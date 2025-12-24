Scutul împotriva radiațiilor de la centrala nucleară Cernobîl ar putea să nu reziste unui al doilea atac

13:00

Planul de pace, pe care Ucraina, SUA și Rusia îl discută deja de două luni, cuprinde 20 de puncte. Cu toate acestea, pe lîngă documentul de bază, există și unele completări pe anumite direcții.Despre cest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile președintelui Volodimir Zelenski în cadrul unei întîlniri cu jurnaliștii.Astfel, în prezent se discută proiectul planului de pac