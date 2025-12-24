Fostul fostbalist a murit la 34 de ani

09:30

Coreea de Sud și Statele Unite au convenit să inițieze negocieri pentru un nou acord de cooperare în domeniul submarinelor cu propulsie nucleară, urmînd ca discuțiile la nivel tehnic să fie demarate la începutul anului viitor, conform Yonhap.„Am împărtășit opinia că este necesar un acord separat privind cooperarea pentru submarinele cu propulsie nucleară și am convenit să avansăm cu discuțiile