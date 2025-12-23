Normele de securitate la instalațiile electrice au fost actualizate

12:20

Lipsa unui mediu pentru studierea limbii române este una dintre principalele probleme din cauza căreia copiii din Găgăuzia au abilități lingvistice scăzute ori chiar nu vorbesc deloc limba română. Este constatarea exprimată de activista civică din Comrat, Lidia Ostaș, într-un interviu special pentru IPN. Lidia Ostaș a remarcat, de asemenea, dorința insuficientă de a cunoaște