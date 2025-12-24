VIDEO | O zi cât o copilărie. 38 de copii din Vozneseni au văzut Chișinăul pentru prima dată, cu sprijinul “Hora Binelui”
SafeNews, 24 decembrie 2025 09:40
S-au trezit într-o poveste. Vorbim despre 38 de copii cu vârstele cuprinse între 5 și 12 ani din localitatea Vozneseni, raionul Leova, care au vizitat pentru prima dată Chișinăul. Pentru mulți dintre ei, capitala era doar un nume. În mare parte, familiile nu își pot permite excursii, drumuri sau parcuri de distracții. Prioritățile sunt altele.
FOTO | Ninsori și polei în nordul și centrul țării: Drumarii intervin pe drumurile naționale
Administrația Națională a Drumurilor (AND) anunță că mai multe drumuri naționale din nordul și centrul Republicii Moldova sunt acoperite cu zăpadă și polei, după ninsorile și lapovița din ultimele ore. Echipele S.A. „Drumuri" patrulează traseele și împrăștie materiale antiderapante pentru a preveni accidentele. Intervențiile au vizat raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, Bălți, Sângerei, Dondușeni, Orhei.
Alexandru Isac, primar și membru al partidului „Viitorul Moldovei", investigat pentru avere neclară
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a constatat că primarul satului Chiștelnița, Telenești, Alexandru Isac, fost lider socialist regional și membru al partidului „Viitorul Moldovei", deține o avere nejustificată de aproape 570.000 de lei pentru perioada 2019–2025. ANI a fost sesizată de CNA și a descoperit neconcordanțe între veniturile declarate de Isac și cheltuielile efectuate de
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat pe 23 decembrie o sentință de condamnare în dosarul ce vizează finanțarea ilegală a Partidului Politic „Șor". Secretarul oficiului teritorial Rîșcani al formațiunii a fost găsit vinovat de complicitate la acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului din partea unui grup criminal organizat. Instanța a aplicat o pedeapsă de
Un angajat al Ministerului Afacerilor Interne a fost reținut în flagrant de ofițerii Centrului Național Anticorupție, fiind bănuit de luare de mită. Incidentul a avut loc marți seara, în jurul orei 19:50, în municipiul Bălți, potrivit surselor PulsMedia.MD. Conform informațiilor din anchetă, este vorba despre șeful interimar al Sectorului de poliție nr. 2 din cadrul
3 MINUTE DECISIVE: Un bărbat de 64 de ani, readus la viață de medicii de urgență din Bălți
Un bărbat în vârstă de 64 de ani din municipiul Bălți a fost salvat de echipa de asistență medicală urgentă SAMU, după ce a suferit un stop cardio-respirator în plină stradă. Incidentul a avut loc pe 19 decembrie, în jurul orei 14:17. Potrivit IMSP CNAMUP, cazul a fost raportat la Dispeceratul comun de urgență și
Aglomerație la punctele de trecere a frontierei: mii de persoane au intrat și au ieșit din țară
În ultimele 24 de ore, prin punctele de trecere a frontierei Republicii Moldova au fost înregistrate peste 66.000 de traversări, potrivit datelor Poliției de Frontieră. Totodată, 20 de cetățeni străini nu au fost admiși pe teritoriul țării. Cele mai aglomerate puncte de trecere au fost Aeroportul Internațional Chișinău, cu peste 18.500 de traversări, urmat de
Ajunul Crăciunului vine cu vreme rece și precipitații slabe în majoritatea regiunilor Republicii Moldova. Meteorologii anunță ninsori ușoare în nord și centru, iar în sud sunt așteptate precipitații mixte, sub formă de lapoviță. Potrivit Serviciului Hidrometeorologic de Stat, temperaturile maxime ale zilei se vor situa între -2 și +3 grade Celsius. Vântul va sufla din
VIDEO | Un pom de Crăciun a ars complet în timpul ceremoniei de aprindere a luminilor în Georgia
Pomul de Crăciun din orașul Gardabani, Georgia, a ars complet din cauza unui scurtcircuit. În imagini se observă cum focul a mistuit instant crengile pomului de Crăciun, iar de la brad a rămas doar scheletul. Potrivit Exclusive News, cauza incendiului a fost un scurtcircuit, care a lăsat întreg orașul fără curent. Serviciul pentru Situații de
Duma de Stat amână blocarea Telegram până la migrarea utilizatorilor pe platforma de stat MAX
Platforma Telegram nu va fi blocată complet în Rusia până când canalele care operează pe acest serviciu de mesagerie nu se vor „muta" pe platforma MAX, deținută de stat, a declarat Serghei Boiarski, președintele Comitetului pentru Politica Informațională al Dumei de Stat, citat de The Moscow Times. „Telegram are un număr imens de canale cu
Bărbat arestat pentru spionaj în favoarea Rusiei, după un presupus complot cu explozibili asupra transporturilor de mărfuri din Germania
Un bărbat arestat în Elveția, suspectat că ar fi fost implicat în luna mai într-un complot pentru comiterea unor atacuri cu explozibil asupra transporturilor de mărfuri din Germania, a fost adus în fața unui judecător al Curții Federale de Justiție și plasat în arest preventiv pentru presupus spionaj în favoarea Rusiei. Potrivit Biroului procurorului federal
Experții avertizează că schemele de criptomonede de miliarde de dolari vor afecta bugetul, iar Banca Națională a Moldovei (BNM) promite să prezinte legea doar până în decembrie 2026. „Reglementarea criptomonedelor este un angajament asumat de Republica Moldova ca parte a procesului de aderare la UE, precum și a planului de creștere economică. Un proiect de
ASP câștigă procesul în apel în dosarul „Achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte": Statul nu va plăti peste 100 de milioane de lei
Agenția Servicii Publice (ASP) a anunțat că a câștigat procesul împotriva companiei OPTIMO IT SOLUTIONS LTD (Bulgaria) la Curtea de Apel, iar pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, în valoare de peste 100 de milioane de lei, au fost respinse. Decizia este irevocabilă. Litigiul a vizat refuzul ASP de a continua o schemă contractuală considerată păguboasă
Tragedie într-o staţiune montană din Muntenegru. Un turist german, de 34 de ani, și-a pierdut viața după ce a căzut din telescaun. Bărbatul urca muntele împreuna cu soţia sa când, din motive încă necunoscute, s-au izbit de alte două telescaune. Turistul a căzut de la o înălţime de aproape 70 de metri, iar impactul cu
Baba Vanga, celebra clarvăzătoare bulgară, cunoscută drept „Nostradamus al Balcanilor", ar fi prezis pentru anul 2026 mai multe evenimente cu impact global, de la posibile dezastre naturale și conflicte internaționale, până la progrese tehnologice și medicale. Potrivit relatărilor nepoatei sale, Krasimira Stoyanova, și altor adepți, Baba Vanga ar fi prezis că în noiembrie 2026 omenirea
Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, șeful de Stat Major al armatei libiene a murit marți, 23decembrie 2025, într-un accident de avion în Turcia, după ce s-a întâlnit cu omologul său turc și cu ministerul Apărării de la Ankara, notează Reuters. Moartea șefului de de Stat Major a fost anunțată de premierul libian Abdulhamid Dbeibah, liderul Guvernului
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 mii lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale, fiind emise două acte de constatare. Potrivit ANI, în cazul unei foste șefe de Secție din cadrul Serviciului Vamal, precum și al concubinului
Circa 24 de întreprinderi din R. Moldova, susținute printr-un grant de 1,85 mln de euro din partea Germaniei
Cel puțin 24 de întreprinderi micro, mici și mijlocii din Republica Moldova vor fi susținute financiar printr-un grant oferit de Germania. Este vorba despre 1,85 de milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. În acest sens, Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea
În Anglia, fierberea homarilor, crabilor și a altor crustacee vii și conștiente va deveni în curând ilegală. Autoritățile consideră această practică drept „o metodă inacceptabilă de ucidere". O astfel de interdicție este deja în vigoare în Elveția, Norvegia și Noua Zeelandă. Organizațiile pentru protecția animalelor susțin că asomarea crustaceelor înainte de fierbere cu un dispozitiv
Potrivit unei investigații a publicației independente ruse „Proekt", Patriarhul Kiril, șeful Bisericii Ortodoxe Ruse, ar avea o parteneră secretă care locuiește în apartamentul său, îl însoțește în călătoriile externe și deține formal imobilele și mașinile familiei. Potrivit Dialog.ua, aceasta deține case de vacanță, vile și terenuri în Rusia și Europa și toate mașinile familiei: de
UE a cumpărat pește din Rusia de 709 milioane de euro anul trecut, în ciuda războiului și sancțiunilor. Principalii importatori au fost Țările de Jos, Germania, Franța și Polonia. Deși UE a interzis importul de icre rusești, livrările de cod și pollock au continuat. O parte din produsele importate anterior beneficiau de scutiri de taxe
Un procuror din dosarul „kuliok" a trecut vetting-ul cu brio, după ce a picat pre-vettingul de două ori
Comisia de evaluare a procurorilor a finalizat procedura de evaluare externă a procurorului Vitalie Codreanu din Procuratura Anticorupție și propune promovarea evaluării de către acesta. Raportul de evaluare a fost transmis luni, 22 decembrie 2025, subiectului evaluării și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Anterior, Codreanu, care face parte din grupul e anchetatori pe dosarul „kuliok",
Iarna pune stăpânire pe România: Sunt prognozate ninsori pe aproape întreg teritoriul țării, intensificări ale vântului și ger
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) anunță ninsori și precipitații mixte în cea mai mare parte a României până vineri dimineață, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii. Joi, temperaturile vor coborî semnificativ, iar în mai multe regiuni va fi ger. Totodată, 19 județe din Dobrogea, Muntenia, Oltenia și sudul Banatului, precum și Bucureştiul, […] Articolul Iarna pune stăpânire pe România: Sunt prognozate ninsori pe aproape întreg teritoriul țării, intensificări ale vântului și ger apare prima dată în SafeNews.
Sentință definitivă: Ex-deputatul fugar Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare # SafeNews
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins apelul depus de avocatul inculpatului, transmite IPN. Procuratura Anticorupție precizează că apelul a vizat sentința pronunțată la 19 martie 2025 de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, prin care Alexandr Nesterovschi a fost condamnat la […] Articolul Sentință definitivă: Ex-deputatul fugar Alexandr Nesterovschi, condamnat la 12 ani de închisoare apare prima dată în SafeNews.
Italia: Premierul le recomandă angajaților să se odihnească de Crăciun, căci vine un an și mai greu # SafeNews
Șefa guvernului italian Giorgia Meloni și-a îndemnat marți angajații de la biroul premierului de la Palazzo Chigi din Roma să se odihnească bine în timpul sărbătorilor de Crăciun, deoarece vor avea nevoie de odihnă, având în vedere ceea ce se anunță a fi un an greu de muncă, a consemnat agenția italiană de presă ANSA, […] Articolul Italia: Premierul le recomandă angajaților să se odihnească de Crăciun, căci vine un an și mai greu apare prima dată în SafeNews.
FOTO | Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii: „Prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării” # SafeNews
Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale. În mesajul adresat laureaților, șeful statului le-a mulțumit pentru munca, devotamentul și eforturile constante depuse în slujba țării, subliniind […] Articolul FOTO | Maia Sandu a acordat distincții de stat mai multor personalități din diverse domenii: „Prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării” apare prima dată în SafeNews.
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu pentru grupul de presă REALITATEA. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat, a […] Articolul Fost deputat PAS, numit într-o funcție-cheie la Agenția Servicii Publice apare prima dată în SafeNews.
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # SafeNews
Cetățenii Republicii Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în statele spațiului Schengen, după ce Comisia Europeană a adoptat, la 19 decembrie, cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei Europene, Republica Moldova a întreprins măsuri pentru implementarea recomandărilor […] Articolul Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” # SafeNews
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina şi a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de şovăială. Pentru a-l împiedica pe președintele rus Vladimir Putin să încerce un atac asupra unui stat membru al NATO, Ucraina trebuie să […] Articolul Avertismentul lui Mark Rutte: Securitatea Europei depinde de forţa Ucrainei. „Dacă facem două lucruri, Putin nu va încerca niciodată” apare prima dată în SafeNews.
Poliția a descins cu percheziții într-o localitate din Anenii Noi: Un bărbat și concubina sa, reținuți, fiind suspectați de omor # SafeNews
Oamenii legii au descins marți, 23 decembrie, cu percheziții într-o localitate din raionul Anenii Noi, într-un dosar pornit pe un caz de dispariție a unui bărbat. În urma acțiunilor desfășurate, un bărbat și concubina acestuia au fost reținuți, fiind suspectați de omor. „În urma măsurilor speciale demarate, ofițerii de investigație au stabilit ca versiune de […] Articolul Poliția a descins cu percheziții într-o localitate din Anenii Noi: Un bărbat și concubina sa, reținuți, fiind suspectați de omor apare prima dată în SafeNews.
Premierul Alexandru Munteanu a declarat, la postul public Moldova 1, că neprimireauspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional nu a fost cauzată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție.Potrivit șefului Guvernului, FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost determinată de factori „mai […] Articolul Premierul Munteanu spune că Moldova se descurcă financiar, dar vrea ștampila FMI apare prima dată în SafeNews.
Republica Moldova a trecut în 2025 prin unul dintre cei mai dificili ani ai parcursului său european, dar a înregistrat, totodată, cel mai mare progres dintre toate statele candidate la aderarea la Uniunea Europeană, potrivit Raportului de extindere al Comisiei Europene. Anunțul a fost făcut de viceprim-ministra pentru Integrare Europeană, Cristina Gherasimov. Oficiala a declarat, […] Articolul Gherasimov: Fiecare stat membru spune „da” parcursului european al R. Moldova apare prima dată în SafeNews.
Guvernul Republicii Moldova a aprobat astăzi, 23 decembrie 2025, o hotărâre care reglementează nivelul de zgomot al aeronavelor civile. Măsura are drept scop protejarea cetățenilor care locuiesc în apropierea pistelor și asigurarea unui mediu mai sigur și mai liniștit. Potrivit noilor reguli, nivelul mediu anual de zgomot va fi calculat pe baza datelor din ultimii […] Articolul Reguli noi la Aeroport: Avioanele zgomotoase vor putea ateriza doar ca excepții apare prima dată în SafeNews.
Rada Supremă a Ucrainei face primii pași pentru a stabili cum ar putea fi organizate alegeri pe timp de război. Potrivit președintelui legislativului, Ruslan Stefanciuk, noua lege, care va fi adoptată în viitorul apropriat, va fi aplicată doar la un singur scrutin. Proiectul va fi elaborat de un grup de lucru, format din reprezentanți ai […] Articolul Ucraina pregătește o lege specială pentru alegeri prezidențiale în condiții de război apare prima dată în SafeNews.
Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin # SafeNews
O instanţă rusă a ordonat marţi arestarea în lipsă a şahistului şi disidentului Gari Kasparov, acuzat de justificarea terorismului, ca urmare a criticilor sale la adresa războiului din Ucraina. „Instanţa a emis o măsură preventivă împotriva lui Kasparov, ordonând arestarea sa în lipsă pentru două luni din momentul detenţiei sale în Rusia sau extrădarea sa […] Articolul Justiţia rusă ordonă arestarea în lipsă a disidentului Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin apare prima dată în SafeNews.
Dumitru Obadă a fost reales într-un nou mandat de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP). Evenimentul a avut loc astăzi, 23 decembrie, în cadrul unei ședințe a CSP. Ședința a fost prezidată de Rodica Ciobanu, în calitate de decan de vârstă din rândul membrilor Consiliului. „În urma desfășurării votului secret, Consiliul Superior al Procurorilor […] Articolul Dumitru Obadă, reales în funcția de președinte al Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în SafeNews.
Candidaturile a patru ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă: Mihai Mîțu în România, Petru Frunze în China, Victor Chirilă în Ucraina și Lorina Bălteanu în Franța # SafeNews
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru noi ambasadori ai țării. Astfel, Mihai Mîțu va fi desemnat Ambasador al Republicii Moldova în România, Victor Chirilă – în Ucraina, Petru Frunze – în Republica Populară Chineză, iar Lorina Bălteanu – […] Articolul Candidaturile a patru ambasadori, avizate de Comisia pentru politică externă: Mihai Mîțu în România, Petru Frunze în China, Victor Chirilă în Ucraina și Lorina Bălteanu în Franța apare prima dată în SafeNews.
Un nou model de permis de conducere va fi introdus în circulație în 2026, anunță Agenția Servicii Publice (ASP). Permisele actuale rămân valabile până la expirarea termenului înscris pe ele. Potrivit ASP, noul model de permis a fost elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu legislația Uniunii Europene. Permisele vor fi […] Articolul Un nou model de permis de conducere va fi pus în circulație în anul 2026 apare prima dată în SafeNews.
Executivul a aprobat, astăzi, crearea de noi servicii și a actualizat mai multe Regulamente care vin să îmbunătățească și să diversifice serviciile oferite copiilor, familiilor, vârstnicilor, persoanelor cu dizabilități, precum și victimelor violenței și ale traficului de ființe umane. Toate modificările urmăresc sporirea calității serviciilor oferite de stat și a accesibilității acestora. Pentru a sprijini […] Articolul Guvernul îmbunătățește protecția copiilor și sprijinul pentru persoanele vulnerabile apare prima dată în SafeNews.
VIDEO | A 31-a aniversare a autonomiei găgăuze. Irina Vlah: În toți acești ani, găgăuzii au demonstrat nu o dată că sunt adevăraţi patrioţi, adepţi şi promotori activi ai statalităţii Republicii Moldova # SafeNews
Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […] Articolul VIDEO | A 31-a aniversare a autonomiei găgăuze. Irina Vlah: În toți acești ani, găgăuzii au demonstrat nu o dată că sunt adevăraţi patrioţi, adepţi şi promotori activi ai statalităţii Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
Chișinăuian de 53 de ani, acuzat de deținerea și distribuirea de materiale ilegale cu minori. Ce riscă # SafeNews
Un bărbat din Chișinău, în vârstă de 53 de ani, a fost trimis în judecată de Procuratura pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, fiind acuzat că, timp de nouă ani, a descărcat, stocat și distribuit peste 5.500 de fișiere cu pornografie infantilă. Potrivit PCCOCS, bărbatul activa în domeniul radioelectronicii și ar fi folosit platforma […] Articolul Chișinăuian de 53 de ani, acuzat de deținerea și distribuirea de materiale ilegale cu minori. Ce riscă apare prima dată în SafeNews.
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat pentru escrocherie, după ce a participat la o schemă de înșelăciune prin telefon, anunță Procuratura municipiului Chișinău. Potrivit anchetei, pe 6 august 2025, tânărul și alte persoane neidentificate au contactat victima, prezentându-se drept angajați ai unei bănci. Ei au susținut că persoane necunoscute încearcă să retragă bani […] Articolul A mințit că este de la bancă și a furat 16.999 lei. Condamnare în instanță apare prima dată în SafeNews.
Poliția de Frontieră a depistat, în ultima săptămână, 17 cazuri de documente de călătorie cu semne clare de falsificare. Cazurile au apărut atât la intrarea, cât și la ieșirea din Republica Moldova. Potrivit autorităților, polițiștii au identificat documentele suspecte în timpul controalelor de rutină, la mai multe puncte de trecere a frontierei. Cele mai multe […] Articolul 17 documente de călătorie false, depistate la frontiera Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
Aproape 500 de semințe de canabis au fost descoperite la frontiera de stat, în urma unui control efectuat de funcționarii vamali la postul Leușeni. Potrivit autorităților, controlul a vizat un automobil Toyota Auris, care intra în Republica Moldova din România. Șoferul, un bărbat de 38 de ani, a declarat că transportă doar bunuri personale. După […] Articolul FOTO | Toyota Auris verificată la Leușeni. Ce au găsit vameșii în interior apare prima dată în SafeNews.
Guvernul a aprobat astăzi numirea lui Daniel Rotaru în funcția de secretar de stat. Decizia a fost luată în ședința Executivului. Propunerea a fost prezentată de secretarul general al Guvernului, Alexei Buzu. „Daniel Rotaru va contribui la elaborarea și implementarea politicilor în domeniul diasporei. Împreună, vom implementa o nouă guvernanță în ceea ce privește digitalizarea […] Articolul Schimbări la Guvern: numiri și demisii aprobate în ședință apare prima dată în SafeNews.
Cinci persoane au fost rănite într-un accident rutier grav produs în după-amiaza zilei de 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni din raionul Drochia. Potrivit informațiilor, un automobil Nissan Primera s-a ciocnit frontal cu un Ford Transit. În urma impactului, un bărbat de 36 de ani a rămas blocat în interiorul mașinii avariate. Apelul la Serviciul […] Articolul Cinci persoane rănite într-un accident grav produs în raionul Drochia apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE | Ședința Consiliului Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE | Ședința Guvernului Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.
LIVE | Briefing de presă susținut de președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu consilierii fracțiunii PSRM din CMC # SafeNews
Articolul LIVE | Briefing de presă susținut de președintele PSRM, Igor Dodon, împreună cu consilierii fracțiunii PSRM din CMC apare prima dată în SafeNews.
Articolul LIVE | Conferință de presă susținută de fracțiunea PAS din Consiliul Municipal Chișinău apare prima dată în SafeNews.
