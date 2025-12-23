„Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică
Realitatea.md, 23 decembrie 2025 17:20
43 de elevi și 42 de profesori au fost premiați astăzi, 23 decembrie, în cadrul festivității „Gala Olimpicilor 2025”. Evenimentul a reunit elevi distinși cu medalii și mențiuni de onoare la olimpiadele regionale și internaționale, profesori, membri ai Consiliilor Olimpice Republicane și a Juriilor. Performanțele elevilor și ale cadrelor didactice au fost apreciate de ministrul […] Articolul „Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică apare prima dată în Realitatea.md.
• • •
Alte ştiri de Realitatea.md
Acum 30 minute
17:20
Ordin de arestare pe numele lui Garry Kasparov. Kremlinul îl acuză de „justificarea terorismului” # Realitatea.md
O instanță din Rusia a dispus arestarea șahistului Garry Kasparov. Campionul este acuzat de justificarea terorismului, după ce a criticat invazia în Ucraina. Kasparov, care a fost inclus pe lista agenților străini ai Rusiei în mai 2022. Campionul locuiește în afara Rusiei de mai bine de 10 ani. În octombrie, Serviciul Federal de Securitate al […] Articolul Ordin de arestare pe numele lui Garry Kasparov. Kremlinul îl acuză de „justificarea terorismului” apare prima dată în Realitatea.md.
17:20
„Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică # Realitatea.md
43 de elevi și 42 de profesori au fost premiați astăzi, 23 decembrie, în cadrul festivității „Gala Olimpicilor 2025”. Evenimentul a reunit elevi distinși cu medalii și mențiuni de onoare la olimpiadele regionale și internaționale, profesori, membri ai Consiliilor Olimpice Republicane și a Juriilor. Performanțele elevilor și ale cadrelor didactice au fost apreciate de ministrul […] Articolul „Gala Olimpicilor 2025”: 43 de elevi și 42 de profesori, distinși pentru performanța academică apare prima dată în Realitatea.md.
Acum o oră
17:10
Explozie într-o clădire rezidențială de lângă Paris: trei copii și un adult, grav răniți # Realitatea.md
Trei copii și un adult au fost grav răniți în urma unei explozii puternice produse într-o clădire rezidențială din apropiere de Paris, potrivit stirileprotv.ro. Incidentul a avut loc într-o zonă locuită, iar echipele de intervenție au fost mobilizate de urgență la fața locului, după ce explozia a provocat distrugeri semnificative. O purtătoare de cuvânt a […] Articolul Explozie într-o clădire rezidențială de lângă Paris: trei copii și un adult, grav răniți apare prima dată în Realitatea.md.
17:00
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a făcut un apel ferm pentru continuarea sprijinului acordat Ucrainei, avertizând că orice semn de ezitare din partea Europei ar putea genera riscuri majore de securitate pe termen mediu și lung. Într-un interviu recent acordat agenției dpa, Rutte a subliniat că menținerea unei Ucraine puternice este esențială pentru a […] Articolul Mark Rutte: sprijinul pentru Ucraina este esențial pentru securitatea Europei apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Comuna Lozova, raionul Strășeni, marchează un moment important prin finalizarea proiectului de modernizare a sistemului de apeduct – un proiect de importanță strategică pentru sănătatea publică și dezvoltarea locală. După decenii în care localnicii au avut acces doar la apă tehnică sau sulfuroasă, comunitatea beneficiază, în premieră, de apă potabilă sigură și mineralizată. Primele sonde […] Articolul Proiect-pilot unic în Moldova: Comuna Lozova are apă potabilă mineralizată apare prima dată în Realitatea.md.
16:50
Întreprinderea de Stat „Calea Ferată din Moldova” (CFM) anunță că, la solicitarea călătorilor, în perioada sărbătorilor de iarnă vor fi operate curse suplimentare pe ruta trenului internațional nr. 821/1051–1054/824 Chișinău–Socola (Iași). Potrivit CFM, trenul va circula în zilele de 26, 27 și 28 decembrie 2025, precum și în datele de 2, 3, 4, 7, 8, […] Articolul Curse suplimentare de tren pe ruta Chișinău–Iași, în perioada sărbătorilor de iarnă apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 2 ore
16:40
Crimă la Dubai: însoțitoare de zbor de 25 de ani, găsită moartă într-un hotel de lux # Realitatea.md
Un bărbat în vârstă de 41 de ani a fost arestat sub acuzația de crimă, după ce o însoțitoare de bord a fost găsită ucisă într-o cameră a unui hotel de lux din Dubai, în perioada 17–18 decembrie, relatează The Independent. Potrivit anchetatorilor, victima a murit în urma rănilor suferite în timpul atacului petrecut în […] Articolul Crimă la Dubai: însoțitoare de zbor de 25 de ani, găsită moartă într-un hotel de lux apare prima dată în Realitatea.md.
16:30
ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte # Realitatea.md
Agenția Servicii Publice (ASP) a obținut câștig de cauză în apel în litigiul cu compania OPTIMO IT SOLUTIONS LTD din Bulgaria, în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte. Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate împotriva ASP, care depășeau 100 de milioane de lei pentru presupuse plăți neexecutate în perioada 2020–2021. Decizia este irevocabilă, […] Articolul ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte apare prima dată în Realitatea.md.
16:20
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi, condamnat de prima instanță la 12 ani de închisoare pentru corupție pasivă și implicare în grup criminal organizat, a fost menținută de Curtea de Apel, anunță Procuratura Anticorupție (PA). „Prin decizia din 23 decembrie, Curtea de Apel Centru a respins ca nefondat apelul declarat de avocatul inculpatului […] Articolul Sentința de condamnare a lui Alexandr Nesterovschi, menținută de Curtea de Apel apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
IMM-urile din Moldova vor fi sprijinite cu 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică # Realitatea.md
Întreprinderile mici și mijlocii din Republica Moldova vor primi finanțare nerambursabilă de 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică. Comisia parlamentară pentru politică externă a aprobat avizul consultativ privind semnarea Acordului de grant dintre Instituția Publică Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului (ODA) și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ). Grantul este destinat pentru cofinanțarea investițiilor […] Articolul IMM-urile din Moldova vor fi sprijinite cu 1,85 milioane de euro pentru modernizarea tehnologică apare prima dată în Realitatea.md.
16:00
Un bărbat de 59 de ani dintr-o localitate din raionul Anenii Noi și concubina acestuia au fost reținuți de oamenii legii, fiind bănuiți că au ucis cel puțin trei persoane, iar ulterior ar fi dat cadavrele ca hrană porcilor din gospodărie. Reținerea a avut loc ieri, în satul Beriozchi, după mai multe zile de căutări, […] Articolul Detalii macabre despre crima de la Anenii Noi. Ce s-ar fi întâmplat cu cadavrele apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
În această seară, de la ora 20:00, vă invităm să urmăriți o nouă ediție a emisiunii „Rezoomat”, moderată de jurnalista Ileana Pîrgaru. Invitatul ediției din această seară este ambasadorul Republicii Moldova la Washington, Vlad Kulminski. În timpul emisiunii vor fi analizate cele mai importante subiecte de actualitate printre care: Vizita președintelui Parlamentului în SUA Anularea […] Articolul Ambasadorul Republicii Moldova în SUA, Vlad Kulminski, invitat la Rezoomat apare prima dată în Realitatea.md.
15:50
Trăim într-o eră în care viteza și simplitatea definesc succesul unei afaceri. Clienții nu mai vor procese complicate, iar antreprenorii au nevoie de încasări rapide, sigure și transparente. Aici intervine Request to Pay (RTP) – o funcționalitate inovatoare a sistemului MIA – Plăți Instant, care duce digitalizarea plăților la următorul nivel. Ce este Request to […] Articolul Ce este Request to Pay (RTP) și cum transformă relația dintre clienți și afaceri apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 4 ore
15:40
Plan roșu de intervenție la Sibiu: Tavanul unui hotel s-a prăbușit peste piscină. Sub dărâmături sunt oameni # Realitatea.md
Tavanul hotelului Hilton din Sibiu s-a prăbușit peste piscină, informează presa locală. Forțele de ordine locale au plan roșu de intervenție. De sub dărâmături au fost scoși 8 oameni, printre care trei minori. Echipajele medicale le acordă ajutorul necesar. La fața locului intervin mai multe autospeciale, inclusiv pentru descarcerare, pentru stingere, ambulanțe și echipaje SMURD. […] Articolul Plan roșu de intervenție la Sibiu: Tavanul unui hotel s-a prăbușit peste piscină. Sub dărâmături sunt oameni apare prima dată în Realitatea.md.
15:40
Fostul deputat PAS, Victor Spînu, a fost numit director adjunct la Agenți Servicii Publice. Informația a fost confirmată de Spînu pentru grupul de presă REALITATEA. El a precizat că este în noua funcție din data de 22 decembrie 2025. Victor Spînu a fost deputat PAS în legislatura a XI-a, 2021–2025. Înainte de a deveni deputat, […] Articolul EXCLUSIV! Ex-deputat PAS, Victor Spînu, numit director adjunct la ASP apare prima dată în Realitatea.md.
15:30
Poliția efectuează în prezent acțiuni de urmărire penală într-un dosar deschis în urma dispariției unui bărbat dintr-o localitate din raionul Anenii Noi. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au stabilit ca versiune de bază ipoteza unui omor. „Poliția a reținut suspectul și complicele acestuia (concubina) desfășurându-se, la moment, alte măsuri procesuale pe caz. Cu detalii […] Articolul Suspiciuni de omor în Anenii Noi: Două persoane au fost reținute de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Moldovenii vor beneficia în continuare de regimul fără vize pentru călătoriile de scurtă durată în spațiul Schengen. Decizia vine după ce Comisia Europeană a adoptat, la 19 decembrie, cel de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit raportului, Moldova a realizat progrese în implementarea recomandărilor formulate anterior, ceea ce […] Articolul Moldovenii pot călători în continuare fără vize în spațiul Schengen apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Poliția efectuează în prezent acțiuni de urmărire penală într-un dosar deschis în urma dispariției unui bărbat dintr-o localitate din raionul Anenii Noi. În urma măsurilor întreprinse, oamenii legii au stabilit ca versiune de bază ipoteza unui omor. „Poliția a reținut suspectul și complicele acestuia (concubina) desfășurându-se, la moment, alte măsuri procesuale pe caz. Cu detalii […] Articolul Suspiciuni de omor în Anenii Noi: Doi suspecți au fost reținuți de polițiști apare prima dată în Realitatea.md.
15:20
Noul ambasador al Moldovei în China, deputatul PAS Petru Frunze deține un milion criptomonede # Realitatea.md
Deputatul PAS Petru Frunze a fost desemnat ambasador al Republicii Moldova în China. Potrivit declarației de avere pentru anul 2025, acesta a acumulat venituri consistente deține proprietăți imobiliare, automobile și active în monedă virtuală. Numirea lui Petru Frunze în funcția de ambasador în China a atras atenția și prin prisma CV-ului oficial, în care acesta […] Articolul Noul ambasador al Moldovei în China, deputatul PAS Petru Frunze deține un milion criptomonede apare prima dată în Realitatea.md.
15:10
Serviciul antirabic din Chișinău, descentralizat din 1 ianuarie: Locuitorii vor primi ajutor medical mai rapid # Realitatea.md
De la 1 ianuarie 2025, serviciul de asistență medicală antirabică din municipiul Chișinău va fi descentralizat, conform ordinului Ministerului Sănătății privind optimizarea acestui tip de îngrijiri. Măsura are drept scop facilitarea accesului populației la tratament, reducerea timpului de intervenție în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale și aplicarea uniformă a măsurilor de prevenire […] Articolul Serviciul antirabic din Chișinău, descentralizat din 1 ianuarie: Locuitorii vor primi ajutor medical mai rapid apare prima dată în Realitatea.md.
14:40
Femeie condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii: Îi obliga să cerșească # Realitatea.md
Procuratura Drochia, Oficiul Rîșcani, anunță că o femeie în vârstă de 53 de ani, originară din raionul Rîșcani, a fost condamnată recent la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii, printr-o sentință pronunțată de instanța de judecată. Totodată, instanța a dispus privarea inculpatei de dreptul de a exercita activități în domeniul gestionării resurselor umane […] Articolul Femeie condamnată la 15 ani de închisoare pentru trafic de copii: Îi obliga să cerșească apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
ANI a depistat averi nejustificate de milioane de lei la o fostă șefă din cadrul Serviciului Vamal # Realitatea.md
Autoritatea Națională de Integritate (ANI) a stabilit averi cu caracter nejustificat în valoare totală de peste 2 milioane 866 de mii de lei în privința a doi subiecți ai declarării averilor și intereselor personale. În acest sens, instituția a emis două acte de constatare și va solicita recuperarea sumelor în folosul statului. Potrivit ANI, în […] Articolul ANI a depistat averi nejustificate de milioane de lei la o fostă șefă din cadrul Serviciului Vamal apare prima dată în Realitatea.md.
14:30
Directorul Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI), Eugeniu Rusu, a respins acuzațiile lansate de deputatul Ion Chicu la ședința plenară a Parlamentul Republicii Moldova de săptămâna trecută, calificându-le drept false și menite să inducă în eroare opinia publică, transmite bani.md. Potrivit lui Eugeniu Rusu, afirmația potrivit căreia AGEPI ar colecta milioane de lei din […] Articolul AGEPI răspunde acuzațiilor lui Ion Chicu. Explicațiile directorului Eugeniu Rusu apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Dumitru Obadă a fost reales în funcția de președinte al Consiliul Superior al Procurorilor. Decizia a fost luată astăzi, 23 decembrie, în cadrul ședinței CSP, în urma unui vot secret. Ședința a fost prezidată de Rodica Ciobanu, decanul de vârstă al membrilor CSP. În urma votului unanim, membrii Consiliului au optat pentru continuitate, reconfirmându-l pe […] Articolul Dumitru Obadă rămâne președinte al Consiliului Superior al Procurorilor apare prima dată în Realitatea.md.
14:20
Un bărbat a murit, după ce s-ar fi înecat într-un canal pentru irigare. Cadavrul acestuia a fost extras în amiaza zilei de luni, în jurul orei 13:58, în localitatea Andrușul de Jos, din raionul Cahul, transmite Studio-L. Victima s-a dovedit a fi un bărbat în vârstă de 64 de ani, cadavrul căruia zăcea într-un canal […] Articolul Descoperire șocantă la Cahul! Un bărbat a fost găsit mort într-un canal de irigare apare prima dată în Realitatea.md.
14:10
Șase orașe din Moldova, dotate cu tractoare moderne pentru intervenții în situații meteo extreme # Realitatea.md
Șase orașe din Republica Moldova au fost dotate cu tractoare performante pentru a spori capacitatea lor de reacție în fața fenomenelor meteo extreme. De noile utilaje beneficiază orașele Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina. Tractoarele vor fi utilizate pentru deszăpezirea drumurilor, intervenții în caz de furtuni, căderi masive de zăpadă, arbori doborâți, drumuri blocate […] Articolul Șase orașe din Moldova, dotate cu tractoare moderne pentru intervenții în situații meteo extreme apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
În Ajunul Crăciunului pe stil nou, transportul public va fi sistat. Cum vor circula troleibuzele # Realitatea.md
Circulația transportului public va fi sistată miercuri, 24 decembrie, de la ora 13:00, până joi, 25 decembrie, ora 05:00, pe bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt, în perimetrul străzilor Alexandr Pușkin – Mitropolit G. Bănulescu-Bodoni, cu redirecționarea transportului pe străzile adiacente. Măsura a fost luată în contextul desfășurării manifestărilor cultural-artistice dedicate Ajunului Crăciunului pe stil […] Articolul În Ajunul Crăciunului pe stil nou, transportul public va fi sistat. Cum vor circula troleibuzele apare prima dată în Realitatea.md.
14:00
În Ucraina, sistemul de învățământ de 12 ani va fi implementat la nivel național începând cu 1 septembrie 2027, a declarat Nadezhda Kuzmicheva, viceministra Educației și Științei, într-un comentariu pentru RBC-Ucraina. „Nu este o chestiune de voință, ci de implementare a legii adoptate în 2020. Nu s-au făcut modificări la această parte a legii și […] Articolul Școlarizarea de 12 ani va fi obligatorie în Ucraina din 1 septembrie 2027 apare prima dată în Realitatea.md.
13:50
Șefa de la MAI despre împușcăturile de la sediul Poliției: ”Ar fi fost vorba despre o defecțiune la armă” # Realitatea.md
Ministra Afacerilor Interne, Daniella Misail-Nichitin, a oferit detalii despre incidentul produs la sediul Poliției din centrul capitalei, precizând că autoritățile au fost informate chiar în ziua producerii acestuia. Daniella Misail-Nichitin a subliniat că nu a fost utilizată arma de serviciu, ci arma personală a polițistului implicat. „Este vorba despre arma personală, nu despre arma de […] Articolul Șefa de la MAI despre împușcăturile de la sediul Poliției: ”Ar fi fost vorba despre o defecțiune la armă” apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
13:40
Rusia ar fi început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, după avertismentele lui Trump # Realitatea.md
Ministerul rus de Externe ar fi anunțat evacuarea familiilor angajaților săi diplomați din Caracas, capitala Venezuelei, potrivit unor surse din serviciile de informații europene, transmis de Associated Press și Moscow Times, citate de Antena3.ro. Operațiunea ar fi început vinerea trecută și ar fi vizat femei și copii, au precizat aceleași surse. Conform informațiilor obținute, oficialii […] Articolul Rusia ar fi început evacuarea familiilor diplomaților săi din Venezuela, după avertismentele lui Trump apare prima dată în Realitatea.md.
13:30
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 101 cazuri de gripă sezonieră: 78 de cazuri în municipiul Chișinău, 5 în Strășeni, 4 în Râșcani, 3 în Ialoveni și Orhei, câte 2 cazuri în Bălți, Fălești și Soroca și câte un caz în Ocnița și Rezina. Din totalul cazurilor, 71 […] Articolul Infecțiile respiratorii în creștere, COVID-19 în scădere: ANSP vine cu cifre apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
VIDEO Incident în Olanda: nouă persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime # Realitatea.md
Nouă persoane au fost rănite luni seara, 22 decembrie, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-o mulțime la Nunspeet, în Țările de Jos, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam. Autoritățile olandeze au declarat că nu suspectează un atac deliberat. Șoferița mașinii a fost rănită ușor și a fost arestată […] Articolul VIDEO Incident în Olanda: nouă persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime apare prima dată în Realitatea.md.
13:20
S-a drept lucrător bancar și a înșelat o femeie de bani. Un tânăr, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și cu interzicerea de a ocupa funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor, pe o perioadă de doi ani, pentru escrocherie. Pedepasa cu închisoarea a fost suspendată pe doi ani de […] Articolul S-a drept lucrător bancar și a înșelat o femeie de bani. Un tânăr, condamnat la închisoare apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Statul menține controlul asupra achiziției de energie. Mandatul Energocom, prelungit # Realitatea.md
Guvernul a aprobat astăzi prelungirea până la 31 decembrie 2026 a obligației de serviciu public pentru SA „Energocom”, compania de stat urmând să asigure în continuare achiziția centralizată a energiei electrice necesare pieței interne a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, măsura este necesară pentru a evita riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică și […] Articolul Statul menține controlul asupra achiziției de energie. Mandatul Energocom, prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
12:50
Victor Chirilă se mută ambasador de la București la Kiev. Mihai Mîțu va deveni șef al misiunii noastre din România # Realitatea.md
Mihai Mîțu, actualul secretat de stat al Ministerului Afacerilor Externe, urmează să fie numit ambasador al Moldovei în România. Actualul șef al misiunii noastre diplomatice din București, Victor Chirilă, ne va reprezenta țara în Ucraina. Lorina Bălteanu a fost desemnată ambasadoare a Moldovei în Franța. Fostul deputat Petru Frunze urmează să conducă misiunea diplomatică a […] Articolul Victor Chirilă se mută ambasador de la București la Kiev. Mihai Mîțu va deveni șef al misiunii noastre din România apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
ANRE a aprobat marja comercială la carburanți pentru 2026: petroliștii vor câștiga mai mult din fiecare litru # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 23 decembrie, nivelul marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, valabil pentru primul semestru al anului 2026. Pentru perioada ianuarie-iunie 2026, marja comercială specifică, care include și contribuția pentru eficiența energetică, va fi de 3,62 lei […] Articolul ANRE a aprobat marja comercială la carburanți pentru 2026: petroliștii vor câștiga mai mult din fiecare litru apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Șeful Asociației de interacțiune socială din Bălți: Problema lingvistică este creată politic # Realitatea.md
Problema lingvistică este inventată politic și este readusă de către politicieni de obicei înainte de alegeri. O spune șeful Asociației pentru Interacțiune Socială și Progres din Bălți, Veaceslav Burdeniuc, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, în prezent, tinerii din capitala de nord vorbesc mai mult româna, iar numărul persoanelor care comunică în două limbi, româna […] Articolul Șeful Asociației de interacțiune socială din Bălți: Problema lingvistică este creată politic apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu Oana Țoiu: „România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în țara noastră, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susținător al parcursului său european, […] Articolul Maia Sandu s-a întâlnit cu Oana Țoiu: „România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” apare prima dată în Realitatea.md.
12:30
Top 10 cele mai sustenabile companii din industria producătoare din lume. Vezi ce companii sunt în listă # Realitatea.md
Industria producătoare este unul dintre cei mai mari generatori de emisii la nivel mondial și, potrivit Forumului Economic Mondial, contribuie cu aproximativ o cincime la totalul emisiilor de carbon. La multe companii, cea mai mare parte a acestor emisii provine din materialele și bunurile pe care le achiziționează. În acest context, producția sustenabilă devine crucială: […] Articolul Top 10 cele mai sustenabile companii din industria producătoare din lume. Vezi ce companii sunt în listă apare prima dată în Realitatea.md.
12:20
Lidia Ostaș: Copiilor din Găgăuzia le este greu să învețe româna fără un mediu lingvistic # Realitatea.md
Lipsa unui mediu pentru studierea limbii române este una dintre principalele probleme din cauza căreia copiii din Găgăuzia au abilități lingvistice scăzute ori chiar nu vorbesc deloc limba română. Este constatarea exprimată de activista civică din Comrat, Lidia Ostaș, într-un interviu special pentru IPN. Lidia Ostaș a remarcat, de asemenea, dorința insuficientă de a cunoaște […] Articolul Lidia Ostaș: Copiilor din Găgăuzia le este greu să învețe româna fără un mediu lingvistic apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Turiștii care doresc să sărbătorească Crăciunul în România, autoritățile avertizează asupra unui cod galben de viscol și ninsori pentru perioada 24-25 decembrie, valabil în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță că până vineri, 26 decembrie, se vor semnala precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării, iar vântul va atinge rafale […] Articolul România: cod galben de viscol și ninsori de Crăciun apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Un chișinăuian, trimis în judecată pentru descărcarea a mii de fotografii cu pornografie infantilă # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost trimis în judecată după ce a descărcat de pe internet peste 5.500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, pe parcursul a nouă ani. Potrivit PCCOCS, persoana de 53 de ani, care muncește în domeniul radioelectronicii, ar fi descărcat, deținut și distribuit prin programul BitTorrent fișiere cu pornografie infantilă în […] Articolul Un chișinăuian, trimis în judecată pentru descărcarea a mii de fotografii cu pornografie infantilă apare prima dată în Realitatea.md.
12:00
Concubinajul și protecția bunurilor personale, explicate de un avocat în emisiunea LIFESTYLE # Realitatea.md
Urmărește noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, care a discutat în platoul RLIVE TV cu avocata Inga Mifsud Wismayer, fondatoarea Cabinetului Avocatului Inga Mifsud Wismayer — un birou cunoscut pentru profesionalism, discreție și soluții rapide în cazuri sensibile de dreptul familiei și protecția patrimoniului. Avocata a vorbit despre relațiile moderne, concubinaj și protecția […] Articolul Concubinajul și protecția bunurilor personale, explicate de un avocat în emisiunea LIFESTYLE apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
11:40
În timpul unui discurs susținut la Academia Diplomatică, cu ocazia Zilei Diplomatului, pe 22 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a respins propunerea Statelor Unite privind un „armistițiu de Crăciun”, care ar fi trebuit să servească drept semnal diplomatic pentru lansarea negocierilor. Potrivit șefului statului ucrainean, inițiativa americană nu viza încheierea definitivă […] Articolul Fără armistițiu de Crăciun: Zelenski acuză Moscova că pregătește noi atacuri apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
VIDEO Catlabuga: Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit # Realitatea.md
Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit, iar Republica Moldova va reveni la un regim obișnuit de import, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, transmite BANI.MD. Potrivit ministrei, cadrul legal în vigoare nu mai permite extinderea acestei măsuri. „Conform Legii nr. 170, regimul de licențiere a importului de cereale […] Articolul VIDEO Catlabuga: Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit apare prima dată în Realitatea.md.
11:40
Irina Vlah: Sincere felicitări Găgăuzia! Sincere felicitări Moldova! Avem un viitor comun și trebuie să muncim împreună # Realitatea.md
Irina Vlah, fost bașcan al Găgăuziei (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei”, a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea noastră […] Articolul Irina Vlah: Sincere felicitări Găgăuzia! Sincere felicitări Moldova! Avem un viitor comun și trebuie să muncim împreună apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Ceban: Moldova a primit semnale clare din partea partenerilor externi, dar guvernarea se face a nu le înţelege # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, acuză guvernarea că ignoră semnalele transmise în ultima perioadă de partenerii externi ai Republicii Moldova, avertizând că această atitudine riscă să agraveze situația internă și să deterioreze relațiile cu instituțiile internaționale. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat de Ceban. În intervenția sa, Ion […] Articolul Ceban: Moldova a primit semnale clare din partea partenerilor externi, dar guvernarea se face a nu le înţelege apare prima dată în Realitatea.md.
11:30
Fundația INFO LIVE a implementat cu succes proiectul „Media advocacy și consolidarea dezvoltării democratice a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 2025”, desfășurat în perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2025. Inițiativa a avut drept scop sprijinirea mass-mediei independente și întărirea rezilienței democratice în contextul post-electoral. Proiectul a fost structurat în două componente complementare, menite […] Articolul Fundația INFO LIVE a implementat cu succes proiectul pentru susținerea mass mediei apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
Premierul: Moldova nu se află într-o situație de criză macroeconomică. Ce a spus despre FMI # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Moldova 1 că neprimirea sau suspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) nu a fost determinată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție. Oficialul a mai adăugat că FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost […] Articolul Premierul: Moldova nu se află într-o situație de criză macroeconomică. Ce a spus despre FMI apare prima dată în Realitatea.md.
11:20
În urma unui atac masiv din noaptea de 22 spre 23 decembrie asupra Ucrainei, Polonia a trimis avioane de luptă și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a-și proteja spațiul aerian. Decizia a fost luată după ce armata rusă a lansat bombardamente asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia. Avioane poloneze, alături de […] Articolul Polonia ridică avioane de luptă după atacuri rusești asupra vestului Ucrainei apare prima dată în Realitatea.md.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.