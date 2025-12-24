Apă potabilă pentru șase localități din Ungheni: lucrările la apeduct intră în linie dreaptă
Noi.md, 24 decembrie 2025 19:00
Progres în extinderea apeductului magistral Zagarancea–Cornești din raionul Ungheni, unde lucrările din proiectul regional de reabilitare și extindere se apropie de etapa finală.Noua rețea urmează să asigure acces la apă potabilă pentru locuitorii din Zăzulenii Noi, Negurenii Noi, Zăzulenii Vechi, Negurenii Vechi, Țighira și Coșeni.{{854266}}Potrivit Agenției de Dezvoltare Regională (ADR)
Apă potabilă pentru șase localități din Ungheni: lucrările la apeduct intră în linie dreaptă
În perioada 25 decembrie 2025 – 8 ianuarie 2026, elevii din întreaga țară se vor afla în vacanța de iarnă. În acest context, Poliția Națională atenționează că vacanța aduce mai mult timp liber, iar lipsa supravegherii poate amplifica riscurile pentru copii.Pentru a preveni situațiile neplăcute, oamenii legii recomandă celor mici să nu permită accesul în locuință persoanelor necunoscute, mai al
Percepția autoritarismului cîștigă teren în rîndul cetățenilor Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, peste un sfert dintre respondenți consideră că în prezent trăiesc într-o societate autoritară, iar cea mai frecventă opțiune a fost „foarte autoritară”.Conform datelor, 17,4% dintre participanții la sondaj afirmă că societatea este foarte autoritară, al
Creșterea salariilor și pensiilor este considerată prioritatea numărul unu a noului Guvern de către cetățenii Republicii Moldova.Potrivit Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, 26,7% dintre respondenți au indicat acest obiectiv drept cel mai important.{{855039}}Pe locul al doilea se situează crearea locurilor de muncă, menționată de 13,6% dintre participanții la sondaj. Combaterea
Mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova nu cred că noul Guvern va reuși să îndeplinească promisiunile făcute în campania electorală.Datele Barometrului iData, realizat în decembrie 2025, arată un nivel ridicat de scepticism în rîndul populației.Potrivit sondajului, 31% dintre respondenți declară că nu au deloc încredere în capacitatea Guvernului de a-și onora angajamentele electorale, iar
Oprirea tranzitului de gaze prin Ucraina este percepută de cetățeni drept evenimentul cu cel mai mare impact asupra Republicii Moldova în anul 2025. Potrivit Barometrului iData, acest răspuns a fost indicat de 19,5% dintre respondenți.Pe locul al doilea se situează alegerile parlamentare din 28 septembrie, menționate de 16,9% dintre participanții la sondaj. Următoarele poziții în clasament sîn
Cei care și-au planificat o vacanță la Iași au mai multe oportunități de a ajunge la destinație. Calea Ferată din Moldova anunță suplimentarea curselor pe ruta Chișinău–Socola (Iași), pe perioada sărbătorilor de iarnă.{{855130}}Astfel, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie, precum și în 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10 și 11 ianuarie, transmite Moldova1.Începînd cu 16 ianuarie 2026, tr
Fostul fundaş german Sebastian Hertner a murit sîmbăta trecută, la vîrsta de 34 de ani, în Muntenegru, victimă a unui teribil accident de telescaun, relatează RMC Sport.Hertner se afla în vacanţă la staţiunea de schi Savin Kuk, din nordul ţării. Fostul jucător al TSV 1860 München a fost victima unei defecţiuni tehnice a telescaunului în care se afla împreună cu soţia sa.Conform primelor el
Caravana Salvatorilor și Pompierilor revine pe străzile Chișinăului cu un eveniment public dedicat sărbătorilor, combinînd mesajul de siguranță cu un program pentru copii și familii.Caravana va porni în seara zilei de 24 decembrie 2025, urmînd să traverseze principalele artere ale capitalei. La ora 17:30 locuitorii capitalei, dar și oaspeții Chișinăului sînt invitați în fața Ministerului Aface
Republica Moldova nu poate adera la Uniunea Europeană fără regiunea transnistreană, nici din punct de vedere juridic, nici practic, a declarat Vlad Kulminski, ambasadorul Republicii Moldova în SUA și fost vicepremier pentru reintegrare, în cadrul emisiunii Rezoomat de la Realitatea TV. {{854470}}„Integrarea nu poate fi pînă la Nistru. Exclus. Imposibil”, a spus Vlad Kulminski, transmite re
Piața Marii Adunări Naționale a fost redeschisă, iar transportul public și-a reluat circulația pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfînt.{{854297}}Personalul liniar al RTEC este la dispoziția călătorilor pentru a oferi informații suplimentare privind traseele transportului public.Oprirea circulației va avea loc în funcție de fluxul de vizitatori, începînd cu ora 17:00.Pentru informații su
Lucrările la Gimnaziul nr. 52 rămîn blocate: municipalitatea invocă tergiversări la nivel central
De mai multe săptămîni, situația Gimnaziului nr. 52 din Chișinău este intens discutată în spațiul public.Clădirea instituției necesită reabilitare, însă, în timp ce părinții și profesorii așteaptă soluții concrete, procesul ar fi blocat din cauza lipsei de reacție a Ministerului Educației, scrie realitatea.md.Într-o poziție publică, Direcția Educație, Tineret și Sport Buiucani afirmă că pr
Curtea de Conturi a Republicii Moldova a publicat raportul de audit privind utilizarea resurselor financiare ale Fondului Național pentru Mediu în anii 2023–2024, constatînd multiple deficiențe în gestionarea proiectelor și a fondurilor publice.Potrivit auditului, au fost identificate întîrzieri în implementarea proiectelor, neconformități procedurale, lipsa unui sistem informațional integrat
O gaură apărută în pavaj, din care se ridică aburi fierbinți, îi neliniștește pe locuitorii care trec zilnic prin zona parcului Valea Trandafirilor din Chișinău.Incidentul s-ar fi produs mai bine de o săptămînă în urmă, iar autoritățile au împrejmuit parțial perimetrul ca măsură de siguranță, informează Noi.md cu referire la TV8.{{848028}}Potrivit martorilor, surparea s-a produs într-o zon
Ce sumă cere Maxim Potîrniche pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale
Deputatul Partidului Acțiune și Solidaritate, Maxim Potîrniche, solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru studiul de fezabilitate al viitoarei arene naționale și a depus în acest sens un amendament la Legea bugetului de stat. {{852397}}Potrivit deputatului, studiul este un pas obligatoriu pentru lansarea proiectului de construcție a unui stadion național și de atragere a finanțărilor e
Polițiștii de frontieră din cadrul Sectorului Poliției de Frontieră Lopatnic au contracarat o tentativă de trecere ilegală a frontierei de stat, în timpul executării misiunilor de supraveghere în zona de responsabilitate.{{855828}} Pe parcursul acțiunilor de monitorizare, patrula de serviciu a observat un bărbat care se deplasa spre linia frontierei moldo-române. Intervenția promptă a echipaju
Poliția de Frontieră îndeamnă la responsabilitate în utilizarea articolelor pirotehnice, în perioada sărbătorilor de iarnă
În contextul sărbătorilor de iarnă, Poliția de Frontieră reamintește cetățenilor importanța respectării legislației privind utilizarea articolelor pirotehnice, pentru ca bucuria sărbătorilor să nu fie umbrită de incidente sau consecințe nedorite.Reprezentanții instituției subliniază că, deși artificiile creează un spectacol vizual apreciat de mulți, zgomotul puternic poate provoca stres și tea
Caruselele instalate în Piața Marii Adunări Naționale, în perioada sărbătorilor de iarnă, funcționează fără o expertiză tehnică completă, susțin reprezentanții Inspectoratului Național de Supraveghere Tehnică (INST).Potrivit instituției, după mai multe somații, operatorul a transmis un set de acte, însă acesta ar fi rămas incomplet, informează Noi.md cu referire la TVR Moldova.„Agentul eco
Ministrul Agriculturii, Ludmila Catlabuga, s-a adresat Consiliului Concurenței în legătură cu scumpirea ouălor.„Există un mix de probleme cu mai mulți actori”, a menționat Catlabuga în cadrul unei emisiuni de la Vocea Basarabiei, transmite Unimedia.{{855535}}„- Mergeți la cumpărături în supermaketuri?- Merg, sigur.- Cunoașteți cît costă deja 10 ouă în Republica Moldova?- Știu.
Rezervațiile din bazinul rîului Prut au ajuns în vizorul specialiștilor. Ce schimbări se așteapă
Rezervația Științifică „Pădurea Domnească” și Rezervația Biosferei „Prutul de Jos” au constituit principalele subiecte ale unui atelier de lucru dedicat revizuirii clasificării ariilor naturale protejate din Republica Moldova, cu accent pe bazinul rîului Prut.Reuniunea a avut loc ieri, 23 decembrie 2025, și a adunat autorități centrale și locale, experți în mediu, cercetători, reprezentanți ai
Începînd cu 1 ianuarie 2026, operatorii economici din industria prelucrătoare care utilizează zahăr în procesul de producere vor putea importa zahăr cu o taxă vamală preferențială de 10%, în limita unei cote de 3 000 de tone.Potrivit unui comunicat al Camerei de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova, măsura este prevăzută în Hotărîrea Guvernului din 8 octombrie 2025 cu privire la modu
Agenția Servicii Publice informează că, începînd cu data de 24 decembrie 2025, toate cererile pentru prestarea serviciilor în materie de cetățenie vor fi recepționate exclusiv în baza unei programări prealabile.Programarea se face pe site-ul ASP, compartimentul „Programarea la servicii”, domeniul „Acte de identitate”, serviciul „Servicii în materie de cetățenie” https://www.asp.gov.md/ro/progr
Și acest weekend vine la pachet cu o serie de evenimente culturale, pe care ar fi păcat să le ratezi.Echipa portalului de știri Noi.md a făcut o listă și îți recomandă să o răsfoiești.Diverse: Orășelul de Crăciun - 25 Decembrie 2025, Scuarul Teatrului de Opera si Balet Troleibuzul turistic - 6 Decembrie 2025 - 4 Ianuarie 2026, Piaţa Marii Adunări Naţionale Orășelul de Crăciun - 5
Serviciul Hidrometeorologic de Stat al Moldovei a emis Cod Galben pentru data de 25 decembrie 2025.Avertizarea meteo se referă la scăderea temperaturii medii zilnice.Pe parcursul întregii zile, pe arii extinse temperatura medie zilnică a aerului va scădea cu 5–7°C.Zone vizate: conform hărții oficiale emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat.
Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooperării instituționale în domeniul protecției martorilor.Inspectoratul General al Poliției al Republicii Moldova și Inspectoratul General al Poliției din România au semnat un Memorandum de înțelegere privind consolidarea cooper
Pete de ulei și păsări moarte au fost descoperite pe două plaje din Odesa, iar autoritățile au demarat o anchetă pentru a stabili cauza și amploarea incidentului, relatează rbc.ua.„Pete asemănătoare petrolului, precum și păsări moarte, au fost descoperite în apropierea plajelor Delfin și Langeron. Dimensiunea și originea lor sînt în curs de determinare”, a transmis șeful Apărării Civile din Od
Faptele mici pot face o mare diferență, iar empatia și sprijinul reciproc rămîn printre cele mai valoroase gesturi, mai ales în perioada sărbătorilor de iarnă.În acest context, carabinerii din cadrul Direcției regionale „Sud” s-au mobilizat pentru a fi alături de o familie cu șapte copii, oferind ajutor acolo unde a fost nevoie.Potrivit mesajului transmis de reprezentanți, inițiativa a fos
Poliția Națională anunță restricții de circulație în sectorul Centru al capitalei, în contextul desfășurării evenimentelor dedicate sărbătorilor de iarnă.Astfel, traficul rutier va fi sistat în Piața Marii Adunări Naționale în perioada 24–25 decembrie 2025, în intervalul 13:00–05:00.Potrivit informațiilor oficale, restricția vizează bd. Ștefan cel Mare și Sfînt, pe tronsonul cuprins între
Două persoane, dintre care o minoră au suferit intoxicație cu monoxid de carbon, emanat de la o sobă necurățată. Cazul a fost înregistrat în dimineața zilei de 22 decembrie 2025, într-o locuință din satul Grozești, raionul Nisporeni.Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 09:24. Potrivit informațiilor preliminare, o fată în vîrstă de 22 și o minora de 10 ani, au suferit intoxicații c
Peste 400 de salvatori și pompieri, cu 150 de unități de tehnică, vor fi la datorie de Crăciun pe stil nou, pentru a asigura siguranța și securitatea cetățenilor.Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, echipele dislocate în detașamentele de intervenție vor activa în regim non-stop și vor fi pregătite să intervină în eventuale cazuri excepționale, atunci cînd oamenii s-ar p
Elevii din toate instituțiile de învățămînt din Republica Moldova intră joi, 25 decembrie, în vacanța de iarnă. Potrivit Ministerul Educației și Cercetării, în acest an fiecare școală va decide data reluării cursurilor, în urma consultării cu întreaga comunitate educațională.Astfel, elevii vor reveni la ore fie pe 9 ianuarie 2026, fie pe 12 ianuarie 2026. În situația în care o instituție optea
Echipa de urgență din Bălți a resuscitat cu succes un bărbat de 64 de ani, aflat în stop cardio-respirator, după o intervenție încadrată la „Cod Roșu”.Potrivit Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească (CNAMUP), solicitarea a fost înregistrată pe 19 decembrie, la ora 14:17, pentru un pacient din municipiul Bălți, găsit inconștient în stradă. În aproximativ trei minute,
Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea, afirmă că un plan de dezvoltare a Aerodromurilor din Chișinău și Mărculești ale Aeroportului Internațional „Eugen Doga” – Chișinău urmează a fi elaborat din 2026.Șeful MIDR dă asigurări că acest document va permite conturarea unei abordări bazate pe știință și analiză, astfel încît investițiile să fie făcute „ca la carte”, tra
Prețurile maxime de comercializare cu amănuntul ale produselor petroliere continuă să scadă, atingînd în ultimele zile niveluri minime record.Astfel, motorina s-a ieftinit cu 2,54 lei/litru, ajungînd sub 19 lei/litru, iar benzina cu 1,42 lei/litru, ajungînd sub pragul de 22 lei/litru, nivel care constituie un record pentru ultimii aproape patru ani pentru acest tip de produs.Nivelurile act
Zelenski a dezvăluit pentru prima dată conținutul celor 20 de puncte ale planului de pace: lista completă
Planul de pace, pe care Ucraina, SUA și Rusia îl discută deja de două luni, cuprinde 20 de puncte. Cu toate acestea, pe lîngă documentul de bază, există și unele completări pe anumite direcții.Despre cest lucru a comunicat RBC-Ucraina, cu referire la declarațiile președintelui Volodimir Zelenski în cadrul unei întîlniri cu jurnaliștii.Astfel, în prezent se discută proiectul planului de pac
Ministerul Culturii anunță cu profund regret trecerea la cele veșnice a Artistului Poporului, Maestru în Artă, pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, una dintre personalitățile marcante ale muzicii din Republica Moldova. {{855456}}Născut la 18 mai 1962, la Leova, a studiat pianul la Conservatorul „Gavriil Musicescu” din Chișinău și s-a perfecționat la Conservatorul „N. A. Rimski-Korsak
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) avertizează că perioada sărbătorilor de iarnă, de circa trei săptămîni, poate amplifica riscurile pentru sănătate prin excese alimentare, inactivitate fizică, consum nociv de alcool, stres și lipsă de somn.Potrivit specialiștilor, aceste obiceiuri pot duce la kilograme în plus, tulburări digestive și dezechilibre metabolice, care pe termen lung
Un lot de pastile cu conținut de substanță psihotropă a fost depistat într-un colet poștal, camuflat în interiorul a două boxe muzicale, pe sensul de ieșire din Republica Moldova, cu destinația Federația Rusă.Cazul a fost documentat de funcționarii postului vamal Aeroportul Internațional Chișinău în colaborare cu polițiștii de frontieră, informează Serviciul Vamal al Republicii Moldova{{85
Flux sporit la frontieră în perioada sărbătorilor de iarnă: autoritățile vamale activează în regim special
În perioada sărbătorilor de iarnă, cînd tot mai mulți cetățeni pornesc la drum spre casă și spre revederi cu cei dragi, fluxul de călători la frontiera Republicii Moldova este în creștere. Pentru a asigura o traversare mai rapidă și mai confortabilă, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră activează în regim sporit.Autoritățile monitorizează permanent traficul, suplinesc personalul din prima l
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare a sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu nivelul ridicat al prețurilor la ouă, a anunțat ministra Ludmila Catlabuga.Potrivit acesteia, statul nu poate interveni direct asupra prețurilor, însă poate verifica modul în care acestea se formează în lanțul comercial, transmite Noi.md cu referire la Realitatea.{{852954}}„E un mixt de probleme
Percheziții CNA într-un dosar privind încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus"
Centrul Național Anticorupție, împreună cu procurorii municipiului Chișinău, desfășoară percheziții într-o cauză penală ce vizează încălcarea regulilor de executare a construcțiilor pe terenul fostului cinematograf Gaudeamus, situat în centrul capitalei.Potrivit CNA, în dosar este vizat reprezentantul unei companii de construcții din Chișinău, precum și alte persoane responsabile de autoriza
Întrebată despre o eventuală plecare a șefului IGP, Viorel Cernăuțeanu, după incidentul produs la Inspectoratul de Poliție Centru, unde au fost trase focuri de armă de Ziua Poliției, ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin a precizat că este prea devreme pentru a discuta despre aceasta. {{855385}}„Sînt 3 zile de la ancheta de serviciu. Haideți sa dedicăm suficient timp, ca să
În ultimele ore, polițiștii din raionul Ialoveni au depistat trei conducători auto care se aflau la volan sub influența alcoolului.Potrivit informațiilor oferite de poliție, primul caz a fost înregistrat în localitatea Văratic, unde un bărbat de 44 de ani, aflat la volanul unui automobil Opel, avea o concentrație de 0,79 mg/l alcool în aerul expirat.Un al doilea șofer, în vîrstă de 29 de a
În legătură cu concediul anual al funcționarului consular al Ambasadei, în perioada 26-31 decembrie 2025, Secția Consulară a Ambasadei Republicii Moldova în Republica Azerbaidjan nu va presta servicii consulare.Totodată, în conformitate cu prevederile articolului 111 din Codul Muncii al Republicii Moldova privind zilele de sărbătoare nelucrătoare, în data de 25 decembrie 2025, precum și în zil
La data de 23 decembrie, Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a pronunțat sentința de condamnare în privința secretarului oficiului teritorial Rîșcani a Partidului Politic „Şor”, pentru săvîrșirea infracțiunii de complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.Instanța i-a aplicat o pedeapsă de 4 ani de închisoare, cu executa
În una dintre cele mai importante țări din America Latină au avut loc alegeri prezidențiale, la care a învins liderul conservatorilor de dreapta. Acest om nu este pur și simplu de dreapta sau de extremă dreaptă - el este un susținător și, în realitate, un admirator al generalului Pinochet.Augusto Pinochet - fostul dictator chilian care, cu toată cruzimea sa, a transformat o putere săracă de la
Reglementarea serviciilor digitale: Washingtonul sancționează mai mulți europeni, printre care francezul Thierry Breton
Administrația Trump a anunțat marți sancțiuni care vizează cinci personalități europene angajate în reglementarea strictă a industriei tehnologice și combaterii dezinformării online, printre care fostul comisar european Thierry Breton care a denunțat un 'val de macartism', notează AFP.Acțiunile acestor persoane, cărora li se interzice intrarea în Statele Unite, echivalează cu 'cenzura' în detr
Președinta Maia Sandu a înmînat, la 23 decembrie, distincții de stat „unor oameni care, prin munca lor zilnică, contribuie la dezvoltarea țării”.Printre ei se numără și fostul președinte Nicolae Timofti, distins cu Ordinul Republicii printr-un decret semnat la 10 octombrie, transmite IPN.Sursa foto: Maia Sandu/Facebook„Puterea Republicii Moldova este, înainte de toate, în oamenii
