Maia Sandu, întrevedere cu ministra de Externe a României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al parcursului european al Republicii Moldova

11:35

În perioada 15 - 21 decembrie 2025, încasările Serviciului Vamal la bugetul de stat se ridică la peste 976,1 milioane de lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control pentru perioada de referință în mărime de 102,8%. De la începutul anului curent, Serviciul Vamal a colectat la bugetul de stat circa 39,9 miliarde lei, ceea ce constituie îndeplinirea cifrei de control la 100,0%.