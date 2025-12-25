VIDEO | Maia Sandu și Igor Grosu au felicitat cetățenii cu ocazia Crăciunului: „Să fim recunoscători pentru viață, sănătate și oamenii dragi”
Radio Chisinau, 25 decembrie 2025 10:35
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii cu ocazia sărbătoririi Crăciunului. Șefa statului a publicat imagini video de la evenimentul de inaugurare a pomului de Crăciun de la Președinție. Imaginile video au fost însoțite de mesajul „Crăciun fericit!”.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 15 minute
10:50
VIDEO | „Fie ca Putin să piară”. Zelenski vorbește despre dorințele ucrainenilor de Crăciun. Mesajul transmis de liderul de la Kiev # Radio Chisinau
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, s-a adresat națiunii în Ajunul Crăciunului, amintind tradiția conform căreia „cerurile se deschid” în această noapte și că ucrainenii își pot pune o singură dorință. „Fie ca el (Putin, n.r. ) să piară, poate că ne gândim fiecare în sinea noastră” a spus el în mesaj, relatează Kyiv Independent.
Acum 30 minute
10:35
VIDEO | Maia Sandu și Igor Grosu au felicitat cetățenii cu ocazia Crăciunului: „Să fim recunoscători pentru viață, sănătate și oamenii dragi” # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a felicitat cetățenii cu ocazia sărbătoririi Crăciunului. Șefa statului a publicat imagini video de la evenimentul de inaugurare a pomului de Crăciun de la Președinție. Imaginile video au fost însoțite de mesajul „Crăciun fericit!”.
Acum 2 ore
09:55
La români, Crăciunul a fost, alături de Paște, încă din cele mai vechi timpuri, una dintre cele mai așteptate sărbători, fiind însoțită de foarte multe tradiții și obiceiuri. Sărbătoarea Crăciunului de altădată era capul unei perioade rituale de renovare a anului cosmogonic, Crăciunul îi introducea pe oameni într-o atmosferă unică, specifică atât sfârșitului, cât și începutului, atât tristeții, cât mai ales bucuriei.
09:30
Pastorala de Crăciun a Mitropolitului Petru al Basarabiei: Astăzi se naște Hristos în viața lumii, astăzi se oferă omului posibilitatea de a lucra desăvârșirea # Radio Chisinau
Mitropolitul Basarabiei, ÎPS Părinte Petru, a transmis în Pastorala de Crăciun un mesaj de profundă încărcătură duhovnicească, în care a arătat că „Nașterea Domnului nu este o simplă comemorare a unui eveniment trecut, ci intrarea veșniciei în prezentul nostru, o deschidere a cerului către pământ, prin care întreaga creație este chemată la înnoire”.
Acum 4 ore
09:05
Marea sărbătoare a Nașterii Domnului să vă găsească sănătoși și liniștiți! Echipa Radio România Chișinău vă dorește tot binele din lume și vă asigură că nu vom înceta să credem că spiritualitatea și bunătatea din fiecare pot învinge răul din lume.
Acum 24 ore
21:05
Avertizare hidrologică: pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață # Radio Chisinau
Hidrologii anunță că pe râurile mici, lacuri și anumite sectoare ale Prutului se va forma gheață la maluri și năboi. Avertizarea este făcută în contextul scăderii temperaturii aerului, în perioada 25 – 31 decembrie curent.
20:45
Mesaje de sărbători de la Guvern: premierul și miniștrii urează pace, sănătate și bunăstare cetățenilor # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova, în deplina sa componență, a transmis mesaje de felicitare cetățenilor cu prilejul sărbătorilor de iarnă. Premierul Alexandru Munteanu le-a urat moldovenilor sărbători fericite alături de cei dragi, iar fiecare ministru a adresat, la rândul său, câte un gând de bine pentru anul care vine.
20:25
Începând de miercuri seara, 24 decembrie 2025, jumătate din țara vecină, România, se va afla sub Cod Galben de ninsori.
20:05
Volodimir Zelenski a discutat cu Ursula von der Leyen despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace” # Radio Chisinau
Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a discutat cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre „ultimele evoluții ale discuțiilor de pace”.
19:45
Comisia Europeană condamnă decizia SUA de sancționare a fostului comisar european Thierry Breton # Radio Chisinau
Comisia Europeană „condamnă cu fermitate decizia Statelor Unite de a impune restricții de călătorie pentru cinci cetățeni europeni, printre care și fostul comisar european Thierry Breton.”
19:25
Se iau noi măsuri de securitate la muzeul Luvru din Paris, după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat marți la fereastra Galeriei Apollo, pe unde au pătruns hoții.
19:05
Dan Perciun: Curriculumul școlar va fi revizuit până în 2027. Elevii vor avea manuale noi # Radio Chisinau
Ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, a anunțat că curriculumul școlar din Republica Moldova va fi revizuit integral până în anul 2027, iar toate disciplinele vor beneficia de manuale noi.
18:45
Ce înseamnă Crăciun, cum au apărut bradul, Moșul și Secret Santa. Tradiții și obiceiuri în țări ale lumii # Radio Chisinau
Crăciunului îi sunt asociate tradiții și ritualuri dintre cele mai diverse. În multe părți din lume, este obișnuit să fie împodobit un brad, copiii și adulții merg la colindat și sunt oferite daruri.
18:25
„Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”. Mesaje transmise în Ajun de Crăciun de Delegația UE la Chișinău și Ambasada SUA (VIDEO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, și Însărcinatul cu Afaceri al Amabasadei SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje în ajunul Crăciunului, în care au felicitat cetățenii R. Moldova, cu accent pe valorile comune și pe sărbătoarea de familie pe care o reprezintă Nașterea Domnului.
18:25
Republica Moldova va digitaliza piața farmaceutică. Consultări la acest subiect au avut loc la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (AMDM), cu participarea Organizației Mondiale a Sănătății.
18:10
„Suntem toți la fel, ne iubim familiile mai presus de orice”. Mesaje transmise Ajun de Crăciun de Delegația UE la Chișinău și Ambasada SUA (VIDEO) # Radio Chisinau
Ambasadoarea Uniunii Europene în R. Moldova, Iwona Piórko, și Însărcinatul cu Afaceri al Amabasadei SUA în R. Moldova, Nick Pietrowicz, au transmis mesaje în ajunul Crăciunului, în care au felicitat cetățenii R. Moldova, cu accent pe sărbătoarea de familie pe care o reprezintă Nașterea Domnului.
18:05
Zestrea Neamului | Varvara Buzilă și Victor Maxian: „Floarea vieții - un documentar despre patrimoniul arhitectural al satelor noastre” (Audio) # Radio Chisinau
„Zestrea Neamului” cu Tatiana Slivca.
17:50
Record istoric: Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a atins pragul de 6 milioane de pasageri în 2025 # Radio Chisinau
Aeroportul Internațional „Eugen Doga” Chișinău a marcat astăzi un moment de referință pentru transportul aerian din Republica Moldova, odată cu întâmpinarea pasagerului cu numărul 6.000.000 în anul 2025. Evenimentul a fost celebrat în cadrul unei ceremonii speciale, la care a participat viceprim-ministrul Vladimir Bolea, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
17:30
Peste 400 de salvatori și pompieri, sprijiniți de aproximativ 150 de unități de tehnică, vor fi mobilizați de Crăciun pe stil nou. Angajații Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU) vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină prompt în caz de incendii, accidente sau alte situații excepționale.
17:05
Tânără condamnată la cinci ani de închisoare pentru implicarea unui minor în traficul de droguri # Radio Chisinau
O tânără de 26 de ani din raionul Hâncești a fost condamnată la cinci ani și șase luni de închisoare pentru trafic de droguri, după ce a implicat un adolescent de 13 ani în activități ilegale de distribuire a substanțelor narcotice.
17:00
Substanțe psihotrope, camuflate în boxe muzicale, depistate la Aeroportul Internațional Chișinău # Radio Chisinau
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.
16:45
Două persoane dintre care o minoră s-au intoxicat de la sobă cu monoxid de carbon în raionul Nisporeni # Radio Chisinau
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.
16:25
Igor Grosu: Opțiunea pentru integrarea europeană reflectă alegerea unui model bazat pe pace, prosperitate și respect # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, consideră că anul 2025 a fost unul decisiv pentru Republica Moldova, în care cetățenii au demonstrat maturitate civică și au promovat cu succes „examenul” alegerilor și deciziilor asumate.
16:05
Polițiștii îndeamnă părinții și copiii să respecte măsurile de siguranță în timpul vacanței de iarnă pentru a preveni traumatismele, precum și producerea incidentelor cu implicarea acestora.
15:50
Atenție, călători! PMAN a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația # Radio Chisinau
Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public își reia circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, anunță primăria Chișinău. Personalul liniar este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare despre traseul rutelor de transport public.
15:40
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de scădere a temperaturilor medii zilnice, valabil pentru joi, 25 decembrie.
15:35
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de scădere a temperaturilor medii zilnice, valabil pentru joi, 25 decembrie.
15:30
Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis astăzi un Cod Galben de scădere a temperaturilor medii zilnice, valabil pentru joi, 25 decembrie.
15:10
Ministrul Culturii a participat la sesiunea dedicată diplomației culturale din cadrul reuniunii șefilor misiunilor diplomatice ale R. Moldova # Radio Chisinau
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a participat la sesiunea dedicată diplomației culturale din cadrul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ale oficiilor consulare ale Republicii Moldova.
14:50
Memorandum semnat la Chișinău. Poliția Națională și IGP din România vor consolida cooperarea în domeniul protecției martorilor # Radio Chisinau
Inspectoratul General al Poliției (IGP) din Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor
14:35
Peste 22 de milioane de lei au fost transferați de Compania Națională de Asigurări în Medicină (CNAM) pentru salariile pe luna noiembrie ale medicilor rezidenți.
14:20
Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră vor aplica un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă # Radio Chisinau
Angajații Serviciului Vamal și Poliției de Frontieră activează în regim sporit și aplică un set de măsuri pentru fluidizarea traficului transfrontalier în perioada sărbătorilor de iarnă, atunci când mai mulți cetățeni din străinătate revin acasă, iar alții pleacă în vacanță. Acțiunile sunt menite să gestioneze eficient fluxul de călători și mijloacele de transport, informează MOLDPRES.
14:05
Restricții de circulație în centrul Chișinăului în contextul organizării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă # Radio Chisinau
Poliția Națională a anunțat astăzi restricții de trafic în sectorul Centru al capitalei, în contextul organizării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă. Astfel, în perioada 24-25 decembrie, traficul rutier va fi sistat în zona Piața Marii Adunări Naționale.
13:45
Legislativul se întrunește pe 29 decembrie în ultima ședință plenară. Proiectele de pe ordinea de zi # Radio Chisinau
Biroul permanent al Parlamentului a aprobat, astăzi, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă a anului 2025. Aceasta se va desfășura luni, pe 29 decembrie, începând cu ora 10:00.
13:25
Avere nejustificată de jumătate de milion de lei, constatată de ANI la primarul din Chiștelnița # Radio Chisinau
Primarul satului Chiștelnița, raionul Telenești, Alexandru Isac, a deținut o avere nejustificată de aproape 570 000 de lei în perioada 2019-2025, constată Autoritatea Națională de Integritate, transmite IPN.
13:15
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingând în ultimele zile niveluri minime record.p
12:50
Veste bună pentru pasageri: curse suplimentare cu trenul Chișinău-Iași în perioada sărbătorilor # Radio Chisinau
În perioada sărbătorilor de iarnă, vor fi operate curse suplimentare pe ruta de tren Chișinău – Iași. Anunțul a fost făcut de întreprinderea „Calea Ferată din Moldova”, care a precizat că decizia a fost luată la solicitarea călătorilor, informează MOLDPRES.
12:30
CNA a descins cu percheziții într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS” din Chișinău # Radio Chisinau
Centrul Național Anticorupție (CNA) desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție pe teritoriul fostului cinematograf „GAUDEAMUS” din centrul orașului Chișinău.
12:10
În premieră, compania Energocom a achiziționat energie electrică din baterii de stocare de la un producător local, care utilizează sisteme moderne de stocare a energiei. Soluția contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național și la acoperirea cererii în perioade de consum maxim, transmite IPN.
11:55
Zelenski a dezvăluit acordul de pace negociat cu SUA și propus Rusiei. Ce prevăd cele 20 de puncte ale documentului care poate pune capăt războiului din Ucraina # Radio Chisinau
Proiectul de acord pentru pacea în Ucraina, obținut în urma tratativelor îndelungate dintre Washington și Kiev, va ajunge acum în mâna Rusiei, scriu Kyiv Independent și Kyiv Post. În ultimele zile, Kremlinul a sugerat că negocierile de pace nu au progresat și că unele propuneri nu sunt pe placul Moscovei.
11:40
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare. Cererile se depun doar cu programare la ASP # Radio Chisinau
Noua Lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat în vigoare, aducând modificări esențiale în procesul de dobândire a cetățeniei și întărind mecanismele de control și responsabilizare a solicitanților.
11:20
Iurie Mahovici, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii din R. Moldova, s-a stins din viață # Radio Chisinau
Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici, una dintre cele mai importante personalități ale muzicii din Republica Moldova, s-a stins din viață, anunță Ministerul Culturii.
Ieri
11:00
Ajunul Crăciunului și sărbătoarea Nașterii Domnului sunt marcate în țara noastră prin cântece și jocuri, urări care fac referire la belșug și sănătate, iar majoritatea colindelor se referă la viața pământească a lui Iisus, de la Naștere la Răstignire, la cele șapte Taine și la mila creștină.
10:35
AND: Polei și carosabil înzăpezit pe drumurile naționale din nordul și centrul țării (FOTO) # Radio Chisinau
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că, în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe mai multe drumuri naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și carosabil înzăpezit.
10:15
Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței în privința prețurilor la ouă # Radio Chisinau
Ministra Agriculturii și Industriei Alimentare, Ludmila Catlabuga, a anunțat că instituția pe care o conduce a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă. Catlabuga a explicat că statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, dar poate verifica modul în care acestea sunt formate în lanțul comercial.
10:00
Care au fost cele mai răspândite FAKE-uri și DEZINFORMĂRI în Republica Moldova în acest an (Revista presei) # Radio Chisinau
Presa relatează despre cele mai răspândite fake-uri și campanii de dezinformare din Republica Moldova în anul care se încheie, precum și despre criza socială și demografică din Republica Moldova în 2025.
09:50
Justiția din Republica Moldova, aliniată standardelor europene: CSM la reuniunea de la Strasbourg # Radio Chisinau
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) continuă dialogul cu instituțiile europene în vederea consolidării mecanismelor de executare a hotărârilor Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO). Recent, membrele CSM Ioana Chironeț și Aliona Miron au participat la reuniunea Consiliului Consultativ pe lângă Agentul Guvernamental al Republicii Moldova, desfășurată la Strasbourg, Franța, comunică MOLDPRES.
09:30
Pastorala de Crăciun a Patriarhului Daniel: Hristos ia față de om, pentru ca noi să ne întoarcem permanent fața spre El # Radio Chisinau
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, subliniază, în Pastorala de Crăciun, că, în societatea contemporană, marcată de „secularizare sau indiferență duhovnicească”, este tot mai necesară o reînnoire a chemării fiecărui creștin „de a fi vestitor sau apostol ai iubirii milostive a lui Hristos în lume”.
09:15
Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii pentru merite deosebite (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară, precum și prin contribuția adusă la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.
08:50
Cât valorează un euro și un dolar. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 24 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 83 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 82 bani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.