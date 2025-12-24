A încercat să fugă ilegal în Europa, dar a fost reținut
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate. Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa spre linia frontierei moldo-române.
• • •
Poliția de Frontieră îndeamnă la responsabilitate în utilizarea articolelor pirotehnice, în perioada sărbătorilor de iarnă
În contextul sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor importanța respectării legislației privind utilizarea articolelor pirotehnice, pentru ca bucuria sărbătorilor să nu fie umbrită de incidente sau consecințe nedorite.Reprezentanții instituției subliniază că, deși artificiile creează un spectacol vizual apreciat de mulți, zgomotul puternic poate provoca stres și teamă.
Caruselele instalate în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada sărbătorilor de iarnă, funcționează fără o expertiză tehnică completă, susțin reprezentanții Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST).Potrivit instituției, după mai multe somații, operatorul a transmis un set de acte, însă acesta ar fi rămas incomplet, informează Noi.md cu referire la TVR Moldova.
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, s-a adresat Consiliului Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor.„Există un mix de probleme cu mai mulți actori", a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, transmite Unimedia.
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa spre linia frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipajului și depl
Rezervațiile din bazinul rîului Prut au ajuns în vizorul specialiștilor. Ce schimbări se așteapă
Rezervația Științifică „Pădurea Domnească” și Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” au constituit principalele subiecte ale unui atelier de lucru dedicat revizuirii clasificării ariilor naturale protejate din Republica Moldova, cu accent pe bazinul rîului Prut.Reuniunea a avut loc ieri, 23 decembrie 2025, și a adunat autorități centrale și locale, experți în mediu, cercetători, reprezentanți ai
Începînd cu 1 ianuarie 2026, operatorii economici din industria prelucrătoare care utilizează zahăr în procesul de producere vor putea importa zahăr cu o taxă vamală preferențială de 10%, în limita unei cote de 3 000 de tone.Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, măsura este prevăzută în Hotărîrea Guvernului din 8 octombrie 2025 cu privire la modu
Agenția Servicii Publice informează că, începînd cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile.Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „Servicii în materie de cetățenie” https://www.asp.gov.md/ro/progr
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a emis Cod Galben pentru data de 25 decembrie 2025.Avertizarea meteo se referă la scăderea temperaturii medii zilnice.Pe parcursul întregii zile, pe arii extinse temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C.Zone vizate: conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor.Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooper
Pete de ulei și păsări moarte au fost descoperite pe două plaje din Odesa, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza și amploarea incidentului, relatează rbc.ua.„Pete asemănătoare petrolului, precum și păsări moarte, au fost descoperite în apropierea plajelor Delfin și Langeron. Dimensiunea și originea lor sînt în curs de determinare”, a transmis șeful Apărării Civile din Od
Faptele mici pot face o mare diferență, iar empatia și sprijinul reciproc rămîn printre cele mai valoroase gesturi, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.În acest context, carabinerii din cadrul Direcției regionale „Sud” s-au mobilizat pentru a fi alături de o familie cu șapte copii, oferind ajutor acolo unde a fost nevoie.Potrivit mesajului transmis de reprezentanți, inițiativa a fos
Poliția Națională anunță restricții de circulație în sectorul Centru al capitalei, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă.Astfel, traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale în perioada 24–25 decembrie 2025, în intervalul 13:00–05:00.Potrivit informațiilor oficale, restricția vizează bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vîrstă de 22 și o minora de 10 ani, au suferit intoxicații c
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipele dislocate în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătite să intervină în eventuale cazuri excepționale, atunci cînd oamenii s-ar p
Elevii din toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, în acest an fiecare școală va decide data reluării cursurilor, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională.Astfel, elevii vor reveni la ore fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În situația în care o instituție optea
Echipa de urgență din Bălți a resuscitat cu succes un bărbat de 64 de ani, aflat în stop cardio-respirator, după o intervenție încadrată la „Cod Roșu”.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), solicitarea a fost înregistrată pe 19 decembrie, la ora 14:17, pentru un pacient din municipiul Bălți, găsit inconștient în stradă. În aproximativ trei minute,
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că un plan de dezvoltare a Aerodromurilor din Chișinău și Mărculești ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău urmează a fi elaborat din 2026.Șeful MIDR dă asigurări că acest document va permite conturarea unei abordări bazate pe știință și analiză, astfel încît investițiile să fie făcute „ca la carte”, tra
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele zile niveluri minime record.Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei/litru, ajungînd sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1,42 lei/litru, ajungînd sub pragul de 22 lei/litru, nivel care constituie un record pentru ultimii aproape patru ani pentru acest tip de produs.Nivelurile act
Zelenski a dezvăluit pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace: lista completă # Noi.md
Planul de pace, pe care Ucraina, SUA și Rusia îl discută deja de două luni, cuprinde 20 de puncte. Cu toate acestea, pe lîngă documentul de bază, există și unele completări pe anumite direcții.Despre cest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile președintelui Volodimir Zelenski în cadrul unei întîlniri cu jurnaliștii.Astfel, în prezent se discută proiectul planului de pac
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. {{855456}}Născut la 18 mai 1962, la Leova, a studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău și s-a perfecționat la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsak
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că perioada sărbătorilor de iarnă, de circa trei săptămîni, poate amplifica riscurile pentru sănătate prin excese alimentare, inactivitate fizică, consum nociv de alcool, stres și lipsă de somn.Potrivit specialiștilor, aceste obiceiuri pot duce la kilograme în plus, tulburări digestive și dezechilibre metabolice, care pe termen lung
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră, informează Serviciul Vamal al Republicii Moldova{{85
Flux sporit la frontieră în perioada sărbătorilor de iarnă: autoritățile vamale activează în regim special # Noi.md
În perioada sărbătorilor de iarnă, cînd tot mai mulți cetățeni pornesc la drum spre casă și spre revederi cu cei dragi, fluxul de călători la frontiera Republicii Moldova este în creștere. Pentru a asigura o traversare mai rapidă și mai confortabilă, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră activează în regim sporit.Autoritățile monitorizează permanent traficul, suplinesc personalul din prima l
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga.Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{852954}}„E un mixt de probleme
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. Născut la 18 mai 1962, la Leova, a studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău și s-a perfecționat la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsakov” din Sa
Percheziții CNA într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Noi.md
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus, situat în centrul capitalei.Potrivit CNA, în dosar este vizat reprezentantul unei companii de construcții din Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autoriza
Întrebată despre o eventuală plecare a șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, după incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru, unde au fost trase focuri de armă de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre aceasta. {{855385}}„Sînt 3 zile de la ancheta de serviciu. Haideți sa dedicăm suficient timp, ca să
În ultimele ore, polițiștii din raionul Ialoveni au depistat trei conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului.Potrivit informațiilor oferite de poliție, primul caz a fost înregistrat în localitatea Văratic, unde un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.Un al doilea șofer, în vîrstă de 29 de a
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 26-31 decembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova privind zilele de sărbătoare nelucrătoare, în data de 25 decembrie 2025, precum și în zil
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executa
În una dintre cele mai importante țări din America Latină au avut loc alegeri prezidențiale, la care a învins liderul conservatorilor de dreapta. Acest om nu este pur și simplu de dreapta sau de extremă dreaptă - el este un susținător și, în realitate, un admirator al generalului Pinochet.Augusto Pinochet - fostul dictator chilian care, cu toată cruzimea sa, a transformat o putere săracă de la
Reglementarea serviciilor digitale: Washingtonul sancționează mai mulți europeni, printre care francezul Thierry Breton # Noi.md
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un 'val de macartism', notează AFP.Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu 'cenzura' în detr
Președinta Maia Sandu a înmînat, la 23 decembrie, distincții de stat „unor oameni care, prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării”.Printre ei se numără și fostul președinte Nicolae Timofti, distins cu Ordinul Republicii printr-un decret semnat la 10 octombrie, transmite IPN.Sursa foto: Maia Sandu/Facebook„Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii
Ludmila Catlabuga comentează moțiunea depusă de opoziție pe politicile Ministerului Agriculturii # Noi.md
Ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, a reacționat la moțiunea simplă înaintată de opoziția parlamentară împotriva politicilor Ministerului Agriculturii, declarînd că este gata să meargă în Parlament pentru a prezenta explicații detaliate.În cadrul unei emisiuni la Vocea Basarabiei, Catlabuga a precizat că ministerul pregătește un raport amplu, care va include o analiză detaliată a situați
Un cetățean britanic din Australia ar putea să fie deportat pentru afișarea de simboluri naziste # Noi.md
Autoritățile australiene au anulat viza unui cetățean britanic care locuia în statul Queensland, acesta urmând să fie deportat după ce a fost acuzat că a afișat simboluri naziste și că a promovat ideologii interzise pe rețele de socializare, relatează BBC.Bărbatul a fost arestat și pus sub acuzare la începutul acestei luni, fiind suspectat că a publicat pe rețele de socializare simboluri și pr
Carosabil alunecos în mai multe zone ale țării. Drumarii au intervenit cu material antiderapant # Noi.md
În urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare, pe drumurile naționale din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova s-au format condiții de polei și porțiuni cu carosabil înzăpezit.Potrivit Administrației Naționale a Drumurilor (AND), echipele întreprinderilor teritoriale ale drumarilor sînt mobilizate pe traseele naționale și desfășoară lucrări de patrulare, combatere a l
SUA și Coreea de Sud vor negocia un acord separat privind submarinele cu propulsie nucleară # Noi.md
Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să inițieze negocieri pentru un nou acord de cooperare în domeniul submarinelor cu propulsie nucleară, urmînd ca discuțiile la nivel tehnic să fie demarate la începutul anului viitor, conform Yonhap.„Am împărtășit opinia că este necesar un acord separat privind cooperarea pentru submarinele cu propulsie nucleară și am convenit să avansăm cu discuțiile
Judecătoarea Marina Rusu acuză presiuni și tentative de discreditare după ce a cerut echitate în muncă # Noi.md
Judecătoarea Marina Rusu susține că este supusă unor presiuni după ce a cerut respectarea dreptului la muncă în regim redus, prevăzut de lege. Potrivit acesteia, după protestul din 22 decembrie, Serviciul de Informații și Securitate ar fi primit ordin să caute informații menite să o discrediteze în rolul de mamă.„Am primit informația că după protestul din 22 decembrie, SIS a primit ordin să ca
Atenție, informație falsă: „abonamentele gratuite pentru 6 luni” în transportul public nu există # Noi.md
Î.M. Regia Transport Electric Chișinău avertizează cetățenii că informațiile apărute în mediul online privind acordarea unor „abonamente gratuite pentru 6 luni” sînt false.Potrivit unui comunicat oficial, nici RTEC și nici Primăria Municipiului Chișinău nu au lansat vreo campanie de acest tip. Reprezentanții întreprinderii îndeamnă cetățenii să manifeste vigilență sporită și să se informeze ex
Prețul petrolului a înregistrat miercuri creșteri modeste continuând ascensiune din ultimele zile pe fondul unei creșteri economice peste așteptări în Statele Unite și pe fondul riscurilor de aprovizionare din Venezuela sau Rusia, informează Reuters.Cotațiile Brent au ajuns la 62.42 dolari pe baril, marcând o creștere de 4 cenți, respectiv 0.06%, iar prețul West Texas Intermediate a crescut cu
Vă invităm zilnic să cunoașteți cele mai importante evenimente ale zilei. An de an fiecare zi este unică în felul său. Cele mai importante știri ale zilei de 24 decembrie sînt:24 decembrie — a 358-a zi a anului conform Calendarului Gregorian. Pînă la sfîrşitul anului au rămas 7 de zile.Sărbători religioase sau Ortodoxe:11 24 Sf. Cuv. Daniil StîlpniculCe se sărbătorește în lume:
Prim-ministrul Libiei, Abdel Hamid Dbeibah, a anunțat marți decesul șefului Statului Major libian, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, în timp ce autoritățile turce au confirmat identificarea epavei avionului care îl transporta pe comandantul armatei libiene.Ministrul turc de interne, Ali Yerlikaya, a confirmat pierderea contactului cu aparatul de zbor, în timp ce imagini apărute în spațiul public s
Iarna a ajuns în nordul Republicii Moldova. În această dimineață, la Edineț, au fost observați primii fulgi de nea ai sezonului, semn că vremea de iarnă începe să se instaleze treptat în mai multe regiuni ale țării.Potrivit prognozei meteo, condiții specifice sezonului rece se vor menține și în Chișinău în următoarele zile.Miercuri, 24 decembrie, este prognozată ninsoare slabă, cu temperatur
Astăzi, meteorologii prognozează vreme predominant norosă.Pe arii extinse sînt așteptate precipitații sub formă de ninsoare și lapoviță.Vîntul va sufla din nord-est, slab pînă la moderat.Pe drumuri se va forma ghețuș.Ziua, în sudul țării, aerul se va încălzi pînă la +1…+3°C, în regiunile centrale temperaturile vor fi de 0…+1°C, iar în nord se vor înregistra valori de aproximativ -4
Aproape 34% dintre studenți afirmă că se copiază la examene, iar circa patru din zece recunosc că oferă de copiat colegilor.Totodată, 34% dintre respondenți declară că folosesc inteligența artificială în timpul evaluărilor, iar 11% susțin că, în universitatea lor, s-a oferit sau s-a luat mită pentru notă sau pentru promovarea anului de studii. Datele se regăsesc în studiul privind integritatea
Leul moldovenesc a mai crescut puțin față de euro și față de dolar.Astfel, pe parcursul unei zile el a cîștigat de la moneda unică europeană mai mult de 1 ban, iar de la dolarul american – aproape 10 bani, transmite Noi.md.Banca Naţională a Moldovei a stabilit pentru ziua de 24 decembrie un curs oficial de schimb valutar egal cu 19,8375 lei pentru un euro (-1,17 bani) și 16,8200 lei pentru
La începutul lunii decembrie curent, Ministerul Educației (MEC) a prezentat una dintre modificările propuse la Codul Educației, care prevede optimizarea instituțiilor de învățămînt din țară, notează Noi.md.Astfel, gimnaziile care au cumulativ sub 35 de elevi în clasele a V-IX-a vor fi reorganizate în școli primare. Școlile primare cu mai puțin de 30 de elevi vor fi transformate în școli primar
Serghei Orlov: „Moldova nu este încă pregătită să găzduiască concursul Eurovision, în cazul în care va cîștiga” # Noi.md
Moldova nu este încă pregătită să găzduiască concursul Eurovision în cazul în care ar cîștiga, deoarece nu îndeplinește criteriile necesare din punct de vedere al infrastructurii și al altor aspecte pentru organizarea unui astfel de eveniment la Chișinău.Această opinie a fost exprimată de producătorul muzical Serghei Orlov, în cadrul emisiunii „Без галстуков” cu Alexandru Stahurschi, pe canalu
