Fără armistițiu de Crăciun: Zelenski acuză Moscova că pregătește noi atacuri

10:20

„Se mai întâmplă". Așa a comentat deputatul PAS Radu Marian incidentul de la Inspectoratul de Poliție Centru, unde s-au tras focuri de armă pe 18 decembrie. Potrivit parlamentarului „trebuie să nu fie făcut circ" din fiecare întâmplare. Marian a mai menționat în studioul Vocea Basarabiei că, în opinia sa, Poliția trebuie să investigheze cum s-a […]