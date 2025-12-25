FOTO | Istorie, tradiții și obiceiuri de Crăciun în România

La români, Crăciunul a fost, alături de Paște, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai așteptate sărbători, fiind însoțită de foarte multe tradiții și obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era capul unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, Crăciunul îi introducea pe oameni într-o atmosferă unică, specifică atât sfârșitului, cât și începutului, atât tristeții, cât mai ales bucuriei.

