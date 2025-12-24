Cum va activa Apă-Canal Chișinău în ziua de Crăciun pe stil nou

11:30

În ultimele ore, polițiștii din raionul Ialoveni au depistat trei conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului.Potrivit informațiilor oferite de poliție, primul caz a fost înregistrat în localitatea Văratic, unde un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.Un al doilea șofer, în vîrstă de 29 de a