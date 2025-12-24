China publică noi măsuri pentru atragerea investițiilor străine

22:00

Luptătoarea medaliată la Jocurile Olimpice de la Paris, Anastasia Nichita, devenită recent deputată și mamă a unei fetițe, anunță că se află în fața unei decizii majore de carieră.Sportiva susține că a ajuns la concluzia că munca în Parlament și sportul de performanță sînt domenii incompatibile, iar pe final de an va trebui să opteze pentru unul dintre ele, informează Noi.md cu referire la Ind