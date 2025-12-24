IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om
Realitatea.md, 24 decembrie 2025 14:20
Poliția a publicat imagini video din casa individului, bănuit că a omorât un om și a hrănit cu el animalele. În video se văd haine cu urme asemănătoare sângelui, dar și săpături în ogradă, efectuate de oamenii legii în timpul perchezițiilor. Potrivit poliției, imaginile sunt din gospodăria bărbatului de 59 de ani din raionul Anenii […] Articolul IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 5 minute
14:40
Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” # Realitatea.md
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a declarat că își dorește „liniște și pace în țară” și mai multă coeziune socială, afirmând că acestea sunt condițiile esențiale pentru dezvoltarea Republicii Moldova. Declarația a fost făcută în cadrul emisiunii Bună dimineața de la Moldova 1, fiind întrebat ce își dorește „de la Moș Crăciun” pentru anul care vine. […] Articolul Ce așteaptă Igor Grosu de la Moș Crăciun în acest an? „Cât mai multă liniște sufletească, mai multă coeziune” apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? # Realitatea.md
Un cetățean străin a fost prins de polițiștii de frontieră în timp ce încerca să traverseze frontiera moldo-română. Ulterior, acesta a fost dus la sediul SPF „Lopatnic” pentru verificările necesare. „În urma documentării, s-a stabilit că este vorba despre un cetățean al Ucrainei, în vârstă de 27 de ani. Acesta se afla în zona de […] Articolul Străin prins la frontieră în timp ce încerca să ajungă ilegal în UE. Ce pedeapsă riscă? apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 15 minute
14:30
Ambuteiajele zilnice continuă să paralizeze traficul în municipiul Chișinău, afectând mii de șoferi și locuitori, atât în centrul orașului, cât și pe principalele artere dintre sectoare. Subiectul a fost discutat într-o întâlnire de lucru, la care a participat directorul „Calea Ferată din Moldova” și șeful Poliției Naționale. În cadrul întrevedererii au discutat amenajarea unor noi […] Articolul Ambuteiajele paralizează Chișinăul: autoritățile caută soluții urgente la CFM apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 30 minute
14:20
IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om # Realitatea.md
Poliția a publicat imagini video din casa individului, bănuit că a omorât un om și a hrănit cu el animalele. În video se văd haine cu urme asemănătoare sângelui, dar și săpături în ogradă, efectuate de oamenii legii în timpul perchezițiilor. Potrivit poliției, imaginile sunt din gospodăria bărbatului de 59 de ani din raionul Anenii […] Articolul IMAGINI din casa bărbatului de la Anenii Noi, care ar fi hrănit porcii cu carne de om apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
14:10
Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat într-un interviu că locuitorii regiunii transnistrene nu ar fi fost consultați cu privire la procesele de reintegrare sau la opțiunea de integrare europeană și a subliniat că astfel de decizii nu pot fi luate fără acordul populației din stânga Nistrului. Potrivit acestuia, pe teritoriul Transnistriei trăiește […] Articolul Krasnoselski, despre integrarea europeană: „Viitorul Transnistriei îl decide doar poporul transnistrean” apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Poliția a făcut descoperiri cutremurătoare în cazul dispariției unui bărbat de 61 de ani din localitatea Beriozchi, raionul Anenii Noi. După aproape două luni de investigații, anchetatorii au acumulat probe care indică un omor, iar versiunea principală este una extrem de gravă. Potrivit Inspectoratul Național de Investigații, un bărbat de 59 de ani, cunoscut cu […] Articolul Hrăneau porcii cu carne de om. Dezvăluiri șocante despre crima de la Anenii Noi apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat # Realitatea.md
Un bărbat s-a deghizat în livrator de mâncare pentru a pătrunde într-o locuință din Cluj-Napoca și a furat un seif cu aproximativ 40.000 de euro, potrivit MediaFax. Infractorul a beneficiat de sprijinul unui complice, care i-ar fi întărit rezoluția infracțională și i-ar fi promis că îl va prelua cu autoturismul după comiterea faptei. Furtul a […] Articolul Furt la Cluj: un bărbat s-a deghizat în livrator pentru a pătrunde într-o casă. Ce a furat apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii # Realitatea.md
Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii medii zilnice pe întreg teritoriul Republicii Moldova. Avertizarea meteo a fost emisă astăzi, 24 decembrie, la ora 13:30 și este valabilă până joi, 25 decembrie. Pe arii extinse, temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de TELEGRAM! Articolul Cetățeni, înarmați-vă cu haine călduroase! Meteorologii anunță cod galben de scădere a temperaturii apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută # Realitatea.md
O grupare criminală specializată în facilitarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni pe teritoriul Republicii Moldova a fost destructurată de polițiștii de frontieră. O persoană cu rol de conducere în cadrul schemei a fost reținută pentru 72 de ore, ceilalți membri sunt cercetați în stare de libertate, iar unul dintre membrii activi ai grupării a fost […] Articolul VIDEO Rețea criminală care percepea 10.000 USD pentru trecerea ilegală a frontierei, destructurată. O persoană reținută apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
13:40
Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei # Realitatea.md
Emisarul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, i-a raportat președintelui rus Vladimir Putin rezultatele discuțiilor cu delegația americană de la Miami privind Ucraina, potrivit rbc.ua. În același timp, secretarul de presă al liderului de la Moscova, Dmitri Peskov, a refuzat să dezvăluie conținutul documentelor pe care Dmitriev le-ar fi adus din Statele Unite, care se referă […] Articolul Rusia nu oferă reacții oficiale la planul de pace dezvăluit de președintele Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
13:40
Liderul nerecunoscutei regiuni din stânga Nistrului, Vadim Krasnoselski, a declarat că reluarea livrărilor de energie electrică de la Centrala de la Cuciurgan către malul drept al Nistrului este posibilă din punct de vedere tehnic și economic, însă depinde exclusiv de condițiile comerciale. Într-un interviu acordat presei din regiune, Krasnoselski a fost întrebat dacă centrala de […] Articolul Cuciurgan poate livra electricitate, spune Krasnoselski. Totul depinde de preț apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” # Realitatea.md
Un cetățean a intervenit telefonic, în direct, în cadrul emisiunii Forum de la Vocea Basarabiei, criticând modul în care autoritățile au gestionat promisiunile privind majorarea salariilor profesorilor și acuzând guvernarea că s-a folosit de sprijinul cadrelor didactice în campaniile electorale, fără a le oferi ulterior suficiente rezultate. „Mi-e greu să vă mulțumesc, dar totuși încerc […] Articolul Un cetățean „i-a mulțumit” lui Radu Marian, în direct la TV, pentru salariile profesorilor: „A fost acea pătură care v-a susținut” apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei # Realitatea.md
Un tânăr de 25 de ani, originar din regiunea transnistreană, a fost trimis în judecată pentru viol și omor. Potrivit Procuraturii Generale (PG), în luna februarie 2025, bărbatul ar fi violat o femeie care presta servicii sexuale contra plată într-un apartament din sectorul Ciocana al Capitalei. Ulterior, în urma unui conflict, acesta ar fi ucis victima […] Articolul A înscenat un suicid pentru a păcăli autoritățile: Tânăr, trimis în judecată pentru violul și omorul unei femei apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
Grâu fiert, fasole boabe, sarmale de post, legume, ciuperci, precum și pâine sau colac, asta se mănâncă în ajunul Crăciunului. Este o zi dedicată tradițiilor, postului și pregătirii sufletești pentru marea sărbătoare. În Ajunul Crăciunului, pe 24 decembrie, credincioșii respectă postul, iar meniul este alcătuit exclusiv din bucate de post, simple, dar cu semnificație profundă Potrivit […] Articolul Ce se mănâncă în ajunul Crăciunului, conform tradiției apare prima dată în Realitatea.md.
13:10
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Siret, împreună cu inspectorii vamali de la Biroul Vamal Siret, au depistat marți două femei de naționalitate ucraineană care transportau 60.000 de dolari nedeclarați, ascunși în cizme. Incidentul a avut loc la intrarea în România prin Punctul de Trecere a Frontierei Siret, în jurul orei 18:00, […] Articolul Descoperire la Vama României: două ucrainence au ascuns 60.000 dolari în cizme apare prima dată în Realitatea.md.
13:00
Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? # Realitatea.md
Biroul permanent al Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, astăzi, 24 decembrie, ordinea de zi a ultimei ședințe plenare din sesiunea de toamnă 2025, care va avea loc luni, 29 decembrie, începând cu ora 10:00. În cadrul ședinței, deputații vor examina, în lectura a doua, proiectele legii bugetului de stat, legii bugetului asigurărilor sociale de stat […] Articolul Luni, deputații se vor întruni în ultima ședință plenară din sesiunea de toamnă 2025. Ce proiecte vor fi examinate? apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare # Realitatea.md
O tânără de 26 de ani din Hîncești a fost condamnată la 5,6 luni de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar pentru femei, pentru trafic de droguri. În 2023, aceasta a transportat și vândut substanțele narcotice împreună cu un adolescent de 13 ani, pe care a recunoscut că l-a convins să se implice în activitatea […] Articolul O tânără din Hîncești, care a implicat un adolescent în trafic de droguri, condamnată la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
12:40
Elevii din toate școlile din Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării, anul acesta fiecare instituție de învățământ va decide când revin la ore, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională. Astfel, elevii vor reveni la școală fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În […] Articolul Elevii intră în vacanța de iarnă. Două date posibile pentru revenirea la școală apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Încălcări ale regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”: CNA desfășoară percheziții # Realitatea.md
La această oră, ofițerii CNA și procurorii desfășoară percheziții într-o cauză penală în care este vizat reprezentantul unei companii de construcții din municipiul Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autorizarea executării lucrărilor de construcție. Cauza penală a fost inițiată pe faptul încălcării regulilor de executare a construcțiilor cu cinci sau mai multe etaje pe […] Articolul Încălcări ale regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „GAUDEAMUS”: CNA desfășoară percheziții apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
VIDEO Muzeul Luvru implementează noi măsuri de securitate după jaful de 88 milioane euro # Realitatea.md
Muzeul Luvru din Paris a implementat noi măsuri de securitate după jaful din luna octombrie. Un grilaj de protecție a fost instalat la fereastra galeriei Apollo, prin care au pătruns hoții, potrivit stiritileprotv.ro. Muncitorii au folosit o macara pentru a ridica gratiile, aceeași tehnică folosită în timpul marelui furt. Trecătorii au fost surprinși de operațiune, […] Articolul VIDEO Muzeul Luvru implementează noi măsuri de securitate după jaful de 88 milioane euro apare prima dată în Realitatea.md.
12:10
Prețurile carburanților continuă să scadă în Republica Moldova, ajungând în aceste zile la niveluri minime record. Benzina și motorina vor avea cele cele mai mici prețuri din ultimii aproape patru ani chiar de Crăciun. Potrivit Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică, motorina s-a ieftinit recent cu 2,54 lei/litru, coborând sub 19 lei/litru, iar benzina COR […] Articolul Record pe piața carburanților! Cele mai mici prețuri din ultimii patru ani apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
SUA interzic accesul în țară pentru cinci europeni acuzați de influență asupra discursului online # Realitatea.md
Administrația Trump a anunțat marți, 23 decembrie, sancțiuni împotriva a cinci figuri-cheie din Europa implicate în reglementarea industriei tehnologiei și combaterea dezinformării online. Printre acestea se numără fostul comisar european Thierry Breton, responsabil pentru afaceri digitale. Secretarul de stat Marco Rubio a caracterizat europenii vizați drept activiști „radicali” și organizații non-guvernamentale „înarmate”, subliniind că aceștia […] Articolul SUA interzic accesul în țară pentru cinci europeni acuzați de influență asupra discursului online apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Sărbători în siguranță! Peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou # Realitatea.md
Peste 400 de salvatori și pompieri, împreună cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou. Aceștia vor fi dislocați în detașamentele de intervenție și vor activa în regim non-stop, fiind pregătiți să intervină în orice situație excepțională, pentru a asigura realizarea misiunilor și protejarea cetățenilor aflați în situații […] Articolul Sărbători în siguranță! Peste 400 de salvatori și pompieri vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou apare prima dată în Realitatea.md.
11:50
Mesaj neașteptat! Krasnoselski recunoaște sprijinul Chișinăului pentru asigurarea gazului în Transnistria # Realitatea.md
Liderul separatist de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că principala preocupare a locuitorilor din regiunea transnistreană înainte de începutul noului an o reprezintă securitatea energetică și riscul repetării situației de criză din 1 ianuarie 2025. Potrivit acestuia, deși anumite riscuri există, administrația de la Tiraspol, împreună cu Federația Rusă, ar face „tot posibilul” pentru […] Articolul Mesaj neașteptat! Krasnoselski recunoaște sprijinul Chișinăului pentru asigurarea gazului în Transnistria apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Papa Leon cere un armistițiu global de Crăciun: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume” # Realitatea.md
Papa Leon al XIV-lea a cerut marți seară un armistițiu de o zi în întreaga lume cu ocazia Crăciunului, fără a menționa un conflict anume, dar exprimându-și regretul că „Rusia pare să fi respins cererea de armistițiu”, notează AFP. „Reînnoiesc această cerere către toți oamenii de bună-credință ca să respecte cel puțin o zi de […] Articolul Papa Leon cere un armistițiu global de Crăciun: „Poate că ne vor asculta și vor fi 24 de ore de pace în întreaga lume” apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Descinderi în sudul și centrul țării! O schemă de jocuri de noroc online ilegale, destructurată # Realitatea.md
Oamenii legii au desfășurat astăzi, 24 decembrie, percheziții în raioanele din sudul și centrul țării, în cadrul unei cauze penale ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Persoanele vizate ar fi creat și administrat platforme ilegale de jocuri de noroc online, inclusiv 1xBT. Descinderile au avut loc atât la domiciliile acestora, cât și […] Articolul Descinderi în sudul și centrul țării! O schemă de jocuri de noroc online ilegale, destructurată apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
O vacanță la schi în Muntenegru s-a transformat într-o tragedie pentru familia fotbalistului german Sebastian Hertner. Sportivul a murit la 34 de ani, după ce a căzut de la aproximativ 70 de metri dintr-un telescaun, în timp ce se afla în masivul muntos Durmitor. Incidentul a avut loc sâmbăta trecută, în stațiunea de schi Savin […] Articolul Fotbalist german, decedat în Muntenegru. A căzut din telescaun sub privirile soției apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact violent în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină # Realitatea.md
O femeie a fost transportată la spital pentru îngrijiri medicale după ce a fost lovită, marți seara, 23 decembrie, de o mașină pe bulevardul Trăian din Capitală. Potrivit poliției, un automobil de model Ford, condus de un tânăr de 26 de ani, a tamponat-o pe victimă în circumstanțe ce urmează a fi stabilite. Aceasta traversa strada […] Articolul Impact nocturn în Chișinău. Un pieton a ajuns la spital după ce a fost lovit de o mașină apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” # Realitatea.md
Fostul prim-ministru al Poloniei, Leszek Miller, a criticat recent percepția din Europa referitoare la o „inevitabilă confruntare cu Rusia”. Potrivit lui Miller, această teamă a devenit „o construcție politică convenabilă, care înlocuiește o strategie reală”. El a explicat că logica conform căreia Rusia va „merge mai departe” după Ucraina este folosită pentru a închide dezbaterile […] Articolul Fostul premier polonez: „Teama Europei de război cu Rusia înlocuiește o strategie reală” apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Iurie Mahovici, Artist al Poporului, pianist și pedagog, s-a stins din viață, la vârstă de 63 de ani, anunță Ministerul Culturii. Iurie Mahovici a fost una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. A activat timp de zeci de ani ca interpret și profesor, formând generații de muzicieni și promovând muzica academică atât în […] Articolul Doliu în cultura națională! Pianistul și pedagogul Iurie Mahovici a murit apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți # Realitatea.md
Calea Ferată din Moldova urmează să fie reorganizată, iar din anul 2026 vor activa doi agenți economici – „CFM Infrastructură” și „CFM Marfă”, a anunțat vicepremierul și ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Vladimir Bolea, transmite IPN. Potrivit ministrului, „CFM Infrastructură” va fi responsabilă de dezvoltarea și administrarea sistemului de infrastructură feroviară, iar „CFM Marfă” va […] Articolul CFM se reorganizează: din 2026, transportul și infrastructura vor fi gestionate de doi agenți economici diferiți apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a făcut publică pentru prima dată lista completă a celor 20 de puncte ale planului de pace privind încetarea războiului, aflat în prezent în discuție între Ucraina, Statele Unite, Europa și Rusia, transmite rbc.ua. Potrivit liderului de la Kiev, documentul este unul politic și include trimiteri la mai multe acorduri separate […] Articolul Planul de pace al Ucrainei: Zelenski publică lista completă a celor 20 de puncte apare prima dată în Realitatea.md.
11:10
PAS vrea să construiască încă o arenă națională: 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate # Realitatea.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, fotbalistul Maxim Potîrniche, a propus alocarea a 12 milioane de lei din bugetul de stat pentru realizarea unui studiu de fezabilitate privind construcția unei noi arene naționale. În acest sens, parlamentarul a înaintat un amendament la proiectul Legii bugetului de stat. Potrivit deputatului, studiul de fezabilitate ar reprezenta un pas […] Articolul PAS vrea să construiască încă o arenă națională: 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate apare prima dată în Realitatea.md.
11:00
Nisporeni: O tânără și un copil de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fum # Realitatea.md
O minoră de 10 ani și o tânără de 22 de ani s-au intoxicat cu fum, în dimineața zilei de 22 decembrie, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, fumul provenea de la o sobă necurățată, iar acesta s-a acumulat în interiorul […] Articolul Nisporeni: O tânără și un copil de 10 ani au ajuns la spital, după ce s-au intoxicat cu fum apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Boxe „cu sunet interzis”. Pastile psihotrope, depistate într-un colet cu destinația Rusia # Realitatea.md
Un lot de 208 pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă. Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal de la Aeroportul Internațional Chișinău, în colaborare cu polițiștii de frontieră. Potrivit […] Articolul Boxe „cu sunet interzis”. Pastile psihotrope, depistate într-un colet cu destinația Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
10:50
Ceban acuză PAS și PSRM de boicotarea deliberată a ședințelor CMC: „Nu vor să fie votat bugetul” # Realitatea.md
Primarul general al municipiului Chișinău, Ion Ceban, a declarat la Exclusiv TV că PAS și PSRM boicotează în mod intenționat Consiliul Municipal Chișinău (CMC) pentru a 13-a ședință consecutivă, scopul fiind blocarea discutării și votării bugetului municipal. Edilul susține că lipsa consilierilor nu este una întâmplătoare, ci reprezintă un „bruiaj intențional”, menit să creeze percepția […] Articolul Ceban acuză PAS și PSRM de boicotarea deliberată a ședințelor CMC: „Nu vor să fie votat bugetul” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
10:30
Noua lege a cetățeniei a intrat în vigoare: cererile se depun doar cu programare online și verificări stricte # Realitatea.md
Noua lege a cetățeniei Republicii Moldova a intrat astăzi în vigoare, aducând reguli noi pentru toți solicitanții. Potrivit Agenției Servicii Publice, cererile se depun exclusiv cu programare prealabilă, efectuată online, pe site-ul instituției, la categoria „Acte de identitate”, serviciul „În materie de cetățenie”, transmite IPN. ASP precizează că depunerea cererilor este posibilă doar în centrele […] Articolul Noua lege a cetățeniei a intrat în vigoare: cererile se depun doar cu programare online și verificări stricte apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Reabilitarea Gimnaziului nr. 52 din capitală, blocată. Primăria spune că Ministerul Educației întârzie decizia # Realitatea.md
De mai multe săptămâni, situația Gimnaziului nr. 52 din Chișinău este intens discutată în spațiul public. Clădirea instituției necesită reabilitare, însă, în timp ce părinții și profesorii așteaptă soluții concrete, procesul ar fi blocat din cauza lipsei de reacție a Ministerului Educației. Într-o poziție publică, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani afirmă că problema este […] Articolul Reabilitarea Gimnaziului nr. 52 din capitală, blocată. Primăria spune că Ministerul Educației întârzie decizia apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
În multe gospodării, electrocasnicele vechi ajung să fie depozitate în debara, pe balcon sau în curte. În timp, acestea nu mai sunt doar obiecte uitate, ci pot deveni un risc real pentru sănătatea familiei și pentru mediul în care cresc copiii noștri. Există însă o soluție simplă și sigură: echipa MoldRec vine direct la tine […] Articolul Electrocasnicele vechi nu sunt gunoi. Reciclează-le corect, gratuit și responsabil apare prima dată în Realitatea.md.
10:30
Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală a partidului: Ani de închisoare pentru fost reprezentant „Șor” # Realitatea.md
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat la 23 decembrie 2025 o sentință de condamnare pe numele unei persoane recunoscute vinovate de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării unui partid politic din partea unui grup criminal organizat, în formă prelungită. Potrivit instanței, în perioada iunie–octombrie 2022, inculpatul, care activa în calitate de secretar al […] Articolul Condamnare într-un dosar de finanțare ilegală a partidului: Ani de închisoare pentru fost reprezentant „Șor” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Pete de ulei și păsări moarte au fost descoperite pe două plaje din Odesa, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza și amploarea incidentului, relatează rbc.ua. „Pete asemănătoare petrolului, precum și păsări moarte, au fost descoperite în apropierea plajelor Delfin și Langeron. Dimensiunea și originea lor sunt în curs de determinare”, a […] Articolul VIDEO Suspiciuni de poluare pe litoralul Odesei: pete de ulei și păsări moarte apare prima dată în Realitatea.md.
10:10
RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false # Realitatea.md
Regia Transport Electric avertizează că informațiile apărute pe rețelele sociale despre presupuse „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false și nu au legătură cu instituția sau cu Primăria municipiului Chișinău. „Î.M. «Regia Transport Electric» reamintește cetățenilor că informațiile apărute pe rețelele sociale privind «abonamente gratuite pentru 6 luni» sunt false. RTEC și Primăria Municipiului Chișinău […] Articolul RTEC avertizează: informațiile despre „abonamente gratuite pentru 6 luni” sunt false apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
După ce, săptămâna trecută, podul de la Maiaki, care asigură traversarea peste râul Nistru, a fost lovit de două bombardamente, în prezent, astăzi, 24 decembrie, circulația rutieră pe acest sector se desfășoară pe o singură bandă. În apropierea localității Maiaki a fost amenajat un pod provizoriu peste râul Nistru, care permite traversarea, iar pentru traversarea […] Articolul VIDEO Podul de la Maiaki: Se circulă pe o singură bandă, în urma atacurilor apare prima dată în Realitatea.md.
09:40
Creșterea prețurilor la ouă va fi verificată: Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței # Realitatea.md
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga. Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite IPN. „E un mixt de probleme care au generat acest […] Articolul Creșterea prețurilor la ouă va fi verificată: Ministerul Agriculturii a sesizat Consiliul Concurenței apare prima dată în Realitatea.md.
09:30
În timp ce mulți se pregătesc de Crăciun, pe șoselele din țară se circulă cu prudență. În mai multe raioane din nord și centru, drumarii intervin pentru combaterea poleiului și menținerea traficului rutier. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor, echipele de drumari au intervenit pe trasee din raioanele Briceni, Ocnița, Edineț, Florești, Bălți, Sîngerei, Dondușeni, Orhei, […] Articolul Drumarii, la datorie în ajun de Crăciun. Cum se circulă pe traseele din țară apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Premieră pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare # Realitatea.md
Pentru prima dată pe piața energetică din Republica Moldova, energia electrică livrată din baterii de stocare a energiei (BESS) a fost achiziționată de compania Energocom pentru consumul intern, marcând un nou pas în modernizarea sistemului electroenergetic național. Energia este furnizată de un producător local care utilizează panouri fotovoltaice pentru generarea electricității în timpul zilei, aceasta […] Articolul Premieră pentru sistemul energetic al Republicii Moldova: Energocom a achiziționat energie din baterii de stocare apare prima dată în Realitatea.md.
08:50
Cernobîl, în pericol: O singură lovitură rusească poate distruge scutul anti-radiații # Realitatea.md
Atacul rușilor riscă să distrugă scutul intern de protecție împotriva radiațiilor de la centrala nucleară dezafectată de la Cernobîl. Kievul a acuzat Rusia că a vizat în mod repetat această facilitate locul celei mai grave catastrofe nucleare din istorie, din 1986 – după invazia forțelor Moscovei în Ucraina, în februarie 2022. O lovitură efectuată la […] Articolul Cernobîl, în pericol: O singură lovitură rusească poate distruge scutul anti-radiații apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
08:20
Vlad Kulminski respinge ideea aderării „în doi pași”: Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană # Realitatea.md
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, a declarat Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. „Integrarea nu poate fi până la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski. Acesta […] Articolul Vlad Kulminski respinge ideea aderării „în doi pași”: Moldova nu poate intra în UE fără regiunea transnistreană apare prima dată în Realitatea.md.
08:10
Peisajul astrologic este definit de planeta Venus care intră în zodia Capricorn. Vor exista și planuri pe termen lung în ceea ce privește relațiile personale. De asemenea, cei care se află în cuplu vor fi mult mai stabili. Berbec (21 martie – 19 aprilie)Trecutul revine în prim-plan printr-o întâlnire, un mesaj sau un telefon neașteptat. […] Articolul 24 decembrie 2025: Horoscopul zilei pentru fiecare zodie apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.