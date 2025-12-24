Sute de salvatori și pompieri vor fi la datorie de Crăciun

18:25

Autoritățile din șase orașe vor putea interveni mai rapid și eficient în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme. Utilaje noi au ajuns la Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina și vor fi folosite la deszăpezirea drumurilor și în situații de urgență. Astfel, va fi asigurat accesul serviciilor de urgență și nivelul de siguranță a populației în perioadele cu condiții meteo dificile.