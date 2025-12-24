RBC-Ucraina: Polițiști morți în explozia de la Moscova ar fi torturat prizonieri ucraineni
Radio Moldova, 24 decembrie 2025 16:50
Agenția „RBC-Ucraina”, citând surse anonime din cadrul Direcției Principale de Informații (GUR) a Ministerului Apărării al Ucrainei, a difuzat propria versiune a exploziei produse în cursul nopții la Moscova, în urma căreia au murit doi polițiști. Potrivit acesteia, „un locuitor al orașului, în semn de dezacord față de politica agresivă a Kremlinului, […] a aruncat un pachet exploziv în geamul unei mașini”.
Moscova va analiza „cu capul limpede” planul de pace în 20 de puncte propus de Ucraina și SUA # Radio Moldova
Moscova va încerca să obțină introducerea unor „modificări-cheie” în planul de pace al SUA pentru încetarea războiului ruso-ucrainean, inclusiv impunerea unor restricții suplimentare asupra forțelor armate ale Ucrainei, a declarat pentru Bloomberg o sursă apropiată Kremlinului.
RBC-Ucraina: Polițiști morți în explozia de la Moscova ar fi torturat prizonieri ucraineni # Radio Moldova
Averi nejustificate de peste 2.8 milioane de lei: un primar din Telenești și fostă șefă de vamă, vizați de ANI # Radio Moldova
Primarul satului Chiștelnița din raionul Telenești, Alexandru Isac, și ex-șefa unei secții din cadrul Serviciului Vamal, Daniela Furtună, au fost vizați de Autoritatea Națională de Integritate (ANI), care a constatat în urma controalelor avere nejustificată de 2.8 milioane de lei.
Pentru prima dată de la izbucnirea războiului din Gaza, Betleemul a reluat tradiția de a sărbători Crăciunul: a fost aprins bradul de Crăciun, iar lumini colorate decorează piețele și străzile, marcând revenirea festivităților publice în orașul considerat locul nașterii lui Isus. După doi ani de restricții, comunitatea locală vede în acest gest un simbol al speranței și al dorinței de normalitate.
Decizie la nivel de școală: după vacanța de iarnă, elevii revin la cursuri pe 9 sau 12 ianuarie # Radio Moldova
Din 25 decembrie, elevii din toate instituțiile de învățământ general din țară se află în vacanța de iarnă. La cursuri, aceștia vor reveni fie pe 9, fie pe 12 ianuarie, în funcție de decizia administrațiilor școlare.
ACTUALIZARE | Oseminte și haine ale victimei, depistate în dosarul dispariției bărbatului din Beriozchi. Bănuitul, în arest pentru 30 de zile # Radio Moldova
Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în dosarul privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată de anchetatori este omorul. În cadrul perchezițiilor efectuate, oamenii legii au descoperit haine pe care le-ar fi purtat bărbatul dispărut și oseminte presupuse a fi umane. Bănuitul a fost plasat în arest preventiv pentru 30 de zile, a anunțat procurorul de caz, Micleușeanu Constantin.
Dezincriminare, justiție independentă și resetarea statului: viziunea lui Dmitri Kozak asupra reformelor din Rusia # Radio Moldova
Fostul adjunct al șefului Administrației Prezidențiale a Rusiei, Dmitri Kozak, a elaborat un plan amplu de reforme economice, judiciare și ale organelor de ordine, care include dezincriminarea infracțiunilor economice și posibilitatea unei amnistii pentru fapte fără violență. Documentul, prezentat în Kremlin pentru discuții în 2025 și obținut de RBC, vizează relansarea climatului investițional și consolidarea independenței justiției, pe fondul provocărilor interne și externe cu care se confruntă Rusia.
Republica Moldova a înregistrat în 2025 cele mai bune performanțe turistice din istoria sa. Dezvoltarea turismului a devenit o prioritate, iar rezultatele sunt vizibile, a declarat Ana Șandra, directoarea interimară a Oficiului Național al Turismului, la emisiunea „Bună Dimineața” de la Moldova 1.
Poliția Republicii Moldova anunță noi detalii în dosarul privind dispariția unui bărbat de 61 de ani din satul Beriozchi, raionul Anenii Noi, caz în care principala versiune examinată de anchetatori este omorul. În urma perchezițiilor efectuate, oamenii legii au depistat hainele victimei, oseminte presupuse a fi umane și mai multe probe relevante pentru urmărirea penală.
Selecționata de fotbal a Tunisiei a debutat cu o victorie clară la Cupa Africii pe Națiuni, competiție găzduită de Maroc. În primul meci din grupa C disputant la Rabat, echipa Tunisiei a învins fără emoții reprezentativa Ugandei, scor 3:1. Ellyes Skhiri a deschis scorul deja în minutul 10, iar celelalte două goluri ale „Vulturilor din Cartagina” au fost marcate de Alias Achouri în minutele 40 și 64.
Tradiții de Ajun: Crăciuneii, nelipsiți din casele oamenilor din nordul Republicii Moldova # Radio Moldova
În ajun de Crăciun, gospodinele pregătesc Crăciunei, simbol al speranței și luminii. Colacii sunt împărțiți colindătorilor și oaspeților. Neapărat, primul Crăciunel scos din cuptor este păstrat la icoană, pentru a aduce belșug în casă. Echipa de filmare Moldova 1 a mers în satul Sofia din raionul Drochia, unde tradițiile sunt păstrate cu sfințenie și în această perioadă, e mare forfotă prin bucătării.
Vreme rece de Crăciun: temperaturi negative și zăpadă în mai multe regiuni ale țării # Radio Moldova
Crăciunul pe stil nou aduce vreme mai rece și zăpadă. Meteorologii anunță nopți geroase, cu minime de până la minus 12 grade Celsius, iar maximele diurne nu vor depăși minus 2 grade.
Comunitatea academică a Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice (AMTAP) anunță, cu profundă tristețe, trecerea în eternitate a pianistului și pedagogului Iurie Mahovici, profesor universitar, Maestru în Artă și Artist al Poporului, personalitate marcantă a vieții muzicale din Republica Moldova. Renumitul pianist s-a stins din viață la vârsta de 63 de ani.
Colindele, zăpada mare, serile petrecute în familie și bucuria simplă a copilăriei sunt imagini comune în amintirile deputaților, indiferent de partidul din care fac parte. În prag de sărbători, aleșii poporului au vorbit despre cum trăiau Crăciunul și Revelionul în copilărie, într-o perioadă în care tradițiile erau mai puternice, iar iernile - mai bogate în zăpadă.
Platforme ilegale de jocuri de noroc online: percheziții în mai multe raioane ale țării # Radio Moldova
Oamenii legii au descins pe 24 decembrie în mai multe raioane din sudul și centrul Republicii Moldova, într-o cauză penală intentată pentru organizarea ilegală a jocurilor de noroc online. Perchezițiile au vizat mai multe persoane bănuite că ar fi creat și administrat platforme ilegale, inclusiv platforma 1xBT.
Creștinii catolici și creștinii ortodocși care respectă calendarul gregorian marchează pe 24 decembrie Ajunul Crăciunului, un moment de pregătire spirituală înainte de sărbătoarea Nașterii Domnului, cu tradiții specifice și obiceiuri transmise din generație în generație. În Republica Moldova, Crăciunul pe stil nou este celebrat în special în localități din nordul și sudul țării.
Economie de model european – Ministrul Finanțelor: „Asigurăm previzibilitate și condiții mai bune investitorilor” # Radio Moldova
Războiul din Ucraina rămâne un factor de incertitudine pentru investitorii străini, însă Republica Moldova continuă să câștige credibilitate. Prioritatea autorităților este sprijinirea antreprenorilor locali și a companiilor străine care desfășoară activități în țară, a declarat ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, în emisiunea „Bună dimineața” de la Moldova 1.
Meci dramatic în Cupa Ligiei Angliei: Arsenal Londra s-a calificat în semifinale în detrimentul concitadinei Crystal Palace # Radio Moldova
Arsenal Londra s-a calificat dramatic în semifinalele Cupei Ligii Angliei. În sferturile de finală, „tunarii” au eliminat pe concitadina Crystal Palace, câștigătoarea fiind decisă în seria penalty-urilor de departajare. Timpul regulamentar s-a încheiat la egalitate, scor 1:1. Arsenal a preluat conducerea abia în minutul 80. Fundașul central francez Maxence Lacroix și-a dat autogol. Discipolii germanului Oliver Glasner au egalat în minutul 90+5. Marc Guéhi a înscris în urma unei faze fixe.
Dosar penal pentru încălcarea regulilor de construcție pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus” # Radio Moldova
Percheziții într-un dosar penal ce vizează încălcarea regulilor de executare a construcțiilor au loc astăzi, 24 decembrie, în municipiul Chișinău, în cazul edificării unui complex multifuncțional pe terenul fostului cinematograf „Gaudeamus”, situat în centrul capitalei.
Zelenski prezintă detaliile planului de pace în 20 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina # Radio Moldova
După săptămâni de negocieri, Ucraina și Statele Unite au pregătit un proiect revizuit al planului de pace pentru a pune capăt războiului de amploare declanșat de Rusia. Planul inițial, alcătuit din 28 de puncte și care, în esență, împingea Ucraina spre capitulare, a fost refăcut într-un cadru de 20 de puncte. Președintele Volodimir Zelenski l-a prezentat pentru prima dată jurnaliștilor pe 23 decembrie, scrie publicația The Kyiv Independent.
PMAN devine scena concertului de Ajun: circulația rutieră suspendată de la ora 13:00 # Radio Moldova
Traficul rutier va fi sistat pe 24 decembrie în Piața Marii Adunări Naționale (PMAN) din Chișinău, începând cu ora 13:00, în contextul spectacolului din Ajunul Crăciunului pe stil nou. Restricțiile se vor menține până pe 25 decembrie, la ora 06:00.
EXCLUSIV | Concubina bărbatului reținut în cazul de la Beriozchi: „Spunea că oamenii au plecat la război” # Radio Moldova
Apar noi detalii în dosarul penal investigat în satul Beriozchi, raionul Anenii Noi. Concubina bărbatului reținut de poliție a declarat, după ședința de judecată, că acesta le-ar fi spus că persoanele dispărute au plecat la război, negând orice implicare în presupuse crime. Femeia, reținută acum două zile, a fost adusă miercuri, 24 decembrie, în fața judecătorilor din Anenii Noi. Instanța a decis plasarea acesteia în arest preventiv.
Sporting Lisabona a obținut o nouă victorie la scor în campionatul Portugaliei. „Leii” au învins-o în deplasare pe Vitoria Guimaraes cu 4-1 într-un meci din cadrul etapei a 15-a a competiției.
Rusia cheltuiește într-o zi de război cât bugetul anual al unor regiuni din componența sa # Radio Moldova
Pentru al doilea an consecutiv, cheltuielile săptămânale ale Rusiei pentru războiul din Ucraina depășesc bugetele anuale ale majorității regiunilor rusești, arată calculele realizate de The Moscow Times. Cheltuielile militare ale Rusiei în 2026 vor ajunge la 12.9 trilioane de ruble – aproape 30% din bugetul întregii țării.
Pofta vine mâncând: Alexei Savinov dorește ca în 2026 să le înfrunte pe Ludogoreț Razgrad, Levki și ȚSKA Sofia # Radio Moldova
S-a acomodat perfect în Bulgaria, iar în 2026 speră să le înfrunte pe Ludogoreț Razgrad, Levski și ȚSKA, ambele din Sofia. Începând cu sezonul următor, antrenorul moldovean Alexei Savinov și-a fixat drept obiectiv promovarea în prima divizie valorică a fotbalului bulgar cu gruparea Fratria Varna. Ajuns în vara acestui an la Fratria Varna, Savinov a creat o echipă competitivă. În 18 meciuri jucate în divizia secundă a fotbalului bulgar, „alb-roșii" au obținut 13 victorii, au consemnat 2 remize și au suferit 3 înfrângeri.
Un amendament la Legea bugetului pentru 2026, prin care se solicită alocarea a 12 milioane de lei pentru realizarea studiului de fezabilitate al viitoarei Arene Naționale a Republicii Moldova, a fost depus de deputatul și fostul fotbalist Maxim Potîrniche.
Compania „Energocom” a achiziționat, în premieră, energie electrică de la un producător local care utilizează baterii de stocare a energiei (BESS), „o soluție modernă menită să contribuie la echilibrarea sistemului electroenergetic național”.
Ministerul Digitalizării din Rusia vrea să introducă un identificator unic de utilizator - astfel autorităților le va fi mai ușor să depisteze comentariile indezirabile. Despre planurile de a introduce un identificator unic (ID), care va fi legat de numărul de telefon, a anunțat viceministra dezvoltării digitale a Rusiei, Bella Cherkesova, în cadrul unei ședințe a Consiliului Public pe lângă minister, scrie publicația guvernamentală Rossiiskaia Gazeta, citată de Astra.
Anul 2025 a fost un „examen” pentru R. Moldova: Igor Grosu: „Am reușit să păstrăm pacea într-un an complicat” # Radio Moldova
Anul 2025 a fost unul decisiv pentru Republica Moldova, în care cea mai importantă realizare a fost menținerea păcii și confirmarea direcției europene a țării. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului, Igor Grosu, în cadrul emisiunii „Bună Dimineața” de la Moldova 1. Potrivit oficialului, anul care se încheie a fost un „examen” pentru societate și instituții, în care deciziile majore au fost luate suveran, de către cetățeni.
Revista presei internaționale | Scenarii pesimiste pentru încheierea războiului ruso-ucrainean; Putin evită să-l apere pe Maduro, aflat sub presiunea lui Trump # Radio Moldova
Presa internațională evaluează etapele la care au ajuns negocierile de încheiere a războiului ruso‑ucrainean mediate de Statele Unite. Mai multe publicații semnalează că Rusia e dispusă să continue războiul în pofida crizei economice cu care se confruntă. Divergențele dintre liderii Germaniei și Franței care pun în pericol unitatea europeană, dar și lipsa acțiunilor de sprijin din partea Moscovei pentru regimul venezuelean al lui Nicolas Maduro, aflat sub presiunea SUA, se numără printre alte teme abordate de presa străină.
Secretarul oficiului teritorial Râșcani al fostului partid „Șor”, declarat neconstituțional în iunie 2023, a fost trimis după gratii, fiind acuzat că a primit peste 1.4 milioane de lei pentru activitățile ilegale ale formațiunii, inclusiv pentru organizarea protestelor și remunerarea participanților. Sentința a fost pronunțată de Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, la 23 decembrie.
Revista presei | Agenția Servicii Publice iese curată dintr-o schemă păguboasă pornită de Plahotniuc și continuată de Andronachi # Radio Moldova
Publicațiile naționale continuă să facă totalurile anului 2025, considerat de experți unul decisiv pentru păstrarea cursului proeuropean al R. Moldova. Intensificarea colaborării multidimensionale cu România este un alt subiect abordat de politicieni și comentatori politici. Presa relatează între timp că Agenția Servicii Publice a câștigat litigiul împotriva unei companii bulgare, care i-a înaintat pretenții financiare de peste 100 de milioane de lei. În vizorul mass-media sunt și planurile pentru securizarea seismică a imobilelor, anunțate de autorități.
Cei care și-au planificat o vacanță la Iași au mai multe oportunități de a ajunge la destinație. Calea Ferată din Moldova anunță suplimentarea curselor pe ruta Chișinău–Socola (Iași), pe perioada sărbătorilor de iarnă.
Comentariile personale, sub amenințare: Rusia pregătește un ID unic pentru utilizatori # Radio Moldova
Ministerul Digitalizării din Rusia vrea să introducă un identificator unic de utilizator - astfel autorităților le va fi mai ușor să depisteze comentariile indezirabile. Despre planurile de a introduce un identificator unic (ID), care va fi legat de numărul de telefon, a anunțat viceministra dezvoltării digitale a Rusiei, Bella Cherkesova, în cadrul unei ședințe a Consiliului Public pe lângă minister, scrie publicația guvernamentală Rossiiskaia Gazeta, citată de Astra.
RETROSPECTIVA 2025 | Creștere economică moderată, PIB de 2.7% și dezechilibru între exporturi și importuri # Radio Moldova
Economia Republicii Moldova a fost marcată, în 2025, de o creștere economică moderată, revenindu-și treptat după mai mulți ani în care a fost afectată de războiul din Ucraina și de șocurile energetice. Creșterea estimată a Produsului Intern Brut (PIB) de 2.7%, față de prognoza de 1.3%, a fost susținută în principal de consum, investiții și de o recoltă agricolă mai bună decât se anticipa inițial.
Alegerile prezidențiale din Statele Unite au reprezentat un moment de glorie pentru o mică brutărie din orășelul Freinsheim, din sud-vestul Germaniei. Motivul a fost legătura de rudenie a proprietarilor cu Donald Trump și tortul intitulat „Bucățica lui Trump”, decorat cu portretul viitorului lider de la Casa Albă. Cu toate acestea, brutăria este nevoită acum să se închidă din cauza dificultăților financiare și a concurenței dure din partea altor localuri din zonă, scrie DW.
Noi explozii în sudul Moscovei, în zona atentatului soldat cu moartea unui general rus: trei persoane și-au pierdut viața # Radio Moldova
Trei persoane, printre care doi angajați ai poliției rutiere ruse, au murit în urma unei explozii produse în noaptea de 24 noiembrie pe strada Eletskaia, în sudul Moscovei. Deflagrația a avut loc în apropierea unui automobil de serviciu al poliției, a anunțat Comitetul de Investigații al Federației Ruse (SKR). Potrivit autorităților, dispozitivul exploziv a fost detonat în momentul în care polițiștii s-au apropiat de un bărbat suspect care se afla lângă mașina lor. Identitatea acestuia nu a fost făcută publică, însă SKR confirmă că și acesta a murit în urma exploziei.
Lapoviță și ninsoare în nord și centru: drumarii au intervenit pe drumurile naționale # Radio Moldova
Primii fulgi de zăpadă din acest sezon au adus condiții de iarnă pe mai multe drumuri naționale din nordul și centrul Republicii Moldova. Potrivit Administrația Națională a Drumurilor (AND), în urma precipitațiilor sub formă de lapoviță și ninsoare s-au format sectoare cu polei și carosabil înzăpezit.
Accident aviatic în apropiere de Ankara: șeful armatei libiene și alți patru oficiali au murit # Radio Moldova
Șeful Statului Major al armatei libiene, Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad, a murit marți, 23 decembrie, într-un accident aviatic, la scurt timp după ce aeronava în care se afla a decolat din capitala Turciei, Ankara, a anunțat premierul Libiei, citat de Reuters.
Corespondență Dan Alexe | Cum să supraviețuiești Crăciunului în Europa: ghidul culinar al blazaților # Radio Moldova
Tradițiile meselor de Crăciun diferă enorm de-a lungul și de-a latul creștinătății Europei, despărțind continentul în arii culturale distincte din punct de vedere culinar. Pentru un meniu de sărbători, să începem cu francezii, pentru că ei au inventat termenul de „Revelion” / Réveillon = Marea Trezire. Până acum un secol, „Revelion” desemna exclusiv masa din seara de Crăciun, dar nu pe cea de Anul Nou, cum a ajuns astăzi să însemne. Astăzi, însă, obiceiurile culinare tradiționale ale francezilor se cam pierd. Francezii mănâncă azi de cinci ori mai multe mâncăruri congelate decât înainte de anul 2000, să spunem, și beau de trei ori mai puțin vin.
După ce a fost avariată la începutul anului, construcția de protecție de deasupra celui de-al patrulea bloc energetic rămâne extrem de vulnerabilă, iar un nou bombardament rusesc ar putea distruge obiectivul, a declarat directorul Centralei Nucleare de la Cernobîl, Serghei Tarakanov, pentru agenția AFP. Potrivit acestuia, chiar și o lovitură indirectă ar putea provoca vibrații seismice la care sarcofagul nu ar putea rezista, transmite DW.
Sărbătorile de iarnă bat la ușă, iar piețele sunt pline de produse pentru masa festivă. Cu toate acestea, cumpărătorii spun că anul acesta își fac listele mai chibzuit ca în alți ani: aleg cantități mai mici, în funcție de buget și de tradițiile pe care le păstrează. Unii spun că nu sărbătoresc Crăciunul pe stil nou, iar alții vor pregăti mese mai modeste, chiar dacă, paradoxal, prețurile au rămas neschimbate sau au scăzut ușor.
Comunitatea poloneză din localitatea Stârcea, raionul Glodeni, a intrat în atmosfera sărbătorilor de iarnă. Colinde, masa tradițională și momente de emoție au marcat Ajunul Crăciunului - „Wigilia”, una dintre cele mai importante sărbători pentru comunitatea poloneză.
Mai mulți oameni din Marea Britanie au fost la un pas de tragedie, după ce un canal s-a surpat și înghițit o ambarcațiune. Incidentul a avut loc în vestul Angliei. Mai multe bărci care se aflau în acel moment pe apă s-au prăbușit în prăpastie. Este un adevărat miracol că s-a trecut fără victime, spun martorii.
A retrospective event dedicated to the Brussels Diplomatic Bazaar was held in Chisinau. Cultural advocates from the Republic of Moldova, who had participated in events organized by the embassies of Moldova and Romania in Belgium, reminisced about the most memorable moments from their heartfelt gatherings in 2025.
„Un decret despre oameni, nu funcții”: cine sunt personalitățile decorate de Președinta Republicii Moldova # Radio Moldova
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a conferit distincții de stat mai multor personalități care s-au remarcat prin profesionalism, integritate și dedicare exemplară în activitatea desfășurată, precum și prin contribuția lor la dezvoltarea societății și promovarea valorilor naționale.
