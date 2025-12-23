Dumitru Obadă rămâne președinte al Consiliului Superior al Procurorilor

07:40

Cinci persoane, inclusiv un copil, și-au pierdut viața după ce un avion de mici dimensiuni aparținând Marinei mexicane, aflat într-o misiune de transport al unor pacienți cu arsuri, s-a prăbușit în apropiere de Galveston, în statul Texas (SUA). La bord se aflau opt persoane, dintre care patru ofițeri navali și patru civili. Doi dintre pasageri […]