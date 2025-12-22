PSRM își reafirmă discursul anti-PAS și anti-UE, într-un nou mesaj politic axat pe „suveranitate” și Rusia
În timp ce Republica Moldova se află într-un proces complex de integrare europeană și de adaptare la realitățile de securitate din regiune, Partidul Socialiștilor din Republica Moldova continuă să mizeze pe o retorică dură împotriva guvernării și pe teme geopolitice sensibile, reluate constant în mesajele sale publice. Aceste accente au fost reconfirmate la ședința Consiliului …
VIDEO | „Deja se văd primele rândunele!” Alexandru Munteanu: Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, deși „nimeni nu se aștepta” # Cotidianul
Economia Republicii Moldova „a început să crească” spre final de an, deși „nimeni nu se aștepta”, iar efectele investițiilor se văd deja, spune premierul Alexandru Munteanu. Autoritățile vor „mări viteza” pentru ca R. Moldova să devină „o țară europeană cu o economie europeană”, a promis șeful Guvernului, la emisiunea ÎN CONTEXT de la Moldova 1. Alexandru Munteanu a punctat …
Cum vor fi cheltuite cele 150 de milioane de euro de la BERD. Traseul Chișinău–Leușeni, printre proiecte # Cotidianul
Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare acordă Republicii Moldova un împrumut suplimentar de 150 de milioane de euro, pe lângă cele 150 de milioane de euro oferite în 2024, pentru finanțarea reabilitării unor drumuri-cheie din țară și din zona capitalei, Chișinău. Împreună cu un împrumut de 40 de milioane de euro semnat în luna iunie …
Comisia Europeană: Moldova trebuie să își alinieze politica de vize și să reducă cererile nefondate de azil # Cotidianul
Comisia Europeană a adoptat, pe 19 decembrie, cel de-al optulea raport în cadrul Mecanismului de suspendare a vizelor, care monitorizează regimurile de călătorie fără vize ale UE. Deși majoritatea țărilor partenere au făcut pași pentru a răspunde recomandărilor formulate în rapoartele anterioare privind Mecanismul de suspendare a vizelor, persistă provocări semnificative, inclusiv în Georgia, Moldova …
De ce Moldova nu îl va extrăda pe Vlad Filat în Franța? Explicația Ministerului Justiției # Cotidianul
Republica Moldova a fost prejudiciată în dosarul de spălare de bani din Franța, în care fostul premier Vlad Filat a fost condamnat în lipsă. Potrivit Ministerului Justiției, instanța franceză a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în acest dosar. „Justiția din Franța a admis cererea R. Moldova de a fi …
Comisia Electorală Centrală propune reglementarea distinctă a votului prin corespondență prin includerea unui capitol separat în Codul electoral, după evaluarea implementării parțiale a acestei metode la alegerile parlamentare din 28 septembrie. Propunerea a fost formulată în cadrul ședinței CEC din 22 decembrie, odată cu aprobarea Raportului privind implementarea votului prin corespondență, autoritatea electorală considerând oportună …
Maia Sandu, în dialog cu diaspora: statul trebuie să faciliteze revenirea acasă a cetățenilor # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a discutat astăzi cu reprezentanți ai diasporei despre îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării cetățenilor, subliniind că statul are datoria de a crea condiții clare și prietenoase pentru moldovenii care aleg să revină acasă. La eveniment au participat peste o sută de persoane, inclusiv reprezentanți ai autorităților publice centrale …
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a Partidului „Șor” a fost condamnată la 4 ani de închisoare # Cotidianul
Daria Trofim, vicepreședintele organizației teritoriale Rîșcani a fostului Partid „Șor”, a fost condamnată la 4 ani de închisoare cu executare pentru finanțarea ilegală a partidului din partea unei grupări criminale. Sentința a fost pronunțată luni, 22 decembrie, de magistrații Judecătoriei Chișinău. Potrivit Procuraturii Anticorupție, în perioada iulie – octombrie 2022, femeia, activând în cadrul formațiunii, …
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea anuală a șefilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova, unde a subliniat necesitatea unei coordonări mai strânse între Legislativ și Ministerul Afacerilor Externe pentru consolidarea poziției țării pe plan internațional. Grosu a evidențiat că o cooperare eficientă între Parlament și Ministerul Afacerilor Externe este …
VIDEO | Fracțiunea MAN dă replică la acuzațiile consilierului PAS: problemele nu sunt la Primărie, ci la guvernare # Cotidianul
După ce consilierul municipal PAS, Ion Melnic, l-a acuzat public pe Ivan Ceban de presupuse ilegalități și de tentative de intimidare prin acțiuni în instanță, reacția din partea fracțiunii Mișcării Alternativa Națională din Consiliul Municipal Chișinău nu a întârziat să apară. Răspunsul a vizat, per general, situația economică și bugetară de la nivel național. Fracțiunea …
Președinta Maia Sandu trasează direcțiile politicii externe pentru 2026: aderarea la UE, consolidarea relațiilor cu vecinii și sprijin pentru diasporă # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a participat la reuniunea anuală a ambasadorilor, unde a prezentat principalele direcții ale politicii externe pentru anul 2026, subliniind că contextul regional și internațional, marcat de intensificarea amenințărilor hibride, rămâne unul complicat. În acest cadru, șefa statului a afirmat că singura strategie realistă de supraviețuire a Republicii Moldova ca stat …
Uzina Metalurgică din stânga Nistrului intră în regim de șomaj tehnic: angajații vor primi două treimi din salariu # Cotidianul
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stângă Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv. Informația a fost comunicată de surse ale agenției IPN sub condiția anonimatului. Aplicarea măsurii vine ca urmare a instituirii stării de urgență în economie …
Fostul premier Vlad Filat, condamnat în Franța la 2 ani de închisoare și amendă de 100.000 € pentru spălare de bani # Cotidianul
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. De asemenea, instanța a condamnat-o și pe fosta sa soție …
VIDEO | Poduri peste Prut și comerț d emiliarde. Relația economică dintre România și Moldova, la cel mai înalt nivel # Cotidianul
Relațiile economice dintre România și Republica Moldova au atins un nivel fără precedent, schimburile comerciale bilaterale stabilind un nou record în 2025. Anunțul a fost făcut în cadrul unei conferințe de presă comune la Chișinău, de către miniștrii de externe ai celor două țări, Mihai Popșoi și Oana-Silvia Țoiu. Mihai Popșoi, a subliniat că această …
Ministerul Energiei anunță că linia Vulcănești-Chișinău va fi dată curând în exploatare, consolidând independența energetică a Republicii Moldova # Cotidianul
Linia independenței energetice Vulcănești-Chișinău este aproape de a fi dată în exploatare, iar în perioada următoare sunt planificate etapele de testare. Precizările au fost făcute astăzi de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă, informează Moldpres. „Linia Vulcănești-Chișinău este astăzi aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Această …
VIDEO | Ion Ceban l-ar fi acționat în judecată pe consilierul PAS, Ion Melnic, după dezvăluiri incomode: „Nu-i place că îi deconspir hoția” # Cotidianul
Consilierul municipal PAS Ion Melnic susține că Ivan Ceban l-a acționat în judecată în două dosare, pe care le califică drept o tentativă de intimidare politică, după ce a făcut publice presupuse încălcări legate de utilizarea banilor publici și de promovarea politică a primarului. Prima ședință de judecată într-unul dintre dosare este programată pentru 11 …
Peste 1000 de elevi au fost evacuați, după ce un incendiu a izbucnit pe teritoriul Liceului Teoretic „Iulia Hasdeu”, din capitală. Apelul la Serviciul 112 a fost recepționat la ora 10:43. La fața locului au fost îndreptate cinci echipaje de pompieri și salvatori. Ajunși, angajații IGSU au stabilit că focul a cuprins un panou electric …
Anchetă penală și demiteri după un incident cu armă de foc la Inspectoratul de Poliție Centru # Cotidianul
Inspectoratul General al Poliției (IGP) a demarat o anchetă penală și una disciplinară după un incident armat produs în sediul Inspectoratului de Poliție Centru din Chișinău. Potrivit Poliției, în urma primelor verificări au fost depistate trei cartușe, iar polițistul vizat, precum și șeful și șeful adjunct al Inspectoratului, au fost eliberați din funcție. Cazul a …
VIDEO | Neutralitatea-feblețea lui Dodon. Analistul Mihai Isac demontează „rețeta siguranței” promovate de slujitorii Kremlinului # Cotidianul
Neutralitatea Republicii Moldova a fost din nou prezentată drept soluția salvatoare într-un context geopolitic extrem de tensionat. Analistul politic, Mihai Isac, a abordat, în cea mai recentă ediție a emisiunii Fake News Alert, această narativă, promovată de politicieni proruși la o masă rotundă dedicată Zilei Internaționale a Neutralității, subliniind contradicțiile, manipulările și riscurile reale pe …
Vladimir Plahotniuc, rezervat în fața presei, despre presupusele materiale compromițătoare privind politicieni moldoveni: „O să vedem. Trebuie să mă gândesc” # Cotidianul
Vladimir Plahotniuc a comparut luni, 22 decembrie 2025, din nou în fața judecătorilor în dosarul cunoscut sub denumirea generică „Frauda bancară”, episodul Plahotniuc, aflat în faza de examinare a probelor apărării. Înainte de începerea ședinței de judecată, fostul lider democrat a fost abordat de jurnaliști, fiind întrebat inclusiv despre existența unor presupuse materiale compromițătoare care …
Există gesturi care, deși par minore, dezvăluie cu o claritate uimitoare o criză mult mai profundă decât evenimentul în sine. Zilele trecute, în plenul Camerei Deputaților, deputatul Silviu Vexler a rupt ostentativ, în fața tuturor, un afiș care conținea imaginile fundamentale ale culturii române: Mihai Eminescu, Vasile Alecsandri, Mircea Eliade, Octavian Goga, Bogdan Petriceicu Hașdeu, …
Transportatorii amenință cu noi proteste, nemulțumiți de modificările propuse la Codul transporturilor rutiere # Cotidianul
Transportatorii vor să iasă din nou la proteste, fiind deranjați de noile modificări pe care vor să le introducă autoritățile la Codul transporturilor rutiere (CTR). În acest sens, Președintele Consiliului APOTA (Asociația Patronală a Operatorilor de Transport Auto) Oleg Alexa, a transmis o scrisoare publică adresată primului ministru, Alexandru Munteanu. Prin acea scrisoare, transportatorii cer …
VIDEO | Vlad Plahotniuc își va petrece sărbătorile de iarnă după gratii, după ce arestul preventiv i-a fost prelungit cu 30 de zile # Cotidianul
Fostul lider al Partidului Democrat (PD), Vladimir Plahotniuc, va rămâne încă 30 de zile în arest preventiv, în Penitenciarul nr. 13 din Chișinău. Decizia a fost pronunțată astăzi de magistrați, care au admis solicitarea procurorilor în dosarul privind frauda bancară, cunoscut drept „furtul miliardului”. Prin urmare, Plahotniuc își va petrece sărbătorile de iarnă în detenție, …
VIDEO | Captură de proporții la Chișinău: 10 kg de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, scoase din circuit # Cotidianul
Polițiștii din Chișinău au scos din circuit aproximativ 10 kilograme de droguri sintetice, în valoare de peste 7 milioane de lei, în urma reținerii în flagrant a unui bărbat de 45 de ani, bănuit de trafic ilicit de droguri în proporții deosebit de mari, notează poliția Republicii Moldova. Potrivit informațiilor oferite de oamenii legii, reținerea …
Președintele Românie, Nicușor Dan anunță un referendum în rândul magistraților: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau în interesul unui grup” # Cotidianul
Președintele Nicușor Dan a anunțat duminică, la Palatul Cotroceni, că va iniția în luna ianuarie un referendum în cadrul corpului magistraților cu întrebarea: „Consiliul Superior al Magistratului acționează în interes public sau acționează în interesul unui grup din interiorul sistemului judiciar?”. „Dacă vor spune în ansamblul lor că CSM acționează în interes public, vom continua …
VIDEO | Alertă cu bombă la Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, înainte de ședința în dosarul lui Plahotniuc # Cotidianul
Judecătoria Chișinău, sediul Buiucani, a fost evacuate, astăzi, după ce a fost raportată o amenințare cu bombă cu puțin timp înainte de începerea ședinței în dosarul oligarhului Vladimir Plahotniuc. Magistrații urmau să examineze solicitarea procurorilor privind prelungirea arestului preventiv al inculpatului în cadrul cauzei privind „furtul miliardului”, dar procedura a fost perturbată de intervenția serviciilor …
Avizul Comisia de la Veneția privind proiectul de lege care prevede lichidarea celor două procuraturi specializate și crearea unei noi instituții în loc ar putea determina Parlamentul să renunțe la această inițiativă. Concluzia a fost formulată de analiștii Igor Boțan și Nicolae Negru, invitați ai podcastului „Dincolo de Știri”, de la Europa Liberă. Comisia Europeană …
Peste 100 de gospodării agricole din Crocmaz vor putea accesa noul sistem de irigare local # Cotidianul
Unul dintre cele mai moderne sisteme de irigare din țară se construiește la Crocmaz, raionul Ștefan Vodă. Sistemul va deservi peste 100 de gospodării agricole, transmite IPN. Fermierii din zonă vor putea, pentru prima dată, să își planifice irigarea în funcție de necesitățile reale ale culturilor, a subliniat președintele Parlamentului, Igor Grosu, care a vizitat …
Ministra de Externe a României, Oana-Silvia Țoiu, în vizită oficială la Chișinău. Întrevederi cu Maia Sandu și conducerea Guvernului # Cotidianul
Ministra afacerilor externe a României, Oana-Silvia Țoiu, va efectua luni, 22 decembrie, o vizită de lucru în Republica Moldova, la invitația viceprim-ministrului și ministrului afacerilor externe de la Chișinău, Mihai Popșoi. Vizita are loc în contextul participării oficialului român la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate, eveniment care reunește …
Mulți ucraineni au venit și au investit în procurarea locuințelor, fapt ce a influențat piața imobiliară din R. Moldova, precum și războiul din Ucraina, afirmă vicepreședinta Comisiei parlamentare economie, buget și finanțe, Victoria Belous, fosta șefă a Serviciului Fiscal de Stat. Alți factori care au dus la scumpirea apartamentelor sunt declinul construcțiilor, scumpirea terenurilor și …
Investigație Associated Press: Rusia vrea să epuizeze resursele investigative ale Europei prin campania sa de sabotaj # Cotidianul
În noiembrie, un tren cu aproape 500 de pasageri s-a oprit brusc în estul Poloniei. O linie electrică aeriană ruptă a spart mai multe geamuri, iar calea ferată din față a fost avariată. În alt punct al aceleiași linii, explozibili au detonat sub un tren de marfă aflat în mers, scrie Associated Press într-o investigație. …
Zelenski: Rusia a atacat Ucraina cu circa 1.300 de drone într-o singură săptămână. Odesa și sudul țării, cele mai afectate # Cotidianul
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat pe pagina sa de Telegram că, doar în această săptămână, Rusia a lansat asupra Ucrainei aproximativ 1.300 de drone de atac, aproape 1.200 de bombe aeriene ghidate și nouă rachete de diferite tipuri. Cele mai afectate zone au fost regiunea Odesa și sudul țării. Potrivit șefului statului, autoritățile și …
VIDEO | Renato Usatîi, cu viză SUA pe 10 ani, după ce în 2014 amenința că va transforma Ambasada SUA în „club de karaoke” # Cotidianul
Liderul Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că a obținut o viză pentru Statele Unite ale Americii valabilă până în anul 2035, la mai bine de un deceniu după ce, în plină campanie electorală din 2014, amenința că va „închide Ambasada SUA la Chișinău și o va transforma în club de karaoke”. Anunțul a fost …
Forbes: Lupta Ucrainei cu „flota din umbră” a Federației Ruse capătă dimensiuni globale # Cotidianul
Prin loviturile asupra „flotei din umbră” a Rusiei, Ucraina urmărește să taie veniturile din petrol care continuă să finanțeze războiul lui Putin. Militarii ucraineni au lovit un petrolier rusesc din „flota din umbră” a Federației Ruse în Marea Mediterană, ceea ce indică o extindere semnificativă a campaniei maritime de lungă durată a Kievului împotriva infrastructurii …
Kremlinul a declarat că președintele Rusiei, Vladimir Putin, este dispus să poarte negocieri cu președintele Franței, Emmanuel Macron, pe tema războiului din Ucraina, relatează DW. Anunțul a fost făcut de purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, într-un interviu acordat agenției RIA Novosti. Potrivit lui Peskov, Moscova vede pozitiv posibilitatea reluării dialogului la nivel înalt, …
Șeful adjunct al Direcției generale arhitectură, urbanism și relații funciare din Chișinău, instituția care autorizează tot ce se construiește în capitală, s-a ales cu un duplex într-un cartier select de case din sectorul Ciocana. L-a cumpărat pe datorie de la un dezvoltator imobiliar, căruia inițial i-a eliberat un certificat de urbanism, iar ulterior i-a dat …
Aproape un miliard de lei ar urma să ajungă la gunoi în Republica Moldova în perioada sărbătorilor de iarnă, estimează economistul Veaceslav Ioniță. Numărul mare de zile de sărbătoare, din 24 decembrie până la 14 ianuarie – dublu față de media europeană, precum și obișnuința de a cumpăra și a găti de două ori mai …
Negocieri SUA–Rusia în Florida pentru încheierea războiului din Ucraina: Putin nu cedează și nu oferă compromisuri # Cotidianul
Negociatorii americani urmează să se întâlnească sâmbătă, în Florida, cu oficiali ruși, în cadrul celor mai recente discuții menite să pună capăt războiului declanșat de Rusia împotriva Ucrainei, în timp ce administrația președintelui Donald Trump încearcă să obțină un acord atât din partea Rusiei, cât și a Ucrainei pentru încetarea conflictului, scrie reuters.com. Întâlnirea are …
VIDEO | „Cine a furat miliardul?” – Ghimpu și Plîngău, scandal cu jigniri și acuzații în direct: „Voi ca niște proști ați intrat în lupta asta. Niște cățeluși duși de funiuță” # Cotidianul
Mihai Ghimpu și Dinu Plîngău au intrat într-un conflict verbal aprins pe tema responsabilității pentru „furtul miliardului”, în cadrul emisiunii Întreabă Ghețu, difuzată de TV8. Cei doi politicieni nu au ajuns la un numitor comun și au rememorat episoade controversate din perioada guvernărilor PLDM și PDM. În timpul dezbaterii, Mihai Ghimpu a afirmat că nu …
Atacurile din sudul Ucrainei redirecționează temporar transportul de mărfuri prin Republica Moldova # Cotidianul
Centrul Național de Management al Crizelor (CNMC) informează că, în contextul războiului declanșat de Federația Rusă împotriva Ucrainei, atacurile recente, tot mai intense, asupra infrastructurii critice și de transport din sudul Ucrainei au dus la deteriorarea și blocarea unor rute logistice esențiale. Potrivit CNMC, bombardarea podului de pe traseul Odesa–Reni, care traversează râul Nistru, a …
Republica Moldova: între iluzie și supraviețuire. Cine va duce pâine cu sare „eliberatorilor” — Dodon, Tkaciuk sau Tarlev? # Cotidianul
Ieri am urmărit ultima conferință de presă a lui Vladimir Putin. Fără emoții inutile și fără dorința de a exagera, pot spune fără niciun dubiu că avem de-a face cu o persoană profund dezechilibrată psihic. Nu în sens polemic, ci funcțional. Un mitoman patologic, un mincinos cronic, un om rupt de realitate, care trăiește într-un …
Tortură, violuri și crime – mărturia unei femei care-și face dreptate la Haga după ce a scăpat din infernul Kremlinului / “Pentru mine, victoria Ucrainei ar însemna un tribunal în care să fie pedepsiți. M-au lovit în cap, m-au sufocat cu pungi de plastic și cabluri. Au adus propriul lor curent electric și au simulat execuții. Scopul era să mă facă să mărturisesc ceva ce nu făcusem” # Cotidianul
O nouă mărturie despre situația îngrozitoare a ucrainenilor care cad în mâinile forțelor ruse din teritoriile ocupate a fost publicată de publicația independentă The Insider. Această mărturie a fost prezentată recent și în fața Tribunalului Internațional de la Haga. Cea care descrie suferințele provocate de oamenii Rusiei în teritoriile ocupate este o ucraineancă, Olena Yahupova, …
Podul de la Maiaki în apropierea satului Palanca, care leagă traseul Odessa – Reni, a fost lovit astăzi și de o rachetă “Iskander M” cu dispersie. Canalele de telegram din Ucraina scriu că acest pod a fost lovit astăzi și de 15 drone rusești. Amintim că mai multe drone rusești care transportau exploziv au lovit …
Bradul de Crăciun a fost inaugurat la Președinție: Maia Sandu anunță deschiderea sărbătorilor de iarnă # Cotidianul
Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a inaugurat bradul de Crăciun de la Președinție, eveniment care marchează începutul sărbătorilor de iarnă și a avut loc într-o atmosferă festivă, alături de copii. Evenimentul a fost descris de șefa statului drept „un moment cald și plin de emoție”, fiind organizat în prezența copiilor, care s-au bucurat de un …
Cheltuielile medicale pot fi deduse din impozit în 2025: ce trebuie să știe contribuabilii # Cotidianul
Cetățenii care au achitat servicii medicale sau o poliță de asigurare medicală facultativă în 2025 pot reduce venitul impozabil la depunerea declarației fiscale, beneficiind astfel de o deducere de până la salariul mediu pe economie, dacă respectă condițiile stabilite de Codul fiscal. Facilitatea se aplică persoanelor asigurate medical în Republica Moldova și presupune diminuarea venitului …
Peste 100 de milioane de lei pentru producătorii de lapte: AIPA a acceptat 221 de cereri # Cotidianul
Fermierii din sectorul zootehnic au depus 223 de cereri în cadrul celui de-al șaselea apel de plăți directe pentru producția de lapte, iar majoritatea acestora au fost aprobate. Anunțul a fost făcut de Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură. După examinare, AIPA a acceptat 221 de solicitări, în timp ce două cereri au fost …
23 de microbuze școlare, repartizate instituțiilor de învățământ din țară. MEC anunță achiziția altor 50 până în august # Cotidianul
23 de microbuze școlare au fost repartizate instituțiilor de învățământ din Republica Moldova, în cadrul unei ceremonii oficiale. Dintre acestea, 21 vor fi utilizate în sistemul de învățământ general, iar alte două vor deservi școli sportive. Potrivit Ministerului Educației și Cercetării (MEC), noile unități de transport vor asigura deplasarea a aproximativ 700 de elevi. Fiecare …
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a discutat cu ambasadorul Greciei despre consolidarea cooperării bilaterale # Cotidianul
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, s-a întâlnit cu Ambasadorul Republicii Elene în Republica Moldova, E.S. Nikolaos Krikos, pentru a reconfirma angajamentul comun de aprofundare a dialogului bilateral și de extindere a cooperării moldo-elene. În cadrul întrevederii, oficialii au abordat subiecte ce vizează dezvoltarea relațiilor de cooperare dintre Republica Moldova și Republica Elenă, fiind analizate inclusiv perspectivele …
Traversarea podului Maiaki-Udobnoe a fost suspendată, ca urmare a unui nou atac cu drone. La moment, în cadrul PTF „Palanca-Maiaki-Udobnoe” și PTF „Tudora-Starokazacie” se efectuează procesarea persoanelor și a mijloacelor de transport doar pe sensul de intrare în Republica Moldova. Ieșirea din Republica Moldova se autorizează doar cetățenilor care se deplasează spre Belgorod-Dnestrovsk (Ucraina), anunță …
Astăzi, 19 decembrie, se împlinesc 33 de ani de la reactivarea Mitropoliei Basarabiei ca parte integrantă a Bisericii Ortodoxe Române, prin hotărârea Sfântului Sinod din anul 1992. Decizia a marcat reluarea unei continuități istorice întrerupte de regimul sovietic și a avut loc într-un context politic și religios dificil. Reactivarea Mitropoliei Basarabiei a fost inițiată de …
