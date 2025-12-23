Intervenție rapidă în caz de mușcături de animale: locuitorii Chișinăului vor beneficia de servicii antirabice mai aproape de casă
Radio Chisinau, 23 decembrie 2025 20:25
Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, cu scopul de a reduce timpul de intervenție și de a îmbunătăți accesul populației la tratament în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale.
• • •
Alte ştiri de Radio Chisinau
Acum 10 minute
20:45
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Germaniei, Hubert Knirsch # Radio Chisinau
Ministrul Culturii, Cristian Jardan, a avut o întrevedere cu Ambasadorul Republicii Federale Germania în Republica Moldova, Hubert Knirsch. Discuțiile s-au axat pe consolidarea cooperării culturale moldo-germane și pe dezvoltarea unor proiecte comune în domeniul culturii, patrimoniului cultural și mass-mediei.
Acum 30 minute
20:25
Intervenție rapidă în caz de mușcături de animale: locuitorii Chișinăului vor beneficia de servicii antirabice mai aproape de casă # Radio Chisinau
Asistența medicală antirabică va deveni mai accesibilă pentru locuitorii municipiului Chișinău începând cu 1 ianuarie 2026. Ministerul Sănătății anunță că serviciul va fi descentralizat, cu scopul de a reduce timpul de intervenție și de a îmbunătăți accesul populației la tratament în cazurile de mușcături sau zgârieturi provocate de animale.
Acum o oră
20:05
Sărbătorile de iarnă aduc bucurie, mese îmbelșugate și timp petrecut cu cei dragi. Pentru ca aceste momente să fie sigure și plăcute, Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) a venit cu recomandări esențiale pentru alegerea corectă a produselor alimentare.
Acum 2 ore
19:45
Percheziții în raionul Hâncești: Arme și muniții deținute ilegal, ridicate de Poliție # Radio Chisinau
Polițiștii și procurorii din Hâncești au descins cu percheziții la mai multe adrese din diverse localități din raion.
19:25
Aproximativ 23% dintre cetățenii moldoveni au lucrat în străinătate în ultimii zece ani, arată noul Barometru iData, realizat în decembrie. 19 la sută din cei plecați peste hotare au lucrat mai puțin de un an, 21% – între unul și doi ani, 13,2% – între trei și patru ani, 11% – între cinci și șase ani, iar 19,7% – între șapte și zece ani.
19:05
Comisia Europeană a acordat Ucrainei 2,3 miliarde de euro pentru a sprijini finanțele și administrația publică a țării, în contextul în care aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei.
Acum 4 ore
18:50
A fost lansată procedura de licitație pentru selectarea companiei care va executa lucrările de reabilitare și eficientizare energetică a Spitalului Clinic de Psihiatrie. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și urmărește reducerea consumului de energie și îmbunătățirea condițiilor pentru pacienți și personalul medical.
18:25
Autoritățile din șase orașe vor putea interveni mai rapid și eficient în caz de ninsori abundente și alte fenomene meteo extreme. Utilaje noi au ajuns la Vatra, Ialoveni, Călărași, Leova, Otaci și Rezina și vor fi folosite la deszăpezirea drumurilor și în situații de urgență. Astfel, va fi asigurat accesul serviciilor de urgență și nivelul de siguranță a populației în perioadele cu condiții meteo dificile.
18:05
Dor de izvor | Camelia Florescu: În ajun de Crăciun, noi cu prietenii, în fiecare an înregistrăm un colind cu tema „Crăciunul cu prietenii” # Radio Chisinau
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
17:25
Halterofilul Marin Robu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova, transmite IPN.
17:25
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă, transmite IPN.
17:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială.
17:10
Danemarca va acorda Republicii Moldova finanțare suplimentară în cadrul programului „Sprijin pentru Integrarea în UE”. Guvernul a aprobat marți începerea negocierilor și semnarea unui amendament la acordul privind programul actual cu UE.
Acum 6 ore
16:45
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins apelul depus de avocatul inculpatului, transmite IPN.
16:35
Laboratoare științifico-didactice, amenajate și dotate cu utilaj modern, au fost inaugurate la Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie.
16:20
Aproape o treime din totalul elevilor din R. Moldova studiază în instituțiile din Chișinău # Radio Chisinau
La începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general din Republica Moldova activau 1.173 de instituții, iar numărul elevilor era de aproximativ 334.600, în ușoară scădere față de anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. Totodată, statisticile indică reducerea numărului de instituții de învățământ și menținerea unor tendințe demografice care afectează sistemul educațional.
16:05
Deranjament la rețeaua de contact din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor nr. 12, 21, 23 și 24 # Radio Chisinau
Circulația mai multor troleibuze care circulă înspre și dinspre sectorul Ciocana al capitalei este afectată de un deranjament la rețeaua de contact - sensul giratoriu - bulevardul Renașterii Naționale - strada Bogdan Voievod.
15:50
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Cetățenii din R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent.
15:45
Cazurile de infecții respiratorii cresc, iar cele de COVID-19 scad: Ce recomandă ANSP # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), înregistrată în perioada 15–21 decembrie. Potrivit datelor oficiale, au fost raportate 2.488 de cazuri, cu 6% mai mult față de săptămâna precedentă, majoritatea fiind în rândul copiilor.
15:25
Lilian Carp: Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului # Radio Chisinau
Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, după examinarea unei evaluări ex-post a cadrului normativ din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, realizată cu sprijinul Elveției, transmite Radio Chișinău.
15:10
Gala Olimpicilor 2025 | Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Radio Chisinau
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tinerii pentru rezultatele obținute și i-a îndemnat să-și continue studiile acasă și să contribuie la dezvoltarea țării. „Trecem printr-o perioadă importantă în care construim Moldova viitorului vostru - Moldova europeană, și avem nevoie de talentul și ambiția voastră”, a afirmat Maia Sandu.
15:00
Program de instruire gratuită, lansat pentru profesioniștii din domeniul logisticii # Radio Chisinau
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova invită profesioniștii din transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare să participe la programul de instruire MoveUp, o inițiativă gratuită, implementată în premieră la nivel național. Programul urmărește dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea standardelor internaționale în domeniu.
Acum 8 ore
14:40
Drumuri mai sigure în R. Moldova: Guvernul introduce inspecții regulate după accidente # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova sporește siguranța rutieră. Începând cu anul viitor, toate drumurile publice vor fi verificate periodic, cel puțin o dată la cinci ani, iar în cazul accidentelor grave, autoritățile vor interveni imediat pentru a analiza cauzele și a preveni incidente similare. O decizie în acest sens a fost aprobată la ședința Guvernului de astăzi, 23 decembrie 2025, la propunerea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
14:25
Andrian Gavriliță: R. Moldova ar putea negocia acord cu FMI fără finanțare și axat pe reforme # Radio Chisinau
Moldova ar putea avea, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu implice finanțare directă, ci să confirme angajamentele statului pentru reforme, a anunțat ministrul finanțelor. Andrian Gavriliță a explicat că pot fi mai multe tipuri de acorduri posibile între un stat și FMI, transmite IPN.
14:15
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul drept un „semn de încredere” în activitatea lui Obadă, transmite MOLDPRES.
13:55
Denumirile geografice vor putea fi căutate și descărcate online. Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice # Radio Chisinau
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice.
13:45
Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din 2025. Cere timp pentru a studia dosarul # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie.
13:30
Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din 2025. Cere timp pentru a studia dosaru # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie.
13:15
„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone # Radio Chisinau
Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, scrie Reuters.
13:00
Candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova, avizate de Comisia politică externă # Radio Chisinau
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru ambasadori ai Republicii Moldova.
Acum 12 ore
12:40
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 24 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 decembrie.
12:15
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Radio Chisinau
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
12:00
Guvernul a aprobat permisul de conducere „model 2025”. Ce schimbări aduce noul document # Radio Chisinau
Republica Moldova va pune în circulație, începând de anul viitor, un permis de conducere modernizat, precum și un nou tip de permis provizoriu. Noul „model 2025” a fost aprobat astăzi de Guvern.
11:45
Maia Sandu, întrevedere cu ministra de Externe a României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al parcursului european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor.
11:30
Alexandru Munteanu, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să adere la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat rolul decisiv al diplomației în parcursul european al țării, în cadrul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.
11:10
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.
10:50
Poliția a scos din circuit droguri de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, polițiștii au reușit să scoată din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei, la nivel național.
10:30
Grădinițele din capitală vor activa după un program special în perioada sărbătorilor iarnă. Pe 25 decembrie, 1, 7 și 8 ianuarie instituțiile vor fi închise. Regim prescurtat se anunță pentru restul zilelor. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025.
10:00
Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România. Ce au detectat radarele MApN. Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați # Radio Chisinau
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, „în evoluție” pe direcția porturilor Reni și Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, efectuate în apropierea frontierei cu România, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.
09:45
Economia Republicii Moldova a intrat pe un trend ascendent, după o perioadă dificilă, iar semnalele pozitive sunt confirmate inclusiv de experții Fondului Monetar Internațional (FMI). O spune premierul Alexandru Munteanu, potrivit căruia investițiile planificate în bugetul pentru 2026 vor da roade pe termen mediu și lung, transmite IPN.
09:25
Volodimir Zelenski se arată optimist: negocierile cu SUA și europenii sunt „aproape de un rezultat concret” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și cu țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.
09:00
Săptămâna trecută încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 1,3 miliarde de lei.
08:40
Noul terminal al Aeroportului va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării # Radio Chisinau
Odată cu finalizarea proiectului de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău își va mări capacitatea, urmând să gestioneze anual până la 7,5 milioane de pasageri. O spune administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit șefului AIC, banii pentru modernizarea Aeroportului nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, fapt care reprezintă o performanță pentru o investiție de o asemenea amploare.
08:30
Dolarul se ieftinește ușor. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 23 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 84 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 91 bani.
08:05
Guvernul investighează investițiile Lukoil la Aeroportul Chișinău. Alexandru Munteanu: „Vom analiza cronologia și probele disponibile pentru a lua deciziile corecte” # Radio Chisinau
Există suspiciuni de încălcări ale prevederilor contractului de investiții de către Compania Lukoil și autoritățile urmează să clarifice responsabilitățile în cadrul procedurilor legale, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a făcut clarificări asupra situației investițiilor companiei Lukoil în infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, precizând că de la impunerea sancțiunilor internaționale asupra grupului Lukoil, au apărut probleme suplimentare în respectarea contractelor și condițiilor legale, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:20
Un concert de colinde și cântece de iarnă va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale miercuri, pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou. Începând cu ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, artiști și formații autohtone, precum Brio Sonores, Akord și Millenium. Programul a fost anunțat la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
21:00
Consultări parlamentare: cum vor fi protejați fermierii, moratoriul împotriva executărilor silite și insolvenței # Radio Chisinau
Producătorii agricoli vor fi protejați de insolvență. Prevederi în acest sens urmează să fie incluse în legislația națională. La această înțelegerie au ajuns agriculturii și reprezentanții autorităților reuniți la o masă de discuții în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară. Pachetul legisltav vine să ofere mai multă predictibilitate sectorului agricol înainte de lucrările de primăvară, transmite MOLDPRES.
Ieri
20:35
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare. În raportul dedicat implementării parțiale a acestei modalități de vot la alegerile parlamentare din acest an, autoritatea electorală consideră oportună propunerea de modificare a Codului electoral prin introducerea unui capitol separat privind „votarea prin corespondență”, transmite IPN.
20:10
Studiu național: Progrese în integritatea academică din universitățile din R. Moldova, dar provocări legate de inteligența artificială # Radio Chisinau
Un nou studiu național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova a fost lansat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Cercetarea a fost realizată de Magenta Consulting, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, și a fost prezentată în cadrul conferinței naționale „Integritate și calitate în învățământul superior”, desfășurată la Chișinău.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.