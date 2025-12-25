Echipa Radio România Chișinău vă dorește Crăciun fericit!

09:30

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferență duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume”.