Unu din patru cetățeni din R. Moldova a lucrat peste hotare în ultimii zece ani

Integrarea europeană a Republicii Moldova nu mai este doar un obiectiv de politică externă, ci unul fundamental de politică internă, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Evenimentul s-a desfășurat la Ministerul Afacerilor Externe, în marja Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, unde au fost discutate progresele înregistrate și prioritățile de pe agenda europeană a țării.