Program de instruire gratuită, lansat pentru profesioniștii din domeniul logisticii
Radio Chisinau, 23 decembrie 2025 15:00
Camera de Comerț și Industrie (CCI) a Republicii Moldova invită profesioniștii din transport, logistică și managementul lanțului de aprovizionare să participe la programul de instruire MoveUp, o inițiativă gratuită, implementată în premieră la nivel național. Programul urmărește dezvoltarea competențelor manageriale, optimizarea proceselor logistice și aplicarea standardelor internaționale în domeniu.
Acum 5 minute
15:10
Gala Olimpicilor 2025 | Cei mai buni elevi și profesori ai acestora au fost premiați la Chișinău. Maia Sandu: „Sărbătorim excelența și perseverența” # Radio Chisinau
Cei mai buni elevi din Republica Moldova, care au obținut premii la olimpiade și concursuri internaționale, europene și balcanice, au fost premiați astăzi la Chișinău, în cadrul Galei Olimpicilor 2025. Prezentă la eveniment, președinta Maia Sandu, a felicitat tinerii pentru rezultatele obținute și i-a îndemnat să-și continue studiile acasă și să contribuie la dezvoltarea țării. „Trecem printr-o perioadă importantă în care construim Moldova viitorului vostru - Moldova europeană, și avem nevoie de talentul și ambiția voastră”, a afirmat Maia Sandu.
Acum 15 minute
15:00
Acum o oră
14:40
Drumuri mai sigure în R. Moldova: Guvernul introduce inspecții regulate după accidente # Radio Chisinau
Guvernul Republicii Moldova sporește siguranța rutieră. Începând cu anul viitor, toate drumurile publice vor fi verificate periodic, cel puțin o dată la cinci ani, iar în cazul accidentelor grave, autoritățile vor interveni imediat pentru a analiza cauzele și a preveni incidente similare. O decizie în acest sens a fost aprobată la ședința Guvernului de astăzi, 23 decembrie 2025, la propunerea ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale.
14:25
Andrian Gavriliță: R. Moldova ar putea negocia acord cu FMI fără finanțare și axat pe reforme # Radio Chisinau
Moldova ar putea avea, în perioada următoare, un acord cu Fondul Monetar Internațional care să nu implice finanțare directă, ci să confirme angajamentele statului pentru reforme, a anunțat ministrul finanțelor. Andrian Gavriliță a explicat că pot fi mai multe tipuri de acorduri posibile între un stat și FMI, transmite IPN.
14:15
Dumitru Obadă a obținut un nou mandat de doi ani în funcția de Președinte al Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), după ce toți cei 11 membri ai Consiliului au votat în unanimitate „fără rezerve”. Membra CSP, Rodica Ciobanu, a apreciat votul drept un „semn de încredere” în activitatea lui Obadă, transmite MOLDPRES.
Acum 2 ore
13:55
Denumirile geografice vor putea fi căutate și descărcate online. Guvernul a aprobat Regulamentul Registrului denumirilor geografice # Radio Chisinau
Căutarea, vizualizarea și descărcarea denumirilor geografice vor fi disponibile online. Cabinetul de miniștri a aprobat Regulamentul resursei informaționale formate de sistemul informațional „Registrul denumirilor geografice”. Serviciul informațional va reprezenta o platformă digitală care colectează, păstrează și oferă informații oficiale despre denumirile geografice standardizate, precum numele localităților, râurilor, câmpiilor sau altor obiective geografice.
13:45
Plahotniuc a lipsit la ultima ședință de judecată din 2025. Cere timp pentru a studia dosarul # Radio Chisinau
Fostul lider democrat Vlad Plahotniuc nu a fost prezent la ultima ședință de judecată din acest an. Nci martorii citați nu s-au prezentat în instanță. Plahotniuc a depus o cerere în care a motivat că are nevoie de timp pentru a studia materialele cauzei. Următoarea ședință în dosarul Fraudei bancare este programată pentru 5 ianuarie.
13:30
13:15
„Un atac înainte de Crăciun”. Aproape toată Ucraina, în beznă, după bombardamentul combinat al rușilor, cu 30 de rachete și 650 de drone # Radio Chisinau
Rusia a bombardat marți Ucraina cu rachete și drone într-un nou atac aerian combinat, au anunțat autoritățile de la Kiev, ucigând cel puțin trei persoane, inclusiv un copil, și provocând întreruperea de urgență a alimentării cu energie electrică în toată țara, în timp ce ucrainenii se pregătesc să sărbătorească Crăciunul, scrie Reuters.
Acum 4 ore
13:00
Candidaturile a patru ambasadori ai Republicii Moldova, avizate de Comisia politică externă # Radio Chisinau
Comisia politică externă și integrare europeană a Parlamentului Republicii Moldova a aprobat, în ședința de astăzi, avizele consultative pozitive pentru candidaturile agreate a patru ambasadori ai Republicii Moldova.
12:40
Carburanții auto vor fi mai ieftini mâine, 24 decembrie. Noile prețuri afișate de ANRE # Radio Chisinau
ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto, valabile pentru mâine, 24 decembrie.
12:15
Obligația de serviciu public pentru Energocom, prelungită până la sfârșitul anului 2026, pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică # Radio Chisinau
Obligația de serviciu public pentru SA „Energocom” a fost prelungită până la data de 31 ianuarie 2025. Decizia a fost aprobată astăzi de Guvern pentru a asigura securitatea aprovizionării cu energie electrică a consumatorilor din Republica Moldova, transmite MOLDPRES.
12:00
Guvernul a aprobat permisul de conducere „model 2025”. Ce schimbări aduce noul document # Radio Chisinau
Republica Moldova va pune în circulație, începând de anul viitor, un permis de conducere modernizat, precum și un nou tip de permis provizoriu. Noul „model 2025” a fost aprobat astăzi de Guvern.
11:45
Maia Sandu, întrevedere cu ministra de Externe a României: Bucureștiul rămâne principalul susținător al parcursului european al Republicii Moldova # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu, a avut, la Chișinău, o întrevedere cu ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, aflată într-o vizită de lucru în Republica Moldova, cu prilejul Reuniunii anuale a ambasadorilor.
11:30
Alexandru Munteanu, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice: Diplomația trebuie să construiască punțile necesare pentru ca R. Moldova să adere la UE (FOTO) # Radio Chisinau
Prim-ministrul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a subliniat rolul decisiv al diplomației în parcursul european al țării, în cadrul Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.
Acum 6 ore
11:10
Daniel Rotaru a fost numit în funcția de secretar de stat al Guvernului. Decizia a fost aprobată astăzi de Executiv, informează MOLDPRES.
10:50
Poliția a scos din circuit droguri de peste 7,4 milioane de lei într-o singură săptămână # Radio Chisinau
În ultima săptămână, polițiștii au reușit să scoată din circuit substanțe narcotice în valoare totală de 7.484.838 de lei, la nivel național.
10:30
Grădinițele din capitală vor activa după un program special în perioada sărbătorilor iarnă. Pe 25 decembrie, 1, 7 și 8 ianuarie instituțiile vor fi închise. Regim prescurtat se anunță pentru restul zilelor. Anunțul a fost făcut de adjunctul Direcției generale educație, tineret și sport, Andrei Pavaloi, la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
10:05
Ședința Guvernului Republicii Moldova din 23 decembrie 2025.
10:00
Noi atacuri ale rușilor asupra porturilor ucrainene din apropierea graniței cu România. Ce au detectat radarele MApN. Mesaj RO-Alert în Tulcea și Galați # Radio Chisinau
Sistemele radar ale Ministerului Apărării Naționale din România au detectat, în timpul nopții de luni spre marți, două ținte aeriene în spațiul ucrainean, „în evoluție” pe direcția porturilor Reni și Chilia, pe fondul unor noi atacuri cu drone în Ucraina, efectuate în apropierea frontierei cu România, a anunțat MApN, într-un comunicat de presă.
09:45
Economia Republicii Moldova a intrat pe un trend ascendent, după o perioadă dificilă, iar semnalele pozitive sunt confirmate inclusiv de experții Fondului Monetar Internațional (FMI). O spune premierul Alexandru Munteanu, potrivit căruia investițiile planificate în bugetul pentru 2026 vor da roade pe termen mediu și lung, transmite IPN.
09:25
Volodimir Zelenski se arată optimist: negocierile cu SUA și europenii sunt „aproape de un rezultat concret” # Radio Chisinau
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat luni că negocierile purtate cu Statele Unite și cu țările europene în vederea încheierii războiului cu Rusia sunt „foarte aproape de un rezultat real”, relatează Reuters.
Acum 8 ore
09:00
Săptămâna trecută încasările la Bugetul public național administrate de Serviciul Fiscal de Stat (SFS) constituie circa 1,3 miliarde de lei.
08:40
Noul terminal al Aeroportului va costa 160 de milioane de lei, anunță șeful aerogării # Radio Chisinau
Odată cu finalizarea proiectului de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău își va mări capacitatea, urmând să gestioneze anual până la 7,5 milioane de pasageri. O spune administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit șefului AIC, banii pentru modernizarea Aeroportului nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, fapt care reprezintă o performanță pentru o investiție de o asemenea amploare.
08:30
Dolarul se ieftinește ușor. Cursul valutar stabilit de BNM pentru astăzi, 23 decembrie # Radio Chisinau
Banca Națională a Moldovei (BNM) a stabilit pentru euro un curs valutar de 19 lei și 84 de bani. Dolarul american este cotat la 16 lei și 91 bani.
08:05
Guvernul investighează investițiile Lukoil la Aeroportul Chișinău. Alexandru Munteanu: „Vom analiza cronologia și probele disponibile pentru a lua deciziile corecte” # Radio Chisinau
Există suspiciuni de încălcări ale prevederilor contractului de investiții de către Compania Lukoil și autoritățile urmează să clarifice responsabilitățile în cadrul procedurilor legale, afirmă prim-ministrul Alexandru Munteanu. Premierul a făcut clarificări asupra situației investițiilor companiei Lukoil în infrastructura petrolieră de la Aeroportul Internațional Chișinău, precizând că de la impunerea sancțiunilor internaționale asupra grupului Lukoil, au apărut probleme suplimentare în respectarea contractelor și condițiilor legale, transmite MOLDPRES.
Acum 24 ore
21:20
Un concert de colinde și cântece de iarnă va fi organizat în Piața Marii Adunări Naționale miercuri, pe 24 decembrie, în ajunul Crăciunului pe stil nou. Începând cu ora 18:00, pe scenă vor evolua ansambluri etnofolclorice, orchestra simfonică, corul academic, artiști și formații autohtone, precum Brio Sonores, Akord și Millenium. Programul a fost anunțat la ședința operativă a serviciilor Primăriei Chișinău, transmite IPN.
21:00
Consultări parlamentare: cum vor fi protejați fermierii, moratoriul împotriva executărilor silite și insolvenței # Radio Chisinau
Producătorii agricoli vor fi protejați de insolvență. Prevederi în acest sens urmează să fie incluse în legislația națională. La această înțelegerie au ajuns agriculturii și reprezentanții autorităților reuniți la o masă de discuții în cadrul consultărilor publice organizate de Comisia parlamentară pentru agricultură și industrie alimentară. Pachetul legisltav vine să ofere mai multă predictibilitate sectorului agricol înainte de lucrările de primăvară, transmite MOLDPRES.
20:35
Comisia Electorală Centrală recomandă păstrarea votului prin corespondență pentru alegătorii aflați peste hotare. În raportul dedicat implementării parțiale a acestei modalități de vot la alegerile parlamentare din acest an, autoritatea electorală consideră oportună propunerea de modificare a Codului electoral prin introducerea unui capitol separat privind „votarea prin corespondență”, transmite IPN.
20:10
Studiu național: Progrese în integritatea academică din universitățile din R. Moldova, dar provocări legate de inteligența artificială # Radio Chisinau
Un nou studiu național privind integritatea academică în universitățile din Republica Moldova a fost lansat astăzi de Ministerul Educației și Cercetării. Cercetarea a fost realizată de Magenta Consulting, în cadrul Proiectului „Învățământul Superior din Moldova”, finanțat de Banca Mondială, și a fost prezentată în cadrul conferinței naționale „Integritate și calitate în învățământul superior”, desfășurată la Chișinău.
20:00
CEC a decis data desfășurării alegerilor la Taraclia și Orhei și inițierea procedurii pentru un referendum în comuna Sadîc # Radio Chisinau
Locuitorii orașului Taraclia și cei ai municipiului Orhei sunt chemați să își aleagă primarul în cadrul unor alegeri locale noi, care vor avea loc duminică, 17 mai. Decizia a fost luată de membrii Comisiei Electorale Centrale care, la ședința de luni, 22 decembrie, au înregistrat și un grup de inițiativă privind revocarea primarului din comuna Sadîc, raionul Cantemir, transmite MOLDPRES.
19:40
Cristina Gherasimov, la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice: Trebuie să fim pregătiți și convingători pentru aderare la UE în 2030 # Radio Chisinau
Integrarea europeană a Republicii Moldova nu mai este doar un obiectiv de politică externă, ci unul fundamental de politică internă, a declarat viceprim-ministra pentru integrare europeană, Cristina Gherasimov, în cadrul panelului „Procesul de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană”. Evenimentul s-a desfășurat la Ministerul Afacerilor Externe, în marja Reuniunii șefilor misiunilor diplomatice și ai oficiilor consulare ale Republicii Moldova, unde au fost discutate progresele înregistrate și prioritățile de pe agenda europeană a țării.
19:15
Uniunea Europeană a reînnoit pentru încă șase luni sancțiunile economice impuse Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei # Radio Chisinau
Consiliul Uniunii Europene a reînnoit luni pentru încă șase luni, până pe 31 iulie 2026, sancțiunile economice împotriva Rusiei pentru războiul dus împotriva Ucrainei, potrivit unui comunicat al instituției.
18:55
Cooperarea moldo-română, discutată la întrevederea premierului Alexandru Munteanu cu ministra de externe a României, Oana Țoiu (FOTO) # Radio Chisinau
Principalele rezultate ale cooperării bilaterale din anul curent și prioritățile comune pentru următoarea perioadă au fost discutate la întrevederea Prim-ministrului Alexandru Munteanu cu Ministra Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu, care se află la Chișinău cu ocazia participării la Reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale Republicii Moldova din străinătate.
18:40
Meteorologii anunță precipitații slabe pentru miercuri, joi și vineri, pe întreg teritoriul țării. În regiunea de sud a țării va ploua, iar în centru și nord se așteaptă lapoviță și ninsori. De joi vremea se răcește considerabil, cu temperaturi minime de până la -12 grade Celsius, transmite IPN.
18:20
Cântărețul Chris Rea a murit. Interpretul piesei „Driving Home For Christmas” avea 74 de ani # Radio Chisinau
Chris Rea, artistul britanic cunoscut pentru piese precum Driving Home for Christmas și The Road to Hell, a murit luni, a anunțat un purtător de cuvânt al familiei, citat de Sky News și BBC. Muzicianul avea 74 de ani.
17:50
Krasnoselski: Centrala Cuciurgan poate exporta energie Chișinăului, dacă va primi mai mult gaz # Radio Chisinau
Centrala de la Cuciurgan este capabilă să crească producția de energie electrică, inclusiv pentru export în Moldova, dar pentru aceasta MGRES trebuie să fie aprovizionată cu suficient gaz, a declarat liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, într-un interviu citat de Novosti Pridnestrovia, transmite IPN.
17:35
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor”, condamnată la închisoare pentru complicitate la finanțarea ilegală a formațiunii # Radio Chisinau
Vicepreședinta organizației teritoriale Rîșcani a fostului partid „Șor” a fost condamnată la patru ani de închisoare pentru complicitate la acceptarea cu bună știință a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.
17:15
„Diaspora este o punte esențială în drumul european”. Maia Sandu, în dialog cu cetățenii R. Moldova din străinătate (FOTO) # Radio Chisinau
Președinta Maia Sandu a avut astăzi un dialog cu reprezentanți ai diasporei, axat pe îmbunătățirea politicilor publice destinate revenirii și reintegrării cetățenilor în Republica Moldova.
16:50
Comisia Europeană a deblocat 2,3 miliarde de euro pentru Ucraina, pentru a sprijini finanțele țării și administrația publică, în timp ce aceasta continuă să lupte împotriva invaziei Rusiei, informează luni un comunicat al executivului UE, transmite Agerpres.
16:40
MEC lansează concursul de proiecte pentru modernizarea blocurilor sanitare din școli, pentru anul 2026 # Radio Chisinau
Ministerul Educației și Cercetării (MEC) anunță lansarea concursului de proiecte pentru construcția, renovarea și reabilitarea blocurilor sanitare în instituțiile de învățământ primar, gimnazial și liceal, pentru anul 2026.
16:25
Uzina Metalurgică Moldovenească (MMZ) din stângă Nistrului intră de marți în regim de șomaj tehnic, cu achitarea a două treimi din salariu. Măsura va fi aplicată până la 31 decembrie inclusiv. Informația a fost comunicată de surse ale agenției IPN sub condiția anonimatului.
16:20
Igor Grosu, în discuții cu șefii misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale R. Moldova la MAE. Șeful legislativului a accentuat importanța diplomației în susținerea parcursului european (FOTO) # Radio Chisinau
Președintele Parlamentului, Igor Grosu, a participat la reuniunea șefilor misiunilor diplomatice și a oficiilor consulare ale Republicii Moldova, organizată de Ministerul Afacerilor Externe.
16:10
15:50
VIDEO | Spionajul militar ucrainean a dezvăluit operațiunea în care două avioane de luptă rusești Su-30 au fost incendiate # Radio Chisinau
Direcția Generală de Informații (GUR) a Ministerului Apărării de la Kiev a transmis luni că două avioane de vânătoare rusești Su-30 au fost avariate de partizani ucraineni în noaptea de sâmbătă spre duminică ca urmare a unui incendiu la un aerodrom militar din apropierea orașului rus Lipețk, potrivit The Kyiv Independent.
15:25
Încasările de numerar prin bănci au crescut cu 5,4% și au ajuns sub 167 de miliarde de lei # Radio Chisinau
Volumul încasărilor de numerar prin sistemul bancar a crescut cu 5,4% – cu 8,57 de miliarde de lei, în perioada ianuarie-noiembrie, și a ajuns la 166,9 miliarde lei, se arată în raportul Băncii Naționale a Moldovei.
15:15
Procurorii anticorupție, Vitalie Ivanov și Victor Cazacu, audiați în cadrul evaluării integrității # Radio Chisinau
Vitalie Ivanov și Victor Cazacu au fost audiați în cadrul procesului de evaluare a integrității procurorilor anticorupție. Vitalie Ivanov a prezentat documentele solicitate și nu au fost identificate dubii privind respectarea criteriilor de integritate, iar Victor Cazacu a fost audiat pentru a doua oară, oferind explicații suplimentare privind diferențele dintre venituri și cheltuieli, bunurile deținute și împrumuturile obținute, relatează MOLDPRES.
Ieri
14:55
Ministra de externe Oana Țoiu, la Chișinău: „România și Republica Moldova au poate cel mai puternic parteneriat diplomatic dintre două țări în lume” # Radio Chisinau
România și Republica Moldova traversează unul dintre cele mai puternice parteneriate ale relației bilaterale, marcat de proiecte concrete de infrastructură, creșterea schimburilor comerciale și un sprijin ferm pentru parcursul european al Chișinăului. Declarațiile au fost făcute, în cadrul unei conferințe de presă comune, susținute de miniștrii de externe ai celor două state, Oana Țoiu și Mihai Popșoi, la Chișinău.
14:40
Vlad Filat, condamnat în lipsă la 2 ani de închisoare pentru spălare de bani. Reacția ex-premierului Republicii Moldova # Radio Chisinau
O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Fostul premier a venit cu o reacție pe Facebook, în care susține că decizia este una politică.
14:20
Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: „România este pilonul securității energetice a Republicii Moldova” # Radio Chisinau
România a devenit principalul partener strategic în domeniul securității energetice. Republica Moldova a depășit total perioada de dependență energetică de Federația Rusă și este astăzi mult mai sigură, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă de bilanț a anului 2025, transmite Radio Chișinău.
