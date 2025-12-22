Studiu național: Progrese în integritatea academică din universitățile din R. Moldova, dar provocări legate de inteligența artificială

14:40

O instanță franceză l-a condamnat în lipsă la începutul lunii decembrie pe fostul premier moldovean Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani într-un dosar de corupție, conform hotărârii judecătorești consultate luni de AFP. Fostul premier a venit cu o reacție pe Facebook, în care susține că decizia este una politică.