Volumul producției industriale a crescut
Noi.md, 24 decembrie 2025 23:00
În perioada ianuarie-octombrie 2025, volumul producției industriale a crescut cu 3,9% față de aceeași perioadă a anului trecut.Evoluția pozitivă a fost susținută în principal de industria prelucrătoare.Industria prelucrătoare a avansat cu 3,3%, contribuind cu 2,7 p.p. la creșterea totală.Producția și furnizarea de energie au crescut cu 6,5%, iar industria extractivă a înregistrat un av
Acum 5 minute
23:30
Zona Marelui Golf Guangdong-Hong Kong-Macao își consolidează rolul de pol global al inovației tehnologice # Noi.md
Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, Xi Jinping, a subliniat că Zona Marelui Golf Guangdong–Hong Kong–Macao trebuie să intensifice eforturile pentru a deveni un pol de referință la nivel mondial în domeniul inovației tehnologice, scrie romanian.cgtn.comPotrivit acestuia, dezvoltarea industriilor emergente trebuie impulsionată pornind de la poziționarea strat
Acum o oră
23:00
Acum 2 ore
22:30
Primăria municipiului Chișinău a venit cu un anunț important pentru locuitorii capitalei privind circulația transportului public pe 25 decembrie 2025.Potrivit municipalității, în această perioadă transportul public care traversează centrul orașului va circula în regim obișnuit, fără ocolirea Pieței Marii Adunări Naționale, astfel încît rutele își păstrează itinerarele prin zona centrală.To
22:30
Comisia Națională pentru Dezvoltare și Reformă din China (CNDRC) și Ministerul Comerțului au publicat, miercuri, versiunea 2025 a Catalogului industriilor pentru investițiile străine pentru a atrage și utiliza capitalul străinm scrie romanian.cgtn.com.Introducerea noului catalog care va intra în vigoare din 1 februarie 2026, are ca obiectiv aplicarea deciziilor și planurilor guvernului chinez
22:00
Călătorii sînt atenționați că, în zilele următoare, vor interveni ajustări în orarele unor rute de autobuz, în contextul vacanței de iarnă a elevilor.Potrivit Parcului Urban de Autobuze (PUA), schimbările se aplică în perioada 26 decembrie 2025 – 6 ianuarie 2026 și vizează rutele nr. 8, 9, 11, 23 și 52.Pentru informații suplimentare, pasagerii pot apela dispeceratul PUA la 022 837 317.
22:00
Ruta Măgdăcești–Chișinău va fi deservită de un operator nou, desemnat în urma licitației publice organizate la Agenția Națională Transport Auto (ANTA).Informația a fost comunicată de Liuba Cojocaru, primara satului Măgdăcești. Potrivit ei, la licitație au participat trei agenți economici.{{853330}}Decizia vine după o perioadă îndelungată marcată de procese de judecată și numeroase plîngeri
22:00
Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris, Anastasia Nichita, devenită recent deputată și mamă a unei fetițe, anunță că se află în fața unei decizii majore de carieră.Sportiva susține că a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sînt domenii incompatibile, iar pe final de an va trebui să opteze pentru unul dintre ele, informează Noi.md cu referire la Ind
22:00
Pentru prima dată în istoria culturală a Bulgariei, frescele Bisericii Boiana sînt prezentate printr-o serie de fotograi de înaltă calitate, realizate cu echipamente profesionale de ultimă generație, pe parcursul a patru luni de muncă pe teren.Prezentarea unui album cu aceste fotograi va avea loc în galeria recent inaugurată a Casei de Cultură 'Sredets' din Soa, au anunțat organizatorii.Ec
Acum 4 ore
21:30
Un incendiu a izbucnit miercuri seara, 24 decembrie, pe strada Vasile Lupu din sectorul Buiucani al municipiului Chișinău.La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri.Potrivit purtătoarei de cuvînt a Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), Liliana Pușcașu, într-o construcție părăsită a luat foc un gunoi. Din fericire, victime nu au fost înregistrate, informează No
21:30
Percheziții într-un dosar de jocuri de noroc online ilegale. Ce au descoperit oamenii legii # Noi.md
Ofițerii Direcției investigații infracțiuni economice și ai Direcției urmărire penală din cadrul Inspectoratului Național de Investigații (INI), împreună cu procurorii PCCOCS, au efectuat astăzi percheziții în mai multe raioane din sudul și centrul țării, într-o cauză penală ce vizează organizarea ilegală a jocurilor de noroc online.Potrivit informațiilor acumulate în cadrul urmăririi penale,
21:30
Caravana de Crăciun a salvatorilor și pompierilor a fost lansată miercuri seara, la Chișinău, reunind zeci de autospeciale decorate festiv, muzică de fanfară și mesaje de solidaritate, într-o acțiune menită să aducă bucurie copiilor, dar și să promoveze siguranța în perioada sărbătorilor de iarnă.Evenimentul de lansare a reunit conducerea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGS
21:30
Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac # Noi.md
Scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala de la Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac, avertizează directorul centralei.Un nou atac ar putea distruge scutul intern împotriva radiațiilor de la centrala nucleară de la Cernobîl, a declarat directorul centralei pentru AFP. Avertismentul acestuia vine în contextul în care scutul a fost avariat în timpul unui atac la începutul
21:00
Destructurarea unei grupări criminale specializate în organizarea migrației ilegale a cetățenilor ucraineni # Noi.md
Polițiștii de frontieră din cadrul Direcției regionale Nord a Poliției de Frontieră, sub coordonarea Procuraturii Edineț, Oficiul Ocnița, și cu suportul angajaților DASF ai IGPF, au documentat activitatea unei grupări criminale bine organizate, specializată în facilitarea migrației ilegale pe teritoriul Republicii Moldova.În urma măsurilor speciale de investigație și a acțiunilor de urmărire p
21:00
Serviciul de streaming muzical Spotify a anunţat luni că a dezactivat conturile unui grup de hackeri care afirmau că au „salvat” milioane de fişiere muzicale şi de metadate ale acestei platforme online, potrivit swissinfo.ch. O acțiune pe care experții o numesc o încălcare fără precedent a protecțiilor de gestionare a drepturilor digitale.Grupul Anna's Archives a declarat pe un blog că a salva
20:30
Î.M. Regia „Autosalubritate” anunță că evacuarea deșeurilor municipale în Chișinău se va desfășura conform programului obișnuit pe durata sărbătorilor de iarnă dedicate Crăciunului pe stil nou.Potrivit întreprinderii, joi, 25 decembrie, lucrările vor avea loc între orele 05:30 și 20:00, fiind mobilizați circa 120 de angajați și peste 40 de autospeciale, pentru deservirea tuturor sectoarelor Ca
20:30
Alegerile prezidențiale din Statele Unite au reprezentat un moment de glorie pentru o mică brutărie din orășelul Freinsheim, din sud-vestul Germaniei.Motivul a fost legătura de rudenie a proprietarilor cu Donald Trump și tortul intitulat „Bucățica lui Trump”, decorat cu portretul viitorului lider de la Casa Albă. Cu toate acestea, brutăria este nevoită acum să se închidă din cauza dificultățil
20:00
Administrația S.A. „Apă-Canal Chișinău” aduce la cunoștința abonaților că joi, 25 decembrie, zi în care se sărbătorește Crăciunul pe stil nou, Departamentul Dispecerat, împreună cu echipele de intervenție, va activa în regim obișnuit de muncă.Apelurile vor fi preluate non-stop de către angajații Dispeceratului la numerele de telefon 022 256 666 și 022 857 777. Pentru a asigura intervenții prom
20:00
Prețul aurului a depășit pragul de 4500 de dolari, iar argintul și platina au înregistrat noi recorduri, scrie Reuters.Prețul aurului a depășit pentru prima dată 4500 de dolari pe uncie troiană, iar argintul și platina au atins, de asemenea, valori record, deoarece investitorii investesc masiv în metale prețioase, încercînd să-și protejeze fondurile de riscurile geopolitice și de incertitudini
Acum 6 ore
19:30
Sondaj: Reintegrarea completă, soluția preferată de cetățeni pentru conflictul transnistrean # Noi.md
Majoritatea cetățenilor Republicii Moldova consideră că soluția corectă pentru conflictul transnistrean este reintegrarea completă a regiunii în componența statului. Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, 38,7% dintre respondenți susțin această opțiune.Acordarea unui statut de autonomie specială pentru regiunea transnistreană este indicată de 16,5% dintre participanții la son
19:30
Mai mulți oficiali de rang înalt din cadrul guvernului Japoniei au afirmat recent că „Japonia ar trebui să dețină arme nucleare”.Aceste declarații eronate au stîrnit reacții critice din partea opiniei publice internaționale, scrie romanian.cgtn.com.Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a anunțat intenția de a modifica așa-numitele „trei principii non-nucleare”, iar ministrul apărării, K
19:30
Compania Marvel a prezentat primul teaser al filmului „Răzbunătorii: Ziua Judecății” (Avengers: Doomsday). Premiera filmului cu super eroi va avea loc pe 18 decembrie 2026.Potrivit Oxu.Az, videoclipul este disponibil pe canalul YouTube al Marvel Entertainment.{{854261}}În primul teaser a fost prezentat un scurt fragment, care a fost difuzat anterior înaintea proiecțiilor filmului „Avatar:
19:00
Apă potabilă pentru șase localități din Ungheni: lucrările la apeduct intră în linie dreaptă # Noi.md
Progres în extinderea apeductului magistral Zagarancea–Cornești din raionul Ungheni, unde lucrările din proiectul regional de reabilitare și extindere se apropie de etapa finală.Noua rețea urmează să asigure acces la apă potabilă pentru locuitorii din Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira și Coșeni.{{854266}}Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR)
19:00
În perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă. În acest context, Poliția Națională atenționează că vacanța aduce mai mult timp liber, iar lipsa supravegherii poate amplifica riscurile pentru copii.Pentru a preveni situațiile neplăcute, oamenii legii recomandă celor mici să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute, mai al
18:30
Percepția autoritarismului cîștigă teren în rîndul cetățenilor Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, peste un sfert dintre respondenți consideră că în prezent trăiesc într-o societate autoritară, iar cea mai frecventă opțiune a fost „foarte autoritară”.Conform datelor, 17,4% dintre participanții la sondaj afirmă că societatea este foarte autoritară, al
18:30
Creșterea salariilor și pensiilor este considerată prioritatea numărul unu a noului Guvern de către cetățenii Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, 26,7% dintre respondenți au indicat acest obiectiv drept cel mai important.{{855039}}Pe locul al doilea se situează crearea locurilor de muncă, menționată de 13,6% dintre participanții la sondaj. Combaterea
18:30
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că noul Guvern va reuși să îndeplinească promisiunile făcute în campania electorală.Datele Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, arată un nivel ridicat de scepticism în rîndul populației.Potrivit sondajului, 31% dintre respondenți declară că nu au deloc încredere în capacitatea Guvernului de a-și onora angajamentele electorale, iar
18:00
Oprirea tranzitului de gaze prin Ucraina este percepută de cetățeni drept evenimentul cu cel mai mare impact asupra Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Barometrului iData, acest răspuns a fost indicat de 19,5% dintre respondenți.Pe locul al doilea se situează alegerile parlamentare din 28 septembrie, menționate de 16,9% dintre participanții la sondaj. Următoarele poziții în clasament sîn
18:00
Cei care și-au planificat o vacanță la Iași au mai multe oportunități de a ajunge la destinație. Calea Ferată din Moldova anunță suplimentarea curselor pe ruta Chișinău–Socola (Iași), pe perioada sărbătorilor de iarnă.{{855130}}Astfel, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie, transmite Moldova1.Începînd cu 16 ianuarie 2026, tr
Acum 8 ore
17:30
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sîmbăta trecută, la vîrsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.Conform primelor el
17:00
Caravana Salvatorilor și Pompierilor revine pe străzile Chișinăului cu un eveniment public dedicat sărbătorilor, combinînd mesajul de siguranță cu un program pentru copii și familii.Caravana va porni în seara zilei de 24 decembrie 2025, urmînd să traverseze principalele artere ale capitalei. La ora 17:30 locuitorii capitalei, dar și oaspeții Chișinăului sînt invitați în fața Ministerului Aface
17:00
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, a declarat Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. {{854470}}„Integrarea nu poate fi pînă la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski, transmite re
16:30
Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public și-a reluat circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt.{{854297}}Personalul liniar al RTEC este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare privind traseele transportului public.Oprirea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începînd cu ora 17:00.Pentru informații su
16:30
Lucrările la Gimnaziul nr. 52 rămîn blocate: municipalitatea invocă tergiversări la nivel central # Noi.md
De mai multe săptămîni, situația Gimnaziului nr. 52 din Chișinău este intens discutată în spațiul public.Clădirea instituției necesită reabilitare, însă, în timp ce părinții și profesorii așteaptă soluții concrete, procesul ar fi blocat din cauza lipsei de reacție a Ministerului Educației, scrie realitatea.md.Într-o poziție publică, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani afirmă că pr
16:30
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat raportul de audit privind utilizarea resurselor financiare ale Fondului Național pentru Mediu în anii 2023–2024, constatînd multiple deficiențe în gestionarea proiectelor și a fondurilor publice.Potrivit auditului, au fost identificate întîrzieri în implementarea proiectelor, neconformități procedurale, lipsa unui sistem informațional integrat
16:30
O gaură apărută în pavaj, din care se ridică aburi fierbinți, îi neliniștește pe locuitorii care trec zilnic prin zona parcului Valea Trandafirilor din Chișinău.Incidentul s-ar fi produs mai bine de o săptămînă în urmă, iar autoritățile au împrejmuit parțial perimetrul ca măsură de siguranță, informează Noi.md cu referire la TV8.{{848028}}Potrivit martorilor, surparea s-a produs într-o zon
16:30
Ce sumă cere Maxim Potîrniche pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale # Noi.md
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei arene naționale și a depus în acest sens un amendament la Legea bugetului de stat. {{852397}}Potrivit deputatului, studiul este un pas obligatoriu pentru lansarea proiectului de construcție a unui stadion național și de atragere a finanțărilor e
16:00
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.{{855828}} Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa spre linia frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipaju
16:00
Poliția de Frontieră îndeamnă la responsabilitate în utilizarea articolelor pirotehnice, în perioada sărbătorilor de iarnă # Noi.md
În contextul sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor importanța respectării legislației privind utilizarea articolelor pirotehnice, pentru ca bucuria sărbătorilor să nu fie umbrită de incidente sau consecințe nedorite.Reprezentanții instituției subliniază că, deși artificiile creează un spectacol vizual apreciat de mulți, zgomotul puternic poate provoca stres și tea
16:00
Caruselele instalate în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada sărbătorilor de iarnă, funcționează fără o expertiză tehnică completă, susțin reprezentanții Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST).Potrivit instituției, după mai multe somații, operatorul a transmis un set de acte, însă acesta ar fi rămas incomplet, informează Noi.md cu referire la TVR Moldova.„Agentul eco
16:00
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, s-a adresat Consiliului Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor.„Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, transmite Unimedia.{{855535}}„- Mergeți la cumpărături în supermaketuri?- Merg, sigur.- Cunoașteți cît costă deja 10 ouă în Republica Moldova?- Știu.
Acum 12 ore
15:30
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa spre linia frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipajului și depl
15:30
Rezervațiile din bazinul rîului Prut au ajuns în vizorul specialiștilor. Ce schimbări se așteapă # Noi.md
Rezervația Științifică „Pădurea Domnească” și Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” au constituit principalele subiecte ale unui atelier de lucru dedicat revizuirii clasificării ariilor naturale protejate din Republica Moldova, cu accent pe bazinul rîului Prut.Reuniunea a avut loc ieri, 23 decembrie 2025, și a adunat autorități centrale și locale, experți în mediu, cercetători, reprezentanți ai
15:30
Începînd cu 1 ianuarie 2026, operatorii economici din industria prelucrătoare care utilizează zahăr în procesul de producere vor putea importa zahăr cu o taxă vamală preferențială de 10%, în limita unei cote de 3 000 de tone.Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, măsura este prevăzută în Hotărîrea Guvernului din 8 octombrie 2025 cu privire la modu
15:30
Agenția Servicii Publice informează că, începînd cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile.Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „Servicii în materie de cetățenie” https://www.asp.gov.md/ro/progr
15:30
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 25 Decembrie 2025, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5
15:00
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a emis Cod Galben pentru data de 25 decembrie 2025.Avertizarea meteo se referă la scăderea temperaturii medii zilnice.Pe parcursul întregii zile, pe arii extinse temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C.Zone vizate: conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
15:00
Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor.Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooper
14:30
Pete de ulei și păsări moarte au fost descoperite pe două plaje din Odesa, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza și amploarea incidentului, relatează rbc.ua.„Pete asemănătoare petrolului, precum și păsări moarte, au fost descoperite în apropierea plajelor Delfin și Langeron. Dimensiunea și originea lor sînt în curs de determinare”, a transmis șeful Apărării Civile din Od
14:30
Faptele mici pot face o mare diferență, iar empatia și sprijinul reciproc rămîn printre cele mai valoroase gesturi, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.În acest context, carabinerii din cadrul Direcției regionale „Sud” s-au mobilizat pentru a fi alături de o familie cu șapte copii, oferind ajutor acolo unde a fost nevoie.Potrivit mesajului transmis de reprezentanți, inițiativa a fos
14:30
Poliția Națională anunță restricții de circulație în sectorul Centru al capitalei, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă.Astfel, traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale în perioada 24–25 decembrie 2025, în intervalul 13:00–05:00.Potrivit informațiilor oficale, restricția vizează bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între
