Dor de izvor | Camelia Florescu: În ajun de Crăciun, noi cu prietenii, în fiecare an înregistrăm un colind cu tema „Crăciunul cu prietenii”

Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, transmite IPN.