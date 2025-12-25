Din 1 ianuarie, cetățenii R. Moldova vor utiliza telefonia și internetul mobil în UE la tarife naționale

10:15

Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că instituția pe care o conduce a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă. Catlabuga a explicat că statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, dar poate verifica modul în care acestea sunt formate în lanțul comercial.