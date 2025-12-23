Intervenție rapidă în caz de mușcături de animale: locuitorii Chișinăului vor beneficia de servicii antirabice mai aproape de casă

21:00

Producătorii agricoli vor fi protejați de insolvență. Prevederi în acest sens urmează să fie incluse în legislația națională. La această înțelegerie au ajuns agriculturii și reprezentanții autorităților reuniți la o masă de discuții în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară. Pachetul legisltav vine să ofere mai multă predictibilitate sectorului agricol înainte de lucrările de primăvară, transmite MOLDPRES.