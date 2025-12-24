Averi nejustificate de peste 2.8 milioane de lei: un primar din Telenești și fostă șefă de vamă, vizați de ANI

21:50

Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar piețele sunt pline de produse pentru masa festivă. Cu toate acestea, cumpărătorii spun că anul acesta își fac listele mai chibzuit ca în alți ani: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. Unii spun că nu sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, iar alții vor pregăti mese mai modeste, chiar dacă, paradoxal, prețurile au rămas neschimbate sau au scăzut ușor.