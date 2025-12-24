Ajun de Crăciun cu ninsoare și lapoviță în Republica Moldova

12:20

Irina Vlah, bașcan al Găgăuziei în două mandate (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează […] Articolul VIDEO | A 31-a aniversare a autonomiei găgăuze. Irina Vlah: În toți acești ani, găgăuzii au demonstrat nu o dată că sunt adevăraţi patrioţi, adepţi şi promotori activi ai statalităţii Republicii Moldova apare prima dată în SafeNews.