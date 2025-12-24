România, sub ger, lapoviță și ninsori: Jumătate din țară se va afla sub Cod Galben

20:25

Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, cu scopul de a reduce timpul de intervenție și de a îmbunătăți accesul populației la tratament în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale.