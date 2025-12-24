Anul 2025 a fost un „examen” pentru R. Moldova: Igor Grosu: „Am reușit să păstrăm pacea într-un an complicat”

07:20

Tradițiile meselor de Crăciun diferă enorm de-a lungul și de-a latul creștinătății Europei, despărțind continentul în arii culturale distincte din punct de vedere culinar. Pentru un meniu de sărbători, să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de „Revelion” / Réveillon = Marea Trezire. Până acum un secol, „Revelion” desemna exclusiv masa din seara de Crăciun, dar nu pe cea de Anul Nou, cum a ajuns astăzi să însemne. Astăzi, însă, obiceiurile culinare tradiționale ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă azi de cinci ori mai multe mâncăruri congelate decât înainte de anul 2000, să spunem, și beau de trei ori mai puțin vin.