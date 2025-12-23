S-a drept lucrător bancar și a înșelat o femeie de bani. Un tânăr, condamnat la închisoare
Realitatea.md, 23 decembrie 2025 13:20
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și cu interzicerea de a ocupa funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor, pe o perioadă de doi ani, pentru escrocherie. Pedepasa cu închisoarea a fost suspendată pe doi ani de
Acum 10 minute
13:30
În perioada 15 – 21 decembrie 2025, în Republica Moldova au fost înregistrate 101 cazuri de gripă sezonieră: 78 de cazuri în municipiul Chișinău, 5 în Strășeni, 4 în Râșcani, 3 în Ialoveni și Orhei, câte 2 cazuri în Bălți, Fălești și Soroca și câte un caz în Ocnița și Rezina. Din totalul cazurilor, 71
Acum 30 minute
13:20
VIDEO Incident în Olanda: nouă persoane au fost rănite după ce o mașină a intrat în mulțime # Realitatea.md
Nouă persoane au fost rănite luni seara, 22 decembrie, dintre care trei grav, după ce o mașină a intrat într-o mulțime la Nunspeet, în Țările de Jos, la aproximativ 70 de kilometri est de Amsterdam. Autoritățile olandeze au declarat că nu suspectează un atac deliberat. Șoferița mașinii a fost rănită ușor și a fost arestată
13:20
S-a drept lucrător bancar și a înșelat o femeie de bani. Un tânăr, condamnat la închisoare # Realitatea.md
Un tânăr de 19 ani a fost condamnat la un an de închisoare, cu executarea pedepsei într-un penitenciar de tip semiînchis, precum și cu interzicerea de a ocupa funcții sau de a exercita activități legate de gestionarea bunurilor, pe o perioadă de doi ani, pentru escrocherie. Pedepasa cu închisoarea a fost suspendată pe doi ani de
Acum o oră
12:50
Statul menține controlul asupra achiziției de energie. Mandatul Energocom, prelungit # Realitatea.md
Guvernul a aprobat astăzi prelungirea până la 31 decembrie 2026 a obligației de serviciu public pentru SA „Energocom", compania de stat urmând să asigure în continuare achiziția centralizată a energiei electrice necesare pieței interne a Republicii Moldova. Potrivit Ministerului Energiei, măsura este necesară pentru a evita riscul unor întreruperi în alimentarea cu energie electrică și
12:50
Victor Chirilă se mută ambasador de la București la Kiev. Mihai Mîțu va deveni șef al misiunii noastre din România # Realitatea.md
Mihai Mîțu, actualul secretat de stat al Ministerului Afacerilor Externe, urmează să fie numit ambasador al Moldovei în România. Actualul șef al misiunii noastre diplomatice din București, Victor Chirilă, ne va reprezenta țara în Ucraina. Lorina Bălteanu a fost desemnată ambasadoare a Moldovei în Franța. Fostul deputat Petru Frunze urmează să conducă misiunea diplomatică a
Acum 2 ore
12:30
ANRE a aprobat marja comercială la carburanți pentru 2026: petroliștii vor câștiga mai mult din fiecare litru # Realitatea.md
Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a aprobat, în ședința din 23 decembrie, nivelul marjei comerciale specifice pentru comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard, valabil pentru primul semestru al anului 2026. Pentru perioada ianuarie-iunie 2026, marja comercială specifică, care include și contribuția pentru eficiența energetică, va fi de 3,62 lei
12:30
Șeful Asociației de interacțiune socială din Bălți: Problema lingvistică este creată politic # Realitatea.md
Problema lingvistică este inventată politic și este readusă de către politicieni de obicei înainte de alegeri. O spune șeful Asociației pentru Interacțiune Socială și Progres din Bălți, Veaceslav Burdeniuc, într-un interviu pentru IPN. Potrivit lui, în prezent, tinerii din capitala de nord vorbesc mai mult româna, iar numărul persoanelor care comunică în două limbi, româna
12:30
Maia Sandu s-a întâlnit cu Oana Țoiu: „România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova” # Realitatea.md
Președinta Maia Sandu s-a întâlnit la Chișinău cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în țara noastră, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor Republicii Moldova. În cadrul discuțiilor, Maia Sandu a reiterat că România rămâne partenerul strategic numărul unu al Republicii Moldova și principalul susținător al parcursului său european,
12:30
Top 10 cele mai sustenabile companii din industria producătoare din lume. Vezi ce companii sunt în listă # Realitatea.md
Industria producătoare este unul dintre cei mai mari generatori de emisii la nivel mondial și, potrivit Forumului Economic Mondial, contribuie cu aproximativ o cincime la totalul emisiilor de carbon. La multe companii, cea mai mare parte a acestor emisii provine din materialele și bunurile pe care le achiziționează. În acest context, producția sustenabilă devine crucială:
12:20
Lidia Ostaș: Copiilor din Găgăuzia le este greu să învețe româna fără un mediu lingvistic # Realitatea.md
Lipsa unui mediu pentru studierea limbii române este una dintre principalele probleme din cauza căreia copiii din Găgăuzia au abilități lingvistice scăzute ori chiar nu vorbesc deloc limba română. Este constatarea exprimată de activista civică din Comrat, Lidia Ostaș, într-un interviu special pentru IPN. Lidia Ostaș a remarcat, de asemenea, dorința insuficientă de a cunoaște
12:00
Turiștii care doresc să sărbătorească Crăciunul în România, autoritățile avertizează asupra unui cod galben de viscol și ninsori pentru perioada 24-25 decembrie, valabil în mai multe zone ale țării. Meteorologii anunță că până vineri, 26 decembrie, se vor semnala precipitații mixte și ninsori în cea mai mare parte a țării, iar vântul va atinge rafale
12:00
Un chișinăuian, trimis în judecată pentru descărcarea a mii de fotografii cu pornografie infantilă # Realitatea.md
Un bărbat din Chișinău a fost trimis în judecată după ce a descărcat de pe internet peste 5.500 de fotografii și filmulețe cu pornografie infantilă, pe parcursul a nouă ani. Potrivit PCCOCS, persoana de 53 de ani, care muncește în domeniul radioelectronicii, ar fi descărcat, deținut și distribuit prin programul BitTorrent fișiere cu pornografie infantilă în
12:00
Concubinajul și protecția bunurilor personale, explicate de un avocat în emisiunea LIFESTYLE # Realitatea.md
Urmărește noua ediție a emisiunii #LIFESTYLE cu Xenia Bugneac, care a discutat în platoul RLIVE TV cu avocata Inga Mifsud Wismayer, fondatoarea Cabinetului Avocatului Inga Mifsud Wismayer — un birou cunoscut pentru profesionalism, discreție și soluții rapide în cazuri sensibile de dreptul familiei și protecția patrimoniului. Avocata a vorbit despre relațiile moderne, concubinaj și protecția
11:40
În timpul unui discurs susținut la Academia Diplomatică, cu ocazia Zilei Diplomatului, pe 22 decembrie, președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că Rusia a respins propunerea Statelor Unite privind un „armistițiu de Crăciun", care ar fi trebuit să servească drept semnal diplomatic pentru lansarea negocierilor. Potrivit șefului statului ucrainean, inițiativa americană nu viza încheierea definitivă
11:40
VIDEO Catlabuga: Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit # Realitatea.md
Regimul de licențiere a importului de cereale din Ucraina nu va fi prelungit, iar Republica Moldova va reveni la un regim obișnuit de import, a declarat ministra Agriculturii, Ludmila Catlabuga, transmite BANI.MD. Potrivit ministrei, cadrul legal în vigoare nu mai permite extinderea acestei măsuri. „Conform Legii nr. 170, regimul de licențiere a importului de cereale
11:40
Irina Vlah: Sincere felicitări Găgăuzia! Sincere felicitări Moldova! Avem un viitor comun și trebuie să muncim împreună # Realitatea.md
Irina Vlah, fost bașcan al Găgăuziei (2015-2023), lider al Partidului Republican „Inima Moldovei", a venit cu un mesaj de felicitare cu ocazia celei de-a 31-a aniversări de la crearea autonomiei găgăuze. Politiciana a remarcat că este „o zi importantă nu doar pentru găgăuzi, dar şi pentru toată Republica Moldova. Or, această zi simbolizează unitatea noastră
Acum 4 ore
11:30
Ceban: Moldova a primit semnale clare din partea partenerilor externi, dar guvernarea se face a nu le înţelege # Realitatea.md
Primarul municipiului Chișinău și liderul Mișcării Alternativa Națională, Ion Ceban, acuză guvernarea că ignoră semnalele transmise în ultima perioadă de partenerii externi ai Republicii Moldova, avertizând că această atitudine riscă să agraveze situația internă și să deterioreze relațiile cu instituțiile internaționale. Declarațiile au fost făcute într-un mesaj video publicat de Ceban. În intervenția sa, Ion
11:30
Fundația INFO LIVE a implementat cu succes proiectul „Media advocacy și consolidarea dezvoltării democratice a Republicii Moldova după alegerile parlamentare din 2025", desfășurat în perioada 15 octombrie – 31 decembrie 2025. Inițiativa a avut drept scop sprijinirea mass-mediei independente și întărirea rezilienței democratice în contextul post-electoral. Proiectul a fost structurat în două componente complementare, menite
11:20
Premierul: Moldova nu se află într-o situație de criză macroeconomică. Ce a spus despre FMI # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a declarat la Moldova 1 că neprimirea sau suspendarea ultimei tranșe din actualul program cu Fondul Monetar Internațional (FMI) nu a fost determinată de incertitudinile din jurul reformei justiției sau de funcționarea structurilor anticorupție. Oficialul a mai adăugat că FMI a încercat să înțeleagă procesele interne, însă expirarea ultimei tranșe a fost
11:20
În urma unui atac masiv din noaptea de 22 spre 23 decembrie asupra Ucrainei, Polonia a trimis avioane de luptă și a activat sistemele de apărare aeriană pentru a-și proteja spațiul aerian. Decizia a fost luată după ce armata rusă a lansat bombardamente asupra vestului Ucrainei, în apropierea graniței cu Polonia. Avioane poloneze, alături de
11:20
Asigurarea obligatorie de asistență medicală ar fi trebuie să coste 18.700 de lei în 2026, potrivit șefului Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, Ion Dodon. Conform oficialului, astfel prevede formula de calcul, însă Guvernul a propus ca tariful să fie menținut la 12.636 de lei. Mai multe categorii de persoane vor beneficia de reduceri substanțiale.
11:10
Pe pagina electronică a Consiliului de Presă a fost publicată Rezoluția Forumului Mass-Media 2025, care a avut loc la Chișinău pe 8 și 9 decembrie. Documentul conține un șir de constatări privind evoluțiile pieței media în ultimul an și mai multe solicitări către autorități, inclusiv să adopte o nouă lege a presei și să asigure
11:00
Chiveri, despre planul de reintegrare a regiunii transnistrene: Această viziune va fi prezentată la momentul potrivit # Realitatea.md
Vicepremierul pentru Reintegrare, Valeriu Chiveri, afirmă că autoritățile nu vor face publice, deocamdată, detalii despre discuțiile purtate cu partenerii externi privind reglementarea conflictului transnistrean, subliniind că este vorba despre un proces de durată, care trebuie gestionat „cu responsabilitate și calm". Întrebat despre conținutul discuțiilor cu partenerii externi, oficialul a declarat „Nu cred că trebuie să
11:00
Drepturile omului în Transnistria, tot mai încălcate. Ce a constatat Promo-LEX în noiembrie # Realitatea.md
Luna noiembrie a evidențiat o deteriorare accentuată și sistemică a situației drepturilor omului în regiunea transnistreană, potrivit Asociației Promo-LEX. Monitorizarea a arătat că practicile represive se intensifică, pe fondul consolidării controlului autoritar, al militarizării și îndoctrinării ideologice, precum și al agravării crizei socio-economice. Printre evoluțiile îngrijorătoare se numără: impunerea automată a așa-numitei „cetățenii transnistrene" copiilor
11:00
Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an, programată pentru marți, 23 decembrie. Fostul lider democrat a depus o cerere prin care a solicitat amânarea, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele dosarului. Următoarele ședințe sunt programate pe 5 și 6 ianuarie 2026. Nici martorii apărării nu
11:00
VIDEO Noapte de coșmar în Ucraina: zeci de victime în urma unui raid rusesc cu peste 600 de drone # Realitatea.md
Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei în noaptea de 22 spre 23 decembrie, folosind un număr mare de drone de atac și rachete de diferite tipuri, au anunțat autoritățile ucrainene. Potrivit informațiilor oficiale, principalele ținte ale atacului au fost regiunile vestice ale țării, precum și infrastructura energetică. În capitala Kiev, un bloc de
11:00
Republica Moldova va introduce, în anul 2026, un nou model de permis de conducere, elaborat și aprobat în cadrul Programului de armonizare a legislației naționale cu cea a Uniunii Europene. Permisele de conducere aflate deja în circulație vor rămâne valabile până la expirarea termenului înscris pe acestea. Potrivit informațiilor oficiale, noul permis de conducere va
10:50
Gavriliță: Moldova discută cu FMI un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor # Realitatea.md
Ministrul Finanțelor, Andrian Gavriliță, a declarat că Republica Moldova discută mai multe opțiuni de colaborare cu Fondul Monetar Internațional, inclusiv un acord care nu presupune alocări financiare, ci validarea reformelor asumate de Guvern. Potrivit ministrului, există trei tipuri de acorduri posibile: unul cu finanțare directă, unul care asigură accesul la finanțare în caz de necesitate
10:40
Numiri și demisii în ajunul Crăciunului: Chistol pleacă de la MC, iar Guvernul va avea un nou secretar de stat # Realitatea.md
În ajunul Crăciunului pe rit nou, Guvernul a dispus mai multe remanieri. Daniel Rotaru a fost numit secretar de stat al Guvernului. Potrivit lui Alexei Buzu, noul funcționar va fi responsabil de politici destinate diasporei. De asemenea, el se va preocupa și de digitalizarea sectorului public. Pentru cele mai importante știri, abonează-te la canalul nostru de […] Articolul Numiri și demisii în ajunul Crăciunului: Chistol pleacă de la MC, iar Guvernul va avea un nou secretar de stat apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Mai multe mașini s-au lovit grav din cauza unui șofer fără permis: 4 persoane rănite, una încarcerată # Realitatea.md
Patru persoane au avut nevoie de ajutorul medicilor, iar alta a rămas blocată între fiarele automobilului, după ce au fost implicate într-un accident grav. Impactul s-a produs luni seara, 22 decembrie, în apropierea satului Nicoreni, raionul Drochia. Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU), transmite că un Nissan Primera s-a tamponat frontal cu un Ford […] Articolul Mai multe mașini s-au lovit grav din cauza unui șofer fără permis: 4 persoane rănite, una încarcerată apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Alexandru Munteanu, despre terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău: „Statul este obligat să reacționeze” # Realitatea.md
Premierul Alexandru Munteanu a explicat situația terminalului petrolier de la Aeroportul Internațional Chișinău, aflat în gestiunea companiei Lukoil, în contextul deciziei autorităților de a readuce această infrastructură sub controlul statului. Declarațiile au fost făcute într-o emisiune la Moldova 1, unde șeful Executivului a vorbit despre modul de preluare a activelor, angajamentele investiționale nerespectate și riscurile […] Articolul Alexandru Munteanu, despre terminalul petrolier de la Aeroportul Chișinău: „Statul este obligat să reacționeze” apare prima dată în Realitatea.md.
10:20
Radu Marian, despre împușcăturile la Inspectoratul Centru: „Se mai întâmplă. Să nu fie făcut circ din fiecare incident” # Realitatea.md
„Se mai întâmplă”. Așa a comentat deputatul PAS Radu Marian incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde s-au tras focuri de armă pe 18 decembrie. Potrivit parlamentarului „trebuie să nu fie făcut circ” din fiecare întâmplare. Marian a mai menționat în studioul Vocea Basarabiei că, în opinia sa, Poliția trebuie să investigheze cum s-a […] Articolul Radu Marian, despre împușcăturile la Inspectoratul Centru: „Se mai întâmplă. Să nu fie făcut circ din fiecare incident” apare prima dată în Realitatea.md.
10:00
Greșelile care pot strica vacanța moldovenilor. „Cele mai multe reclamații vin de la turiștii neinformați” # Realitatea.md
Lipsa informării este principala cauză a nemulțumirilor turiștilor moldoveni după vacanță, avertizează Valentina Cazac, director general al agenției Valentina-Tur, într-un interviu acordat Realitatea TV. „Top 3 reclamații sunt de la turiștii neinformați care zboară cu zbor de noapte, ajung la hotel și vor imediat să fie cazați”, a explicat Valentina Cazac. Aceasta a subliniat că […] Articolul Greșelile care pot strica vacanța moldovenilor. „Cele mai multe reclamații vin de la turiștii neinformați” apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
Scandalul numirii directorului liceului Rahmaninov: Gavrouc nu preia funcția, după ce s-au aflat legăturile cu Rusia # Realitatea.md
Vitalii Gavrouc nu preia funcția de director al liceului de muzică Serghei Rahmaninov, după ce s-a aflat despre legăturile lui cu Federația Rusă. Învingătoare a concursului a fost declarată Liubov Goldenberg. Anterior, în spațiul public au apărut informații precum că Vitalii Gavrouc ar deține cetățenia Republicii Belarus, iar relațiile lui cu Rusia au generat controverse […] Articolul Scandalul numirii directorului liceului Rahmaninov: Gavrouc nu preia funcția, după ce s-au aflat legăturile cu Rusia apare prima dată în Realitatea.md.
09:50
VIDEO Un șofer s-a răsturnat cu Mercedesul după ce a lovit bordura: În mașină se afla un copil # Realitatea.md
O mașină a lovit bordura, apoi s-a răsturnat, după ce șoferița nu a ținut cont de condițiile rutiere și meteorologice. Accidentul rutier s-a produs weekendul trecut, în Rîbnița. Potrivit presei din regiune, la volanul Mercedesului se afla o tânără de 22 de ani, care avea ca pasager un copil. Din fericire, nimeni nu a avut […] Articolul VIDEO Un șofer s-a răsturnat cu Mercedesul după ce a lovit bordura: În mașină se afla un copil apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 6 ore
09:30
Peste 130 de mii de ouă retrase de pe piață au fost distruse de ANSA, după ce au fost depistate reziduuri de medicamente de uz veterinar, inclusiv antibioticul salinomicin, din grupa coccidiostaticelor. „Astfel, în urma monitorizării stricte efectuate de inspectorii ANSA, o cantitate totală de 132.270 bucăți de ouă a fost retrasă de pe piață […] Articolul Alertă pe piața alimentară! Peste 130 de mii de ouă contaminate, distruse de ANSA apare prima dată în Realitatea.md.
09:20
Moldovenii aleg tot mai des vacanțe exotice. „Dacă acum 10 ani plecau doar în Turcia și Bulgaria, acum merg în Mauritius sau Vietnam” # Realitatea.md
Preferințele moldovenilor în materie de vacanțe s-au schimbat radical în ultimii ani, iar destinațiile exotice câștigă tot mai mult teren, a declarat Valentina Cazac, director general al agenției Valentina-Tur, în cadrul unui interviu pentru Realitatea TV. „Dacă în ultimii 10 ani majoritatea moldovenilor plecau doar în Turcia, Bulgaria sau România, în ultimii 5-6 ani foarte […] Articolul Moldovenii aleg tot mai des vacanțe exotice. „Dacă acum 10 ani plecau doar în Turcia și Bulgaria, acum merg în Mauritius sau Vietnam” apare prima dată în Realitatea.md.
09:00
Traficul de droguri în vizorul poliției: Comunitatea, implicată în prevenire. Oamenii legii avertizează părinții # Realitatea.md
Poliția continuă să desfășoare acțiuni pentru prevenirea și combaterea traficului de droguri, precum și pentru reducerea riscurilor asociate acestui fenomen. Prin intermediul activităților operative, campaniilor de informare și monitorizării mediului online, polițiștii urmăresc identificarea timpurie a tentativelor de implicare a persoanelor, în special a tinerilor, în consumul, distribuirea, transportul sau promovarea substanțelor narcotice, inclusiv prin […] Articolul Traficul de droguri în vizorul poliției: Comunitatea, implicată în prevenire. Oamenii legii avertizează părinții apare prima dată în Realitatea.md.
08:20
Odată finalizat proiectul de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău va crește semnificativ capacitatea, putând deservi anual până la 7,5 milioane de pasageri, a declarat administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit acestuia, fondurile pentru modernizare nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, ceea ce reprezintă o realizare importantă pentru o investiție de o asemenea amploare. Administratorul Aeroportului a […] Articolul Modernizarea Aeroportului Chișinău: 160 de milioane de lei pentru noul terminal apare prima dată în Realitatea.md.
07:40
Cinci persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni aparținând Marinei mexicane, aflat într-o misiune de transport al unor pacienți cu arsuri, s-a prăbușit în apropiere de Galveston, în statul Texas (SUA). La bord se aflau opt persoane, dintre care patru ofițeri navali și patru civili. Doi dintre pasageri […] Articolul Cinci morți, inclusiv un copil, într-un avion mexican prăbușit lângă Galveston apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 8 ore
07:20
Prognoza meteo pentru 23 decembrie 2025: Ninsori slabe și temperaturi negative noaptea # Realitatea.md
Astăzi, 23 decembrie, vremea va fi caracterizată de un cer predominant noros. Pe parcursul zilei, izolat, sunt posibile ninsori slabe, iar vântul va sufla în general slab. Conform meteorologilor, temperaturile maxime vor urca până la +5 grade, în timp ce pe timpul nopții minimele vor coborî până la –3 grade. În nordul țării, valorile termice […] Articolul Prognoza meteo pentru 23 decembrie 2025: Ninsori slabe și temperaturi negative noaptea apare prima dată în Realitatea.md.
07:10
Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care primește o veste legată de bani și își schimbă perspectiva # Realitatea.md
Ziua de azi aduce atât provocări, cât și ocazii neașteptate care te pot scoate din zona de confort și te pot ajuta să crești. Astrele te sfătuiesc să fii atentă la semnalele din jur, să analizezi situațiile cu calm și claritate și să eviți deciziile pripite, mai ales pe cele importante. Lecțiile acestei zile vin […] Articolul Horoscopul zilei de 23 decembrie. Zodia care primește o veste legată de bani și își schimbă perspectiva apare prima dată în Realitatea.md.
07:00
Zelenski: Negocierile cu SUA și Europa pentru încheierea războiului sunt aproape de un rezultat real # Realitatea.md
Președintele Ucrainei, Vladimir Zelenski, a afirmat că discuțiile purtate cu Statele Unite și cu statele europene pentru a pune capăt războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat concret”. Delegația ucraineană, condusă de Rustem Umerov, a avut mai multe runde de negocieri cu reprezentanți europeni și cu emisarii americani, inclusiv în ultimele zile, în […] Articolul Zelenski: Negocierile cu SUA și Europa pentru încheierea războiului sunt aproape de un rezultat real apare prima dată în Realitatea.md.
06:50
Banca Națională a Moldovei a stabilit datele oficiale de schimb valutar pentru ziua de astăzi, 23 decembrie 2025. Astfel, cursul euro scade la 19 lei și 84 de bani, înregistrând o diminuare de 1 ban. Dolarul american ajunge la 16 lei și 91 de bani, cu 3 bani mai puțin față de valoarea anterioară. Leul […] Articolul Curs valutar 23 decembrie 2025: Cât valorează un euro și un dolar apare prima dată în Realitatea.md.
Acum 24 ore
23:10
Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate # Realitatea.md
O femeie originară din Republica Moldova a fost găsită fără suflare în locuința sa de iubitul său și de un prieten al acestuia. Incidentul a avut loc în localitatea Rocca Priora din apropierea Romei, iar autoritățile italiene iau în calcul ipoteza unui omor, scrie adevărul.ro. Conform jurnaliștilor italieni, femeia a fost găsită fără suflare pe […] Articolul Caz suspect în Italia: moldoveancă găsită moartă în propria casă. Ce ipoteze sunt investigate apare prima dată în Realitatea.md.
22:50
Trump provoacă un nou scandal diplomatic, numind un „emisar special” pentru Groenlanda: „O vom face parte a SUA” # Realitatea.md
Președintele SUA, Donald Trump, a provocat un nou scandal diplomatic cu Danemarca după ce și-a numit un „emisar special” în Groenlanda, teritoriul autonom danez despre care a tot vorbit că vrea să-l anexeze, relatează antena3.ro. Trump a anunțat, duminică, că Jeff Landry, guvernatorul republican al statului Louisana, va deveni emisarul special al SUA în Groenlanda. […] Articolul Trump provoacă un nou scandal diplomatic, numind un „emisar special” pentru Groenlanda: „O vom face parte a SUA” apare prima dată în Realitatea.md.
22:40
Varșovia devine primul oraș din lume protejat complet de un sistem de apărare aeriană Patriot # Realitatea.md
Polonia a atins gradul maxim de pregătire operațională a sistemului său de apărare aeriană Patriot, marcând o etapă importantă în strategia integrată de apărare aeriană și antirachetă a țării, a anunțat ministrul Apărării, Władysław Kosiniak-Kamysz. Varșovia devine primul oraș din lume acoperit în totalitate de un sistem integrat de apărare aeriană bazat pe sistemele Patriot […] Articolul Varșovia devine primul oraș din lume protejat complet de un sistem de apărare aeriană Patriot apare prima dată în Realitatea.md.
22:20
Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot # Realitatea.md
Guvernul urmează să aprobe în ședința de marți, 23 decembrie, un proiect-pilot prin care Republica Moldova va testa, pentru prima dată, utilizarea mașinilor electrice ca surse de energie pentru rețea. Este vorba despre proiectul „Vehicul spre rețea: testarea soluțiilor de încărcare inteligentă și fluxului bidirecțional de energie (V2G)”, elaborat de Ministerul Energiei și implementat de […] Articolul Mașinile electrice ar putea livra energie în orele de vârf: Guvernul pregătește un proiect-pilot apare prima dată în Realitatea.md.
22:00
Întâlnire oficială la Primărie: Ceban și Ambasadoarea Chinei vor proiecte comune pentru oraș # Realitatea.md
Consolidarea colaborării dintre municipiul Chișinău și partenerii chinezi, cu accent pe reabilitarea clădirilor vechi, modernizarea infrastructurii urbane și a drumurilor, precum și amenajarea parcurilor și a spațiilor verzi, a fost principalul subiect al întrevederii dintre primarul Ion Ceban și Ambasadoarea Republicii Populare Chineze în Republica Moldova, Dong Zhihua. „Am discutat despre oportunități de schimb de […] Articolul Întâlnire oficială la Primărie: Ceban și Ambasadoarea Chinei vor proiecte comune pentru oraș apare prima dată în Realitatea.md.
21:40
Situația gripală de tip A devine tot mai îngrijorătoare în România, în special în rândul copiilor, iar spitalele pediatrice se confruntă cu un număr tot mai mare de pacienți. La Ploiești, deși nu a fost declarată oficial epidemie, spitalul de pediatrie gestionează sute de cazuri de infecții respiratorii. Cele 79 de paturi sunt ocupate, iar […] Articolul România se confruntă cu val de gripă A: sute de copii internați la Ploiești apare prima dată în Realitatea.md.
