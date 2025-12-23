Dor de izvor | Camelia Florescu: În ajun de Crăciun, noi cu prietenii, în fiecare an înregistrăm un colind cu tema „Crăciunul cu prietenii”
Radio Chisinau, 23 decembrie 2025 18:05
„Dor de izvor”, emisiune realizată de Maria Mocanu.
• • •
Acum 30 minute
18:05
Acum o oră
17:25
Halterofilul Marin Robu a fost desemnat cel mai bun sportiv al anului 2025, conform votului Asociației Presei Sportive din Moldova, transmite IPN.
17:25
Statul nu va achita peste 100 de milioane de lei în dosarul privind achiziționarea blanchetelor pentru pașapoarte, după ce Curtea de Apel a respins pretențiile financiare înaintate de Optimo IT solutions LTD din Bulgaria. Instanța a dat câștig de cauză Agenția Servicii Publice, iar decizia este irevocabilă, transmite IPN.
Acum 2 ore
17:10
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la continuarea sprijinului pentru Ucraina și a avertizat că Europa se va confrunta cu riscuri de securitate tot mai mari dacă va da semne de șovăială.
17:10
Danemarca va acorda Republicii Moldova finanțare suplimentară în cadrul programului „Sprijin pentru Integrarea în UE”. Guvernul a aprobat marți începerea negocierilor și semnarea unui amendament la acordul privind programul actual cu UE.
16:45
Sentința de condamnare a fostului deputat Alexandr Nesterovschi a fost menținută de Curtea de Apel Centru. Prin decizia din 23 decembrie, instanța a respins apelul depus de avocatul inculpatului, transmite IPN.
16:35
Laboratoare științifico-didactice, amenajate și dotate cu utilaj modern, au fost inaugurate la Facultatea de Farmacie a Universității de Stat de Medicină și Farmacie.
Acum 4 ore
16:20
Aproape o treime din totalul elevilor din R. Moldova studiază în instituțiile din Chișinău # Radio Chisinau
La începutul anului de studii 2025/26, în învățământul primar și secundar general din Republica Moldova activau 1.173 de instituții, iar numărul elevilor era de aproximativ 334.600, în ușoară scădere față de anul precedent, arată datele Biroului Național de Statistică. Totodată, statisticile indică reducerea numărului de instituții de învățământ și menținerea unor tendințe demografice care afectează sistemul educațional.
16:05
Deranjament la rețeaua de contact din capitală. Este afectată circulația troleibuzelor nr. 12, 21, 23 și 24 # Radio Chisinau
Circulația mai multor troleibuze care circulă înspre și dinspre sectorul Ciocana al capitalei este afectată de un deranjament la rețeaua de contact - sensul giratoriu - bulevardul Renașterii Naționale - strada Bogdan Voievod.
15:50
Regimul fără vize cu Uniunea Europeană rămâne valabil pentru cetățenii Republicii Moldova # Radio Chisinau
Cetățenii din R. Moldova vor beneficia în continuare de regimul fără vize cu statele spațiului Schengen, în urma adoptării, la 19 decembrie, de către Comisia Europeană, a celui de-al optulea raport privind Mecanismul Uniunii Europene de suspendare a regimului fără vize. Potrivit concluziilor Comisiei, Republica Moldova a întreprins măsurile în realizarea recomandărilor formulate în raportul precedent.
15:45
Cazurile de infecții respiratorii cresc, iar cele de COVID-19 scad: Ce recomandă ANSP # Radio Chisinau
Agenția Națională pentru Sănătate Publică (ANSP) anunță o creștere a cazurilor de infecții acute ale căilor respiratorii superioare (IACRS), înregistrată în perioada 15–21 decembrie. Potrivit datelor oficiale, au fost raportate 2.488 de cazuri, cu 6% mai mult față de săptămâna precedentă, majoritatea fiind în rândul copiilor.
15:25
Lilian Carp: Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului # Radio Chisinau
Spălarea banilor reprezintă o amenințare directă la adresa securității statului, a declarat președintele Comisiei parlamentare pentru securitate națională, după examinarea unei evaluări ex-post a cadrului normativ din domeniul prevenirii și combaterii spălării banilor, realizată cu sprijinul Elveției, transmite Radio Chișinău.
15:10
Gala Olimpicilor 2025 | Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Radio Chisinau
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tinerii pentru rezultatele obținute și i-a îndemnat să-și continue studiile acasă și să contribuie la dezvoltarea țării. „Trecem printr-o perioadă importantă în care construim Moldova viitorului vostru - Moldova europeană, și avem nevoie de talentul și ambiția voastră”, a afirmat Maia Sandu.
15:00
Program de instruire gratuită, lansat pentru profesioniștii din domeniul logisticii # Radio Chisinau
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova invită profesioniștii din transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare să participe la programul de instruire MoveUp, o inițiativă gratuită, implementată în premieră la nivel național. Programul urmărește dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea standardelor internaționale în domeniu.
14:40
Drumuri mai sigure în R. Moldova: Guvernul introduce inspecții regulate după accidente # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova sporește siguranța rutieră. Începând cu anul viitor, toate drumurile publice vor fi verificate periodic, cel puțin o dată la cinci ani, iar în cazul accidentelor grave, autoritățile vor interveni imediat pentru a analiza cauzele și a preveni incidente similare. O decizie în acest sens a fost aprobată la ședința Guvernului de astăzi, 23 decembrie 2025, la propunerea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
14:25
Andrian Gavriliță: R. Moldova ar putea negocia acord cu FMI fără finanțare și axat pe reforme # Radio Chisinau
Moldova ar putea avea, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu implice finanțare directă, ci să confirme angajamentele statului pentru reforme, a anunțat ministrul finanțelor. Andrian Gavriliță a explicat că pot fi mai multe tipuri de acorduri posibile între un stat și FMI, transmite IPN.
Acum 6 ore
14:15
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul drept un „semn de încredere” în activitatea lui Obadă, transmite MOLDPRES.
13:55
Denumirile geografice vor putea fi căutate și descărcate online. Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice # Radio Chisinau
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice.
13:45
Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din 2025. Cere timp pentru a studia dosarul # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie.
13:30
13:15
„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone # Radio Chisinau
Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, scrie Reuters.
13:00
Candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova, avizate de Comisia politică externă # Radio Chisinau
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru ambasadori ai Republicii Moldova.
12:40
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 24 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 decembrie.
Acum 8 ore
12:15
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Radio Chisinau
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
12:00
Guvernul a aprobat permisul de conducere „model 2025”. Ce schimbări aduce noul document # Radio Chisinau
Republica Moldova va pune în circulație, începând de anul viitor, un permis de conducere modernizat, precum și un nou tip de permis provizoriu. Noul „model 2025” a fost aprobat astăzi de Guvern.
11:45
Maia Sandu, întrevedere cu ministra de Externe a României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al parcursului european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor.
11:30
Alexandru Munteanu, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să adere la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat rolul decisiv al diplomației în parcursul european al țării, în cadrul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.
11:10
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.
10:50
Poliția a scos din circuit droguri de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, polițiștii au reușit să scoată din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei, la nivel național.
10:30
Grădinițele din capitală vor activa după un program special în perioada sărbătorilor iarnă. Pe 25 decembrie, 1, 7 și 8 ianuarie instituțiile vor fi închise. Regim prescurtat se anunță pentru restul zilelor. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
Acum 12 ore
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025.
10:00
Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România. Ce au detectat radarele MApN. Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați # Radio Chisinau
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, „în evoluție” pe direcția porturilor Reni și Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, efectuate în apropierea frontierei cu România, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.
09:45
Economia Republicii Moldova a intrat pe un trend ascendent, după o perioadă dificilă, iar semnalele pozitive sunt confirmate inclusiv de experții Fondului Monetar Internațional (FMI). O spune premierul Alexandru Munteanu, potrivit căruia investițiile planificate în bugetul pentru 2026 vor da roade pe termen mediu și lung, transmite IPN.
09:25
Volodimir Zelenski se arată optimist: negocierile cu SUA și europenii sunt „aproape de un rezultat concret” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și cu țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.
09:00
Săptămâna trecută încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 1,3 miliarde de lei.
08:40
Noul terminal al Aeroportului va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării # Radio Chisinau
Odată cu finalizarea proiectului de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău își va mări capacitatea, urmând să gestioneze anual până la 7,5 milioane de pasageri. O spune administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit șefului AIC, banii pentru modernizarea Aeroportului nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, fapt care reprezintă o performanță pentru o investiție de o asemenea amploare.
08:30
Dolarul se ieftinește ușor. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 23 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 84 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 91 bani.
08:05
Guvernul investighează investițiile Lukoil la Aeroportul Chișinău. Alexandru Munteanu: „Vom analiza cronologia și probele disponibile pentru a lua deciziile corecte” # Radio Chisinau
Există suspiciuni de încălcări ale prevederilor contractului de investiții de către Compania Lukoil și autoritățile urmează să clarifice responsabilitățile în cadrul procedurilor legale, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a făcut clarificări asupra situației investițiilor companiei Lukoil în infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, precizând că de la impunerea sancțiunilor internaționale asupra grupului Lukoil, au apărut probleme suplimentare în respectarea contractelor și condițiilor legale, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:20
Un concert de colinde și cântece de iarnă va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale miercuri, pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou. Începând cu ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, artiști și formații autohtone, precum Brio Sonores, Akord și Millenium. Programul a fost anunțat la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
21:00
Consultări parlamentare: cum vor fi protejați fermierii, moratoriul împotriva executărilor silite și insolvenței # Radio Chisinau
Producătorii agricoli vor fi protejați de insolvență. Prevederi în acest sens urmează să fie incluse în legislația națională. La această înțelegerie au ajuns agriculturii și reprezentanții autorităților reuniți la o masă de discuții în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară. Pachetul legisltav vine să ofere mai multă predictibilitate sectorului agricol înainte de lucrările de primăvară, transmite MOLDPRES.
20:35
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare. În raportul dedicat implementării parțiale a acestei modalități de vot la alegerile parlamentare din acest an, autoritatea electorală consideră oportună propunerea de modificare a Codului electoral prin introducerea unui capitol separat privind „votarea prin corespondență”, transmite IPN.
20:10
Studiu național: Progrese în integritatea academică din universitățile din R. Moldova, dar provocări legate de inteligența artificială # Radio Chisinau
Un nou studiu național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova a fost lansat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Cercetarea a fost realizată de Magenta Consulting, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, și a fost prezentată în cadrul conferinței naționale „Integritate și calitate în învățământul superior”, desfășurată la Chișinău.
20:00
CEC a decis data desfășurării alegerilor la Taraclia și Orhei și inițierea procedurii pentru un referendum în comuna Sadîc # Radio Chisinau
Locuitorii orașului Taraclia și cei ai municipiului Orhei sunt chemați să își aleagă primarul în cadrul unor alegeri locale noi, care vor avea loc duminică, 17 mai. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale care, la ședința de luni, 22 decembrie, au înregistrat și un grup de inițiativă privind revocarea primarului din comuna Sadîc, raionul Cantemir, transmite MOLDPRES.
19:40
Cristina Gherasimov, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice: Trebuie să fim pregătiți și convingători pentru aderare la UE în 2030 # Radio Chisinau
Integrarea europeană a Republicii Moldova nu mai este doar un obiectiv de politică externă, ci unul fundamental de politică internă, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Evenimentul s-a desfășurat la Ministerul Afacerilor Externe, în marja Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, unde au fost discutate progresele înregistrate și prioritățile de pe agenda europeană a țării.
19:15
Uniunea Europeană a reînnoit pentru încă șase luni sancțiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă șase luni, până pe 31 iulie 2026, sancțiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituției.
18:55
Cooperarea moldo-română, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ministra de externe a României, Oana Țoiu (FOTO) # Radio Chisinau
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, care se află la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
18:40
Meteorologii anunță precipitații slabe pentru miercuri, joi și vineri, pe întreg teritoriul țării. În regiunea de sud a țării va ploua, iar în centru și nord se așteaptă lapoviță și ninsori. De joi vremea se răcește considerabil, cu temperaturi minime de până la -12 grade Celsius, transmite IPN.
Ieri
18:20
Cântărețul Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # Radio Chisinau
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Muzicianul avea 74 de ani.
17:50
Krasnoselski: Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului, dacă va primi mai mult gaz # Radio Chisinau
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, transmite IPN.
17:35
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor”, condamnată la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Chisinau
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
