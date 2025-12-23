ASP câștigă la Curtea de Apel procesul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte

11:00

Vladimir Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an, programată pentru marți, 23 decembrie. Fostul lider democrat a depus o cerere prin care a solicitat amânarea, motivând că are nevoie de timp pentru a studia materialele dosarului. Următoarele ședințe sunt programate pe 5 și 6 ianuarie 2026. Nici martorii apărării nu […] Articolul Plahotniuc nu s-a prezentat la ultima ședință de judecată din acest an apare prima dată în Realitatea.md.