarnă” cu colinde și cântece de Crăciun, în PMAN: Cristofor Aldea-Teodorovici, cu recital în scenă

12:40

Deputatul Partidului „Democrația Acasă” (PDA), Vasile Costiuc, care a făcut public incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru din 19 decembrie, contrazice afirmațiile ministrei Afacerilor Interne (MAI), Daniella Misail-Nichitin. Costiuc susține că, potrivit anchetei SPIA, s-au tras 12 focuri de armă, nu trei, așa cum a comunicat oficial șefa de la MAI. „Primul foc de armă l-a tras în pod, în sus, alături pe coridor, pentru că este etajul unde se află anchetatorii. În serviciu era o doamnă de 23 de ani, care a auzit focul și a ieșit în hol. A deschis ușa și acesta i-a spus: „Eu te împușc””, a declarat parlamentarul într-un filmuleț pe rețele.