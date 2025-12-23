Noul terminal al Aeroportului va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării

09:55

Sărbătorile de iarnă aduc în casele oamenilor lumină, culoare și emoție, iar bradul de Crăciun rămâne simbolul principal al acestor momente pline de magie. Pentru ca atmosfera de sărbătoare să fie una sigură și lipsită de incidente, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să acorde o atenție deosebită instalării și împodobirii brazilor de Crăciun.